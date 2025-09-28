Щупальца вместо лап: зачем природа породила насекомое-химеру, которое пугает сильнее любого паука

Креатонотос гандис (Creatonotos gangis) — один из самых необычных ночных мотыльков планеты. У самцов есть вывертывающиеся "кисточки" на брюшке — корематы. В спокойном состоянии они спрятаны, но в период брачного поведения наполняются гемолимфой, расправляются и начинают выделять пахучие вещества.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Моль-бафомет с раскрытыми отростками

Это не "щупальца" и не оружие, а естественный механизм химической коммуникации: с его помощью самец посылает самке мощный сигнал готовности к спариванию. Вид распространён в Австралии и странах Юго-Восточной Азии; в России он не обитает, но у нас встречаются близкие родственники из подсемейства медведиц (Erebidae: Arctiinae), у некоторых самцов тоже развиты ароматические "волоски".

Что это за орган и зачем он нужен

Корематы — это парные вывертывающиеся мешочки с густыми волосками. Когда самец возбуждён, ткани наполняются гемолимфой, площадь поверхности резко увеличивается, и через поры начинает испаря́ться коктейль феромонов. Откуда у насекомого "сырьё" для этой парфюмерии? Существенная часть поступает ещё в детстве: личинки, поедающие растения с пирролизидиновыми алкалоидами (например, люцерну), используют эти молекулы как предшественники для будущих феромонов.

Чем богаче рацион гусеницы, тем крупнее и заметнее корематы у взрослого самца, а запах — интенсивнее. Для самки это честный сигнал качества: сильный аромат = пригодный партнёр = более защищённое потомство (часть химической защиты передаётся во время спаривания).

Сравнение: химические сигналы любви у насекомых

Механизм Примеры Что используется Сильные стороны Ограничения Феромоны (запах) Моли, бабочки, жуки Корематы, пахучие железы Работает ночью и на расстоянии, не требует видимости Зависит от рациона личинки, может привлекать хищников Звук Сверчки, цикады Стридуляция, вибросигналы Достигает партнёра сквозь траву и листву "Слышно всем", энергозатратно Свет Светляки Биолюминесценция Очень наглядный маяк Уязвимость для хищников, погодозависимость Визуальные танцы Богомолы, мухи Позы, движения, окраска Точный "язык вида" Нужен свет и открытое пространство "Подарки" Некоторые мухи и пауки Пищевая подачка Прямая выгода самке Нужно добывать ресурс

Советы шаг за шагом: наблюдаем бабочек безопасно

Подготовьте место: балкон/сад/дача подойдут. Нужны белый экран (простыня), источник света (лучше УФ-модуль), штатив/прищепки, удлинитель.

балкон/сад/дача подойдут. Нужны белый экран (простыня), источник света (лучше УФ-модуль), штатив/прищепки, удлинитель. Выберите время: тёплый безветренный вечер, старт — через 40-60 минут после заката.

тёплый безветренный вечер, старт — через 40-60 минут после заката. Поставьте свет к экрану: ночные мотыльки слетаются на яркую точку; это гуманный способ наблюдать десятки видов, в том числе родственников медведиц.

ночные мотыльки слетаются на яркую точку; это гуманный способ наблюдать десятки видов, в том числе родственников медведиц. Снимайте бережно: смартфон с макронасадкой, налобный фонарь, диффузор. Не используйте вспышку "в упор".

смартфон с макронасадкой, налобный фонарь, диффузор. Не используйте вспышку "в упор". Без р у к: не ловите мотыльков ладонями и не сажайте в банки: чешуйки легко повреждаются, корематы — крайне нежные.

р к: не ловите мотыльков ладонями и не сажайте в банки: чешуйки легко повреждаются, корематы — крайне нежные. Учитедетей "смотреть, не трогая": отличная семейная активность: счёт видов, рисунок крыльев, рассказ про феромоны — и никакого вреда природе.

отличная семейная активность: счёт видов, рисунок крыльев, рассказ про феромоны — и никакого вреда природе. Делитесь находками: занесите наблюдения в открытые каталоги (кружки юных натуралистов, региональные сообщества), укажите дату и местность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ловушка с клеем → гибель опылителей и редких видов → световой экран без липких поверхностей.

