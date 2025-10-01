Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озеро, которое было больше морей: почему Паратетис внезапно исчез и что он оставил после себя
Анаэробные упражнения похожи на азартную игру: одни выигрывают тело, другие здоровье
Килограммы играют с мозгом: как резкие изменения веса ускоряют старение памяти
Хрустящие лепёшки из картофеля: рецепт для тех, кто считает калории
Невидимка, который разоряет: приложение в вашем телефоне тратит ваше деньги в роуминге
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку

Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка

4:33
Зоосфера

Кошки издавна считаются загадочными существами: они способны выражать настроение и эмоции не словами, а жестами, позами и звуками. Хозяину важно понимать этот особенный язык, ведь каждое движение хвостика или ушей — своеобразный сигнал, с помощью которого питомец делится чувствами. Иногда такие знаки понятны сразу, а порой их легко спутать с игрой или простым проявлением характера. Разобравшись в поведении кошки, можно глубже понять её внутренний мир и стать для неё по-настоящему близким человеком.

Сердитая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сердитая кошка

Что говорят уши и глаза

Первое, на что стоит обращать внимание, — положение ушей. Если питомец услышал неожиданный звук и не уверен, как реагировать, уши автоматически отклоняются назад и прижимаются к голове. Это отражает настороженность и попытку решить: убежать или остаться.

Не менее выразительны и глаза. Когда кошка пристально смотрит куда-то в сторону, создаётся впечатление, что она видит невидимое. На деле причина прозаична: где-то может шуршать мелкое насекомое или раздаваться странный звук.

Лапы как способ общения

Многие владельцы замечают, что кот любит топтать живот или одеяло мягкими движениями лап. Такое поведение идёт ещё из детства: котята массируют живот матери, чтобы стимулировать приток молока. У взрослых животных это превращается в знак доверия и проявление заботы. Таким образом питомец словно говорит: "Мне хорошо рядом с тобой, будь ко мне так же ласков".

Язык хвоста

По хвосту можно мгновенно определить настроение любимца.

  • Если он вытянут прямо вверх и чуть изогнут на кончике — кошка в хорошем расположении духа и открыта к общению.
  • Хвост, согнутый крючком и двигающийся из стороны в сторону, напротив, сигнализирует о раздражении и недовольстве. Это предупреждение: лучше не трогать питомца, иначе он может проявить агрессию.

Мурчание и мяуканье

Мурчание чаще всего ассоциируется со счастьем, но оно бывает и средством самоуспокоения. Если кошка перенесла стресс, она начинает мурлыкать, чтобы прийти в равновесие. Мяуканье же — универсальный способ общения с человеком. В дикой природе взрослые коты практически не используют этот звук, а дома он становится своеобразным "языком переговоров" с хозяином.

Привычка тереться о человека

Когда питомец трётся головой о ноги или лицо хозяина, это значит не только любовь. В этот момент кошка оставляет на человеке свой запах, помечая его как "свою территорию". Такой жест — знак полного доверия: животное принимает человека в свой внутренний мир.

Язык тела и позы

Если кошка ложится на спину и открывает живот, это явный признак спокойствия и расслабленности. Живот — самая уязвимая зона, и питомец показывает её только тому, кому полностью доверяет. Но это не всегда приглашение к поглаживанию — иногда такое прикосновение может вызвать недовольство.

Напротив, изогнутая спина и вздыбленная шерсть свидетельствуют о сильном возбуждении. Такой жест может означать страх, а иногда — желание поиграть. Отличить одно от другого помогает выражение мордочки и положение ушей.

Игровые привычки и поведение

Многие хозяева сталкиваются с тем, что кошка сбрасывает предметы со стола или полки. Чаще всего это проявление скуки: питомцу не хватает активности и общения. Решение простое — больше игр и внимание со стороны хозяина. Кошки нуждаются в движении и эмоциональном контакте, иначе они начинают развлекать себя сами, порой не самыми удобными для людей способами.

Каждое движение кошки несёт в себе определённый смысл. Прижатые уши, мурчание, вздыбленная шерсть или ласковое топтание лапами — это не случайные привычки, а язык, на котором питомец разговаривает с человеком. Понимая эти знаки, можно не только избежать недоразумений, но и укрепить связь с домашним любимцем. Ведь для кошки хозяин — это центр её маленького мира, и она всеми возможными способами старается донести до него свои эмоции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад волшебством
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Последние материалы
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку
Хэви-металл в стиле люкс: 7 стальных маникюров, которые выглядят вызывающе и безумно дорого
Иллюзия трезвости: почему жвачка с мятой или молоко не спасут водителя от алкотестера
Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри
Одни гортензии весной просыпаются пышными, а другие легко превращаются в сухие ветки
Неприятный запах из холодильника — это сигнал SOS: внутри скрывается невидимая опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.