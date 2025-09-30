Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лекарства подождут: горло спасают смехотворно простые привычки — диета, молчание и львиная гримаса
Камень из мусора: что заменит цемент и изменит стройки навсегда
Все в дедушку — и сын, и внук: Михаил Полицеймако показал, как вырос его сын Никита
Секрет плоского живота раскрыт: сочетание упражнений и питания, о котором молчат фитнес-гуру
Бизнес затаил дыхание: на какой ставке начнёт оживать экономика РФ
Каждая женщина старше 60 лет должна выполнять эти три упражнения, по мнению эксперта
Развод Кидман и Урбана: источники раскрыли причины распада звёздной пары после 18 лет брака
Больше никаких звонков? Новый закон оказался бессилен против хитрых операторов
Тревога за детей и стариков: тепловая сеть Бердска дала сбой, оставляя горожан без отопления

Тайна кошачьего магнетизма раскрыта: животное буквально настраивает организм человека на здоровье

4:41
Зоосфера

Коты издавна ассоциируются с таинственными способностями. Многие уверены, что рядом с пушистым другом болезни отступают быстрее, а душевное равновесие возвращается. И это не просто мифы: даже в медицинской науке закрепилось понятие "фелинотерапия", обозначающее лечение с помощью кошек.

Беременная женщина и кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Беременная женщина и кошка

Ученые, представляющие британский Национальный университет, подтвердили гипотезу о целебных свойствах этих животных. Их исследования показали: мурлыки действительно влияют на здоровье человека, а иногда эффект оказывается не слабее, чем от медикаментов.

Как именно помогают кошки

Прежде всего, общение с питомцем снижает уровень стресса. Всего четверть часа рядом с хвостатым — и тревожные мысли отступают, давление приходит в норму, дыхание выравнивается. Стресс, как известно, провоцирует развитие множества болезней: от сердечно-сосудистых до онкологических. Поэтому наличие кота в доме можно назвать профилактикой серьёзных недугов.

К тому же мурчание действует почти как дыхательная гимнастика. Вибрации определённой частоты благотворно отражаются на работе лёгких и бронхов. Владельцы кошек реже болеют простудами и быстрее восстанавливаются после вирусных инфекций.

Медики отмечают и влияние на сердце: регулярный контакт с питомцем способен снизить риск инфарктов и инсультов. Для людей с хронической гипертонией завести кошку — порой лучшее решение, чем бесконечные успокоительные.

Связь породы и лечебных способностей

Специалисты уверены: лечить может любая кошка, но сила воздействия различается. Всё зависит от темперамента животного, его энергетики и даже длины шерсти.

  • Чем длиннее шерсть, тем заметнее эффект для нервной системы. Такие кошки лучше снимают тревожность и помогают бороться с депрессией.
  • Короткошёрстные и бесшёрстные породы положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы.
  • Длинношерстные питомцы особенно полезны сердечникам: их воздействие снижает давление и поддерживает сердечный ритм.

Отдельные породы выделяются особенно ярко. Так, персидские и бирманские коты считаются защитниками от онкологии. Сиамские питомцы, по мнению сторонников нетрадиционной медицины, действуют словно кварцевая лампа: оздоравливают атмосферу дома и помогают хозяевам меньше болеть простудными заболеваниями.

Американский бобтейл и абиссинская кошка нередко называются "кошачьими кардиологами" — они лучше других справляются с задачей нормализации работы сердца.

Почему кошки так воздействуют на людей

Существует версия, что целительная сила кошек связана с их магнитным полем. Животное словно подстраивает организм человека под гармоничную частоту, помогая телу восстановить равновесие. Другие объясняют эффект сильным антистрессовым влиянием: гладя кота, человек автоматически расслабляется, мышцы приходят в тонус, а организм запускает процессы самовосстановления.

Также нельзя забывать о простом психологическом аспекте. Чувство заботы о питомце, его привязанность и ласка создают ощущение нужности и защищённости, что особенно важно для людей, склонных к одиночеству или депрессии.

Фелинотерапия и традиционная медицина

Несмотря на все достоинства кошачьего лечения, врачи подчеркивают: оно не может заменить профессиональную помощь. Если появились признаки серьёзного заболевания, обращаться к доктору необходимо. Кот способен поддержать, облегчить симптомы и помочь быстрее восстановиться, но он не заменит полноценную терапию.

В то же время фелинотерапия прекрасно сочетается с традиционными методами. Общение с питомцем ускоряет реабилитацию после болезней, помогает легче переносить хронические недуги и значительно улучшает качество жизни.

Кошки — не только источник уюта и тепла. Они оказывают реальное влияние на здоровье человека: укрепляют сердце, поддерживают дыхательную систему, снижают уровень стресса и даже защищают от тяжёлых заболеваний. Конечно, не стоит рассматривать пушистого друга как замену врачу, но в качестве помощника в борьбе за здоровье кошка незаменима.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.