Мыши смеются над сыром: почему борьба с ними — это стратегия, а не случайность

Мысль о том, что в доме завелись мыши, неприятна каждому. С наступлением холодов риск появления этих грызунов заметно возрастает: именно осенью и зимой начинается "сезон активности". Чтобы избежать проблем, важно понимать не только, чем они опасны, но и какие меры помогут защитить жилище.
Мыши портят имущество, прогрызают стены и мебель, оставляют следы жизнедеятельности, а также могут быть переносчиками болезней. Поэтому профилактика играет главную роль. Но многие до сих пор верят в мифы, которые мешают эффективно бороться с вредителями.
В мультфильмах мышь всегда бежит на кусочек сыра. Но в реальности их больше привлекают продукты с высоким содержанием белка и жира.
"Лучше всего положить в мышеловку немного арахисового масла, чтобы приманить мышей", — сказал вице-президент Catchmaster Эд Долшан.
Сыр действительно может сработать, но далеко не всегда. Гораздо эффективнее использовать ореховую пасту или семена.
Кошки могут поймать одну или две мыши, но полностью избавиться от грызунов они не способны. Есть множество щелей и укрытий, куда домашний питомец просто не доберётся.
"Конечно, кошка может поймать одну-две мыши, но это не настоящий метод борьбы", — отметил эксперт по вредителям Эд Долшан.
Многие думают, что приманки вынуждают грызунов покидать дом. На практике они часто погибают прямо в стенах, на чердаках или в подвалах.
"Приманки для грызунов приводят к тому, что мыши погибают внутри стен", — пояснил энтомолог Джейкоб Кон.
Именно поэтому отрава не всегда лучший метод — последствия могут быть неприятными.
Хотя чаще всего их замечают ночью, при достаточном количестве еды мыши легко выходят и днём. Они ориентируются не столько на время суток, сколько на доступность пищи и безопасность.
"Лучше всего заделать даже самые маленькие щели, через которые могут пролезть мыши", — советует владелец All-Safe Pest & Termite Джефф Шумахер.
В таком случае важно решить, какой метод вам ближе: гуманный (ловушка "поймал-отпустил") или традиционный. Первый вариант безопаснее для детей и питомцев, а мышь можно выпустить подальше от дома.
Если мышей несколько, стоит обратиться к специалистам по борьбе с вредителями — они определят места проникновения и помогут составить план долгосрочной защиты.
Как понять, что в доме есть мыши?
Признаки: погрызенные продукты, следы помёта, ночной шорох, характерный запах.
Можно ли держать продукты в картонных коробках?
Нет, картон легко прогрызается. Лучше пересыпать крупы в стеклянные или пластиковые контейнеры.
Что эффективнее — ловушки или отрава?
Для квартиры безопаснее ловушки. Отрава актуальна при сильных заражениях и только с осторожностью.
Проблема мышей сопровождает человечество с древности. В средневековых городах именно мыши и крысы способствовали распространению болезней. Сегодня ситуация изменилась: у нас есть герметики, контейнеры и службы дезинсекции. Но суть осталась прежней — защита жилища требует внимания и системности.
Уточнения
Полева́я мышь (лат. Apodemus agrarius) — грызун рода полевых мышей (лат. Apodemus). Распространена на территории Центральной и Восточной Европы, юге Западной Сибири, в Китае (кроме южных частей), Монголии, Приморье, на Корейском полуострове и на Тайване.
