Тайна кошачьего магнетизма раскрыта: животное буквально настраивает организм человека на здоровье

Коты издавна ассоциируются с таинственными способностями. Многие уверены, что рядом с пушистым другом болезни отступают быстрее, а душевное равновесие возвращается. И это не просто мифы: даже в медицинской науке закрепилось понятие "фелинотерапия", обозначающее лечение с помощью кошек.

Ученые, представляющие британский Национальный университет, подтвердили гипотезу о целебных свойствах этих животных. Их исследования показали: мурлыки действительно влияют на здоровье человека, а иногда эффект оказывается не слабее, чем от медикаментов.

Как именно помогают кошки

Прежде всего, общение с питомцем снижает уровень стресса. Всего четверть часа рядом с хвостатым — и тревожные мысли отступают, давление приходит в норму, дыхание выравнивается. Стресс, как известно, провоцирует развитие множества болезней: от сердечно-сосудистых до онкологических. Поэтому наличие кота в доме можно назвать профилактикой серьёзных недугов.

К тому же мурчание действует почти как дыхательная гимнастика. Вибрации определённой частоты благотворно отражаются на работе лёгких и бронхов. Владельцы кошек реже болеют простудами и быстрее восстанавливаются после вирусных инфекций.

Медики отмечают и влияние на сердце: регулярный контакт с питомцем способен снизить риск инфарктов и инсультов. Для людей с хронической гипертонией завести кошку — порой лучшее решение, чем бесконечные успокоительные.

Связь породы и лечебных способностей

Специалисты уверены: лечить может любая кошка, но сила воздействия различается. Всё зависит от темперамента животного, его энергетики и даже длины шерсти.

Чем длиннее шерсть, тем заметнее эффект для нервной системы. Такие кошки лучше снимают тревожность и помогают бороться с депрессией.

Короткошёрстные и бесшёрстные породы положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.

Длинношерстные питомцы особенно полезны сердечникам: их воздействие снижает давление и поддерживает сердечный ритм.

Отдельные породы выделяются особенно ярко. Так, персидские и бирманские коты считаются защитниками от онкологии. Сиамские питомцы, по мнению сторонников нетрадиционной медицины, действуют словно кварцевая лампа: оздоравливают атмосферу дома и помогают хозяевам меньше болеть простудными заболеваниями.

Американский бобтейл и абиссинская кошка нередко называются "кошачьими кардиологами" — они лучше других справляются с задачей нормализации работы сердца.

Почему кошки так воздействуют на людей

Существует версия, что целительная сила кошек связана с их магнитным полем. Животное словно подстраивает организм человека под гармоничную частоту, помогая телу восстановить равновесие. Другие объясняют эффект сильным антистрессовым влиянием: гладя кота, человек автоматически расслабляется, мышцы приходят в тонус, а организм запускает процессы самовосстановления.

Также нельзя забывать о простом психологическом аспекте. Чувство заботы о питомце, его привязанность и ласка создают ощущение нужности и защищённости, что особенно важно для людей, склонных к одиночеству или депрессии.

Фелинотерапия и традиционная медицина

Несмотря на все достоинства кошачьего лечения, врачи подчеркивают: оно не может заменить профессиональную помощь. Если появились признаки серьёзного заболевания, обращаться к доктору необходимо. Кот способен поддержать, облегчить симптомы и помочь быстрее восстановиться, но он не заменит полноценную терапию.

В то же время фелинотерапия прекрасно сочетается с традиционными методами. Общение с питомцем ускоряет реабилитацию после болезней, помогает легче переносить хронические недуги и значительно улучшает качество жизни.

Кошки — не только источник уюта и тепла. Они оказывают реальное влияние на здоровье человека: укрепляют сердце, поддерживают дыхательную систему, снижают уровень стресса и даже защищают от тяжёлых заболеваний. Конечно, не стоит рассматривать пушистого друга как замену врачу, но в качестве помощника в борьбе за здоровье кошка незаменима.