Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил

Зоосфера

Хаус или камышовый кот — редкий гость среди домашних питомцев. Этих животных отличает эффектная внешность и непростой характер. Несмотря на то, что их можно встретить в частных домах, питомниках или зоопарках, полностью приручёнными они так и не стали. Интерес к камышовым котам велик, но будущим владельцам стоит понимать: уход за ними потребует особого подхода.

Камышовый кот
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Камышовый кот

История и происхождение

Когда-то камышовый кот встречался повсеместно в дикой природе. Он обитал в зарослях у водоёмов, охотился на птиц и мелких грызунов, был подвижным и сильным хищником. Однако браконьерство, ухудшение климата и вырубка лесов практически уничтожили популяцию. Сегодня диких особей не осталось, а увидеть этих грациозных животных можно лишь в питомниках или у частных заводчиков.

Ещё в Древнем Египте камышовых котов пытались приручать. Известно, что они сопровождали мужчин на охоте. Но методов дрессировки до наших дней не сохранилось, поэтому точных сведений о том, как именно египтянам удалось наладить контакт с хищниками, нет.

Хаус и чаузи

Домашняя разновидность камышового кота получила название "хаус". Но до сих пор эта порода не имеет официальных стандартов. Иногда заводчики скрещивают хауса с абиссинской или короткошерстной кошкой. Такие гибриды известны под названием "чаузи". Они внешне напоминают дикого предка, но отличаются более мягким характером, поэтому с ними проще ужиться в семье.

Особенности характера

Несмотря на название "домашний", хаус не станет типичным пушистым любимцем. Он сохраняет многие повадки дикого зверя: независимость, стремление к свободе, активность. В квартире ему будет тесно и некомфортно. А вот в частном доме, где есть просторный двор и возможность обустроить вольер, камышовый кот чувствует себя значительно лучше.

Эти животные нуждаются в большом количестве движения. Они обожают игры и резвятся часами, поэтому для них важно иметь достаточно места, где можно выплеснуть энергию.

Уход и содержание

Для хауса заводчики советуют оборудовать просторный уличный вольер. Желательно, чтобы рядом был бассейн или искусственный водоём: камышовые коты любят плавать и плескаться в воде.

К уходу за шерстью стоит относиться внимательно: питомца необходимо регулярно вычесывать, иначе его густой мех будет терять привлекательность и блеск.

Питание

Рацион хауса сильно отличается от привычного кошачьего меню. Эти питомцы довольно привередливы. Основу их питания составляют диетическое мясо и живая добыча. Традиционно им дают:

  • около 200 граммов нежирного мяса в день;
  • живых мышей (2 штуки) или крысу.

Один день в неделю животному устраивают разгрузочный — без пищи. Это помогает избежать ожирения, к которому склонны даже такие подвижные хищники.

Некоторые владельцы используют готовые профессиональные корма премиум-класса. Однако подходящие марки лучше уточнять у заводчиков, чтобы не навредить питомцу.

Стоимость и доступность

Содержание камышового кота — удовольствие не для каждого. Стоимость хауса начинается от 5 тысяч долларов и может достигать десятков тысяч евро. Цена зависит от чистоты линии, возраста, условий содержания и репутации питомника.

Подходит ли хаус для семьи

Несмотря на экзотическую внешность и редкость, хаус не лучший выбор для тех, кто хочет "обычного" домашнего любимца. Эти животные требуют пространства, постоянного внимания к рациону и ухода, особых условий проживания.

Тем, кто всё же решится завести камышового кота, стоит понимать: это не просто украшение дома, а сильный и своенравный хищник. При правильном подходе он способен стать верным компаньоном, но полностью приручённым и послушным он вряд ли когда-либо станет.

Камышовый кот — удивительное животное, сочетающее в себе дикость и возможность соседствовать с человеком. Но назвать его полноценной домашней породой пока нельзя. Это выбор для тех, кто готов к серьёзным затратам и заботе, кто сможет обеспечить питомцу простор и правильное питание. Для большинства же любителей кошек хаус остаётся красивой, но далёкой мечтой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
