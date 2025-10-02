Мода на кошек и собак с генетическими дефектами: как рынок превратил страдание в стиль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:23
Зоосфера

В последние годы всё чаще можно услышать дискуссии о том, стоит ли вообще заводить животных "модных пород". На красивых фотографиях в интернете они выглядят необычно и привлекательно: укороченные мордочки, загнутые уши, крошечные размеры или необычные окрасы. Но за внешней оригинальностью часто скрываются серьёзные проблемы со здоровьем.

Породистые животные вместе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Породистые животные вместе

Почему породистые животные страдают

По словам Виктории Робл, ветеринара из Германии, большинство таких пород были выведены искусственно, и это не могло пройти бесследно для их здоровья. Селекция всегда связана с вмешательством в естественные процессы, поэтому у животных появляются хронические болезни, которые сопровождают их всю жизнь.

Маленькая морда кажется милой, но у собаки или кота возникают трудности с дыханием. Белая шерсть или пятнистость смотрятся эффектно, но могут вести к кожным заболеваниям и проблемам со зрением. Отсутствие хвоста, пальцев или чрезмерно короткие лапы — это вовсе не "фишка породы", а серьёзная деформация, которая ограничивает подвижность питомца и вызывает боль.

Закон и ответственность владельцев

В Германии к животным относятся крайне серьёзно. Здесь законодательство чётко регулирует обязанности владельцев. Так, любой питомец обязан быть чипирован — это помогает быстро вернуть его хозяину, если животное потеряется.

Особое внимание уделяется защите от безответственного отношения. Если хозяин выбросит собаку или кошку на улицу, его ждёт внушительный штраф — 25 тысяч евро. Такая мера призвана показать: животное — не игрушка и не вещь, а живое существо, за которое несёшь ответственность всю его жизнь.

Популярность "модных пород"

Несмотря на все предостережения специалистов, в Германии — как и в других странах — половина домашних животных принадлежит к числу новых пород, созданных искусственно. Заводчики сознательно стремятся изменить внешность питомцев, чтобы они соответствовали запросам рынка: редкий цвет, карликовый размер, необычные уши.

Но такая селекция редко проходит без последствий. Слабый иммунитет, генетические болезни, нарушения работы внутренних органов — всё это "плата" за внешний вид. В итоге владельцы получают не только красивого котёнка или щенка, но и необходимость постоянного лечения, регулярных визитов к ветеринару и серьёзных расходов.

Проблемы со здоровьем у селекционных пород

Эксперты отмечают, что искусственные изменения в анатомии ведут к конкретным болезням:

  1. Собаки и кошки с укорочённой мордой плохо переносят жару и страдают от хронической нехватки воздуха.

  2. Животные с непропорционально маленькими лапами или отсутствием хвоста испытывают сложности с движением и повышенную нагрузку на суставы.

  3. Карликовые размеры часто связаны с деформациями позвоночника и внутренних органов.

  4. Ослабленный меховой покров ведёт к чувствительности кожи и дерматитам.

  5. Неестественно светлый цвет глаз и шерсти может сопровождаться проблемами со зрением и слухом.

Эти трудности не всегда проявляются сразу, но с возрастом становятся серьёзным испытанием как для самого питомца, так и для его хозяина.

Работа защитников животных

Немецкие зоозащитники активно ведут просветительскую работу, призывая людей отказаться от покупки животных, чьи особенности связаны с мучениями. Их задача — донести до общества простую мысль: выбирать питомца стоит сердцем, а не глазами. Гораздо гуманнее взять здорового щенка или котёнка без "эффектной внешности", чем поддерживать селекцию, которая превращает жизнь животного в борьбу с болезнями.

Красота и необычность — не главные критерии при выборе четвероногого друга. Гораздо важнее, чтобы питомец был здоровым и мог прожить долгую и счастливую жизнь рядом с человеком. Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют хорошо подумать, прежде чем заводить животных редких пород, и осознавать, что за каждой "модной особенностью" может скрываться страдание.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
