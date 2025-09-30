Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда

Собаки остаются для человека не только верными спутниками и друзьями, но и источником научных открытий. Исследователи всё чаще доказывают: когнитивные способности наших четвероногих компаньонов намного шире, чем принято думать. На этот раз специалисты из Университета Эмори в США выяснили, что у собак есть врождённая способность к подсчёту — и их мозг реагирует на количество предметов так же, как у человека.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умная собака

Как проходило исследование

Чтобы проверить гипотезу, учёные использовали современный метод — магнитно-резонансную томографию (МРТ). Добровольцами стали собаки, которых учили спокойно находиться в томографе без применения наркоза. Это позволило получить точные данные работы мозга без искажений.

Во время эксперимента животным показывали на экране изображения с разным числом точек. Важный момент заключался в том, что точки не имели для собак никакого практического смысла — они не были связаны ни с едой, ни с игрушками. Тем самым исследователи исключили влияние дрессировки или условных рефлексов.

Что показали результаты

Сканирование мозга дало неожиданный результат: у собак активировалась париетотемпоральная кора — область, которая у людей отвечает за восприятие количества и счёт. Причём реакция менялась в зависимости от того, сколько точек животные видели на экране.

Именно эта часть мозга играет ключевую роль в базовых математических процессах. Получается, что у собак сохранился древний нейронный механизм, который позволяет им оценивать количество объектов, не прибегая к обучению.

Зачем собакам умение считать

С точки зрения эволюции такая способность выглядит логичной. В дикой природе умение отличить большую группу соперников от небольшой могло дать преимущество в выживании. Например, стая, которая понимает, что её численность меньше, могла избежать столкновения и тем самым сохранить жизнь.

Современные собаки, живущие рядом с человеком, редко сталкиваются с подобными ситуациями. Однако нейронный механизм продолжает работать, и именно это заинтересовало учёных.

Значение открытия для науки

По мнению специалистов, изучение подобных процессов помогает глубже понять эволюцию мозга. Если и люди, и животные демонстрируют одинаковые реакции на количество предметов, значит, этот механизм сформировался очень давно и был настолько важен, что сохранился у разных видов.

Также исследование открывает новые перспективы для дрессировки и обучения. Если собаки способны воспринимать числа, можно разработать методики, которые будут учитывать эту особенность. Это может пригодиться не только в развлечении питомцев, но и в их профессиональной подготовке — например, у служебных или спасательных собак.

Что говорят эксперты

Учёные подчёркивают, что речь пока не идёт о сложных математических операциях. Собаки не умеют складывать или вычитать в привычном смысле. Однако у них есть базовое "чувство числа" — умение отличить большее от меньшего. Аналогичные способности ранее находили у приматов, дельфинов и некоторых птиц, что делает открытие ещё более значимым.

Возможные перспективы

В будущем специалисты планируют расширить эксперименты. Их интересует, можно ли обучить собак более сложным операциям, если опираться на естественный механизм восприятия чисел. Кроме того, сравнение работы мозга разных видов поможет точнее реконструировать путь развития интеллекта у животных и человека.

Исследование Университета Эмори стало ещё одним подтверждением того, что собаки гораздо умнее, чем принято считать. Их способности к восприятию чисел показывают: интеллект животных нельзя недооценивать. А значит, чем больше мы узнаём о наших питомцах, тем лучше понимаем не только их, но и собственную эволюцию.