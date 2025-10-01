Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один жакет вместо трёх: универсальная модель, которая спасает в любой ситуации
Обещанный источник пользы превращается в риск: в добавках для здоровья кроется угроза
Дмитрий Дибров о молчании после развода: что скрывает телеведущий ради детей
Морозы не страшны, а урожай рекордный: какие сорта алычи выдержат среднюю полосу
Ваш холодильник работает против вас: одна кнопка незаметно увеличивает расходы на 50%
Хотите меньше сладкого? Один белковый ужин способен навсегда убрать вечерные срывы
Сладкий убийца на прилавке: почему хурма может оказаться опаснее, чем вы думали
Один мигающий индикатор — и вся электроника авто превращается в обузу и ловушку
Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене

Медленная смерть в миске: как безобидные на вид лакомства годами травят вашего любимца

Зоосфера

Здоровье и долголетие домашнего питомца напрямую зависят от того, чем и как его кормят. Многие владельцы искренне хотят побаловать своего любимца кусочком со стола, но далеко не вся человеческая еда подходит кошкам. Некоторые продукты способны вызвать у животного серьёзные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее знать, что именно нельзя предлагать усатым друзьям.

Кот и миска с водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и миска с водой

Почему питание так важно для кошек

Организм кошки устроен иначе, чем у человека. Те продукты, которые для нас кажутся безобидными, для животного могут оказаться токсичными. У кошек иной обмен веществ, и их пищеварительная система не способна перерабатывать многие компоненты, привычные для человеческого рациона. Даже небольшое количество запрещённых ингредиентов может вызвать серьёзные нарушения.

Особенно опасна ситуация, когда кошка получает вредную еду регулярно и хозяин не замечает, что её самочувствие ухудшается постепенно. Иногда негативные последствия проявляются только спустя время, когда болезнь уже сложно остановить.

Алкоголь и любые спиртные напитки

Первое и самое очевидное табу — это алкоголь. Даже капля вина или пива способна вызвать у питомца интоксикацию. Последствия могут быть крайне тяжёлыми: учащённое сердцебиение, потеря координации, затруднённое дыхание. В ряде случаев это заканчивается смертью животного.

Кошки не имеют ферментов, которые могли бы нейтрализовать алкоголь, поэтому организм не справляется даже с минимальной дозой. По этой причине нельзя допускать, чтобы питомец случайно попробовал напитки, оставленные на столе.

Опасность лука и чеснока

Лук и чеснок часто встречаются в повседневных блюдах, но для кошек они представляют серьёзную угрозу. Вещества, содержащиеся в этих овощах, разрушают красные кровяные тельца и могут вызвать анемию. При этом опасность сохраняется даже после термической обработки.

Даже если в котлетах или супе всего пара кусочков лука, кормить кошку такой едой нельзя. Организм животного реагирует на эти продукты гораздо острее, чем человеческий.

Молоко: мифы и реальность

Многие люди привыкли считать молоко любимым лакомством кошек. В мультфильмах и книгах этот образ используется постоянно, но в реальности всё иначе. Большинство взрослых животных не усваивает лактозу. В результате у кошки может появиться диарея, вздутие живота, боли и обезвоживание.

Котятам молоко иногда дают в ограниченных количествах, но только в раннем возрасте. Лучше использовать специальные смеси, разработанные для малышей, — они безопаснее и полезнее.

Жирное мясо и свинина

Ещё одна распространённая ошибка — угощение кошки жирной свининой. Подобная пища слишком тяжела для печени и поджелудочной железы животного. Постоянное кормление таким мясом грозит панкреатитом, нарушением работы ЖКТ и ожирением.

Для полноценного рациона лучше выбирать нежирное мясо: курицу, индейку, крольчатину или постовую говядину. Они легко усваиваются и обеспечивают питомца необходимыми белками.

Шоколад и сладости

Шоколад — абсолютный запрет для кошек. В его состав входит вещество теобромин, которое вызывает сильное отравление у животных. Симптомы могут быть очень серьёзными: учащённое сердцебиение, частое мочеиспускание, дрожь, судороги. В тяжёлых случаях всё заканчивается смертью.

Кроме того, любые сладости не несут для кошек пользы. Сахар перегружает поджелудочную железу и приводит к развитию диабета.

Другие продукты, которых стоит избегать

Помимо перечисленных, ветеринары не рекомендуют давать кошкам:

  • солёную и копчёную еду — из-за нагрузки на почки и риск гипертонии;
  • кости из рыбы и птицы — они могут травмировать пищевод и кишечник;
  • кофе и крепкий чай — содержат кофеин, который действует как яд;
  • виноград и изюм — вызывают у кошек почечную недостаточность.

Каждый из этих продуктов способен нанести серьёзный вред организму питомца, даже если съеден в малом количестве.

Чем заменить опасные угощения

Если хочется побаловать кошку, лучше предложить ей безопасные лакомства. Сегодня в зоомагазинах есть широкий выбор готовых угощений, созданных с учётом особенностей кошачьего организма. Они не только вкусные, но и полезные — содержат витамины и микроэлементы.

Альтернативой могут быть натуральные продукты: кусочек отварного куриного филе, немного творога без добавок или сухие мясные снеки. Главное — не злоупотреблять и помнить, что лакомство не заменяет полноценного питания.

Рацион кошки — это основа её здоровья и долголетия. Нельзя относиться к этому вопросу легкомысленно и угощать питомца продуктами с человеческого стола. Алкоголь, лук, чеснок, молоко, жирное мясо и шоколад — всё это опасно для кошачьего организма.

Заботливый хозяин должен помнить: лучше заранее изучить список запрещённых продуктов и обеспечить питомца правильным питанием, чем потом бороться с последствиями ошибок.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Хотите меньше сладкого? Один белковый ужин способен навсегда убрать вечерные срывы
Один мигающий индикатор — и вся электроника авто превращается в обузу и ловушку
Сладкий убийца на прилавке: почему хурма может оказаться опаснее, чем вы думали
Сентябрьский рынок: какие товары взлетели в цене
Провокация по учебнику: как русские дроны появляются там, куда им не долететь
Леонардо ДиКаприо раскрыл имя наставника: как режиссёр помог ему в первых съёмках с Робертом Де Ниро
ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти
Сергей Лазарев и Варя Щербакова: искры флирта и неожиданные признания в эфире
Туристы обходят их стороной, а зря: 4 варианта зимнего отдыха без лишних трат
Туалетная бумага уходит в прошлое: Европа давно перешла на замену, которая эффективнее во всём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.