Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фармацевтическая рулетка: 7 лекарств, которые при алкоголе могут закончиться трагедией
После трагической потери: Алёна Хмельницкая вернулась к любимому делу
Горчица уходит в прошлое: этот сидерат чистит грядки от проволочника быстрее химии
Космический шторм врывается в жизнь: кто рискует во время магнитных бурь и чем это грозит Земле
Чебуреки без привычной оболочки: рецепт, где капуста заменяет всё лишнее
Время остановилось: в России нашли капсулу Audi A8 с пробегом 4678 км
Китайские трансмиссии рушат мечты: как не купить авто с сюрпризом
Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников
Цветёт, как сказка, плодоносит, как клад: хеномелес хранит тайну, о которой садоводы почти не знают

Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда

4:16
Зоосфера

Собаки остаются для человека не только верными спутниками и друзьями, но и источником научных открытий. Исследователи всё чаще доказывают: когнитивные способности наших четвероногих компаньонов намного шире, чем принято думать. На этот раз специалисты из Университета Эмори в США выяснили, что у собак есть врождённая способность к подсчёту — и их мозг реагирует на количество предметов так же, как у человека.

Умная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умная собака

Как проходило исследование

Чтобы проверить гипотезу, учёные использовали современный метод — магнитно-резонансную томографию (МРТ). Добровольцами стали собаки, которых учили спокойно находиться в томографе без применения наркоза. Это позволило получить точные данные работы мозга без искажений.

Во время эксперимента животным показывали на экране изображения с разным числом точек. Важный момент заключался в том, что точки не имели для собак никакого практического смысла — они не были связаны ни с едой, ни с игрушками. Тем самым исследователи исключили влияние дрессировки или условных рефлексов.

Что показали результаты

Сканирование мозга дало неожиданный результат: у собак активировалась париетотемпоральная кора — область, которая у людей отвечает за восприятие количества и счёт. Причём реакция менялась в зависимости от того, сколько точек животные видели на экране.

Именно эта часть мозга играет ключевую роль в базовых математических процессах. Получается, что у собак сохранился древний нейронный механизм, который позволяет им оценивать количество объектов, не прибегая к обучению.

Зачем собакам умение считать

С точки зрения эволюции такая способность выглядит логичной. В дикой природе умение отличить большую группу соперников от небольшой могло дать преимущество в выживании. Например, стая, которая понимает, что её численность меньше, могла избежать столкновения и тем самым сохранить жизнь.

Современные собаки, живущие рядом с человеком, редко сталкиваются с подобными ситуациями. Однако нейронный механизм продолжает работать, и именно это заинтересовало учёных.

Значение открытия для науки

По мнению специалистов, изучение подобных процессов помогает глубже понять эволюцию мозга. Если и люди, и животные демонстрируют одинаковые реакции на количество предметов, значит, этот механизм сформировался очень давно и был настолько важен, что сохранился у разных видов.

Также исследование открывает новые перспективы для дрессировки и обучения. Если собаки способны воспринимать числа, можно разработать методики, которые будут учитывать эту особенность. Это может пригодиться не только в развлечении питомцев, но и в их профессиональной подготовке — например, у служебных или спасательных собак.

Что говорят эксперты

Учёные подчёркивают, что речь пока не идёт о сложных математических операциях. Собаки не умеют складывать или вычитать в привычном смысле. Однако у них есть базовое "чувство числа" — умение отличить большее от меньшего. Аналогичные способности ранее находили у приматов, дельфинов и некоторых птиц, что делает открытие ещё более значимым.

Возможные перспективы

В будущем специалисты планируют расширить эксперименты. Их интересует, можно ли обучить собак более сложным операциям, если опираться на естественный механизм восприятия чисел. Кроме того, сравнение работы мозга разных видов поможет точнее реконструировать путь развития интеллекта у животных и человека.

Исследование Университета Эмори стало ещё одним подтверждением того, что собаки гораздо умнее, чем принято считать. Их способности к восприятию чисел показывают: интеллект животных нельзя недооценивать. А значит, чем больше мы узнаём о наших питомцах, тем лучше понимаем не только их, но и собственную эволюцию.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Чебуреки без привычной оболочки: рецепт, где капуста заменяет всё лишнее
Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда
Время остановилось: в России нашли капсулу Audi A8 с пробегом 4678 км
Китайские трансмиссии рушат мечты: как не купить авто с сюрпризом
Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников
Цветёт, как сказка, плодоносит, как клад: хеномелес хранит тайну, о которой садоводы почти не знают
Сутки хаоса в космосе: этот гамма-всплеск перевернул представления о Вселенной
Энергия вместо морщин: утренний уход, который реально отнимает годы у старости
Огуречный конвейер в ведре: старый способ даёт десятки килограммов без грядок
Линкоры возвращаются? США играют в опасную шахматную партию на океанах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.