Фото со вспышкой вблизи → стресс и ожог глазков → постоянный мягкий свет/диффузор.

"Погладить" корематы → травма органа, насекомое не размножится → только наблюдаем, не касаемся.

Кормить гусениц "чем попало" → токсичность/гибель → выращивание возможно лишь с точным знанием кормовых растений.

Переносить домой "на коллекцию" → нарушение местной популяции → фотофиксация и выпуск на месте.

А что если вы хотите увидеть ту самую моль в России

В природе креатонотос гандис у нас не встречается. Но можно увидеть близкие по анатомии виды в природных парках юга России и Средней полосы (медведицы, ряд совок), а также на выездных выставках энтомологов и в музеях естественной истории. Для школьных занятий — безопасная альтернатива: демонстрационные образцы (без живых насекомых), макеты и увеличенные модели органов чувств.

Плюсы и минусы ночных наблюдений дома

Плюсы Минусы Познавательно: живая демонстрация эволюции и брачного поведения Погодозависимость, сезонность лета Бюджетно: экран+лампа есть почти у всех Риск привлечь соседей-комаров и мелких мух Гуманно: без ловли и повреждений Трудно определить виды без справочника Подходит для семейных вечеров и уроков биологии Требуется соблюдать тишину и приглушённый свет вокруг

FAQ

Можно ли встретить креатонотоса в России

Нет, вид обитает в Австралии и Юго-Восточной Азии. В России живут его "кузены" из той же большой семьи: наблюдать их так же интересно.

Опасны ли корематы для человека и животных

Нет. Это орган распыления феромонов, а не оружие. Но трогать руками нельзя — чтобы не повредить насекомому.

Почему корематы у одних самцов большие, а у других почти незаметны

Размер и "пышность" связаны с детской диетой гусеницы: растения с особыми алкалоидами дают больше "сырья" для феромонов.

Что делать, если ночная бабочка залетела в квартиру

Погасите свет в комнате, откройте окно и включите лампу на балконе/в подъезде — насекомое само улетит на более яркий источник.

Это правда, что запах помогает будущим гусеницам

Часть защитных молекул действительно передаётся самке и потомству; это повышает шансы личинок выжить.

Мифы и правда

Это инопланетная моль с опасными щупальцами

Орган называется коремат, он распыляет феромоны; для людей безопасен.

Такие отростки есть у всех бабочек

Корематы характерны для ограниченного круга видов, чаще у медведиц и родственных групп.

Большие корематы — просто случайность

Их развитие — адаптация, зависящая от рациона личинок и дающая репродуктивное преимущество.

Три интересных факта

Волоски на корематах работают как мини-диффузор: они многократно увеличивают площадь испарения и дальность "ароматного" сигнала.

Самец может распылить за вечер сотни микрограммов феромонов — этого хватает, чтобы самка уловила след с десятков метров в тихую погоду.

У многих медведиц самцы обладают дополнительными пучками "ароматических волосков" на крыльях и ногах — это альтернативные площадки распыления.

Исторический контекст

Конец XIX — начало XX века: описаны пахучие железы у ночных бабочек, формулируется идея химической коммуникации насекомых.

описаны пахучие железы у ночных бабочек, формулируется идея химической коммуникации насекомых. 1950-1960-е: эра изучения феромонов у чешуекрылых; эксперименты связывают питание личинок и "силу" брачных запахов.

эра изучения феромонов у чешуекрылых; эксперименты связывают питание личинок и "силу" брачных запахов. 1970-1980-е: детальные работы по медведицам (Arctiinae) показывают зависимость размеров коремат от диеты и условий среды.

детальные работы по медведицам (Arctiinae) показывают зависимость размеров коремат от диеты и условий среды. 2000-е: доступная макросъёмка делает ночных мотыльков героями научпопа, растёт интерес к этичному наблюдению.

доступная макросъёмка делает ночных мотыльков героями научпопа, растёт интерес к этичному наблюдению. 2020-е: просветительские проекты по всему миру учат граждан-наблюдателей фиксировать виды без вреда для природы.

Для российского читателя главный вывод практичен: даже не встречая этот вид у нас, можно увидеть родственные сюжеты прямо на балконе или в парке — и понять, как работает "химия любви" в мире насекомых.