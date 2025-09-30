Она не лает, не мурлычет, но считывает улыбку: звание лучшего друга человека теперь оспаривают козы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Козы — одни из тех животных, которых чаще всего представляют лишь как источник молока, сыра и шерсти. Однако ученые всё чаще обращают внимание на их интеллект и социальные навыки. Оказывается, эти упрямые создания способны гораздо лучше взаимодействовать с людьми, чем принято считать. Более того, козы умеют распознавать наши эмоции и даже отдают предпочтение тем, кто выглядит дружелюбно.

Коза крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Коза крупным планом

Как проводили эксперимент

Группа британских исследователей решила проверить, способны ли козы различать выражения человеческого лица. Для опыта выбрали двадцать животных. Перед ними поочерёдно устанавливали фотографии людей с разными эмоциями: на одном снимке человек улыбался, на другом — выглядел сердитым. Чтобы исключить привыкание, портреты регулярно меняли местами.

Результат оказался удивительным: чаще всего козы шли к изображениям улыбающихся людей, словно чувствовали, что именно от них исходит положительная энергия. Этот факт подтвердил, что животные могут реагировать на эмоции, выраженные визуально, а не только на тон голоса или жесты.

Что это значит для человека

Многие привыкли считать, что животные способны реагировать лишь на простые сигналы — голос, запах, движение руки. Но этот эксперимент показывает: козы понимают гораздо больше. Они могут воспринимать эмоциональные оттенки, считывая выражение лица.

Для фермеров и владельцев хозяйств это открытие особенно важно. Отношение к животным напрямую влияет на их поведение и даже на продуктивность. Если козы чувствуют положительный настрой, они становятся спокойнее и более расположены к контакту.

Эмоции и интеллект животных

Подобные эксперименты уже проводились с собаками и лошадями, и результаты были схожими: животные тянутся к людям, демонстрирующим доброжелательность. Козы же до этого времени оставались "в тени" подобных исследований. Теперь стало ясно, что их когнитивные способности недооценены.

Способность распознавать эмоции помогает животным адаптироваться к условиям совместной жизни с человеком. Это значит, что они не просто выполняют роль домашнего скота, но и могут стать полноценными партнёрами в общении.

Почему козы выбирают улыбку

С точки зрения биологии улыбка — это сигнал безопасности. Для многих животных, включая человека, мимика играет роль невербального языка. Улыбающееся лицо для козы, как показали наблюдения, означает отсутствие угрозы.

Злое или напряжённое выражение лица, наоборот, ассоциируется с опасностью. Поэтому выбор в пользу "улыбающегося" человека — естественный инстинкт, который помогает животному избегать негативных ситуаций.

Перспективы дальнейших исследований

Учёные отмечают, что полученные результаты открывают новые направления для изучения взаимодействия между человеком и животными. Если козы способны воспринимать человеческие эмоции по выражению лица, то, возможно, они обладают и другими формами социального интеллекта, которые пока не изучены.

В будущем такие исследования помогут лучше понять, как строить контакт с сельскохозяйственными животными. Это не только повысит эффективность их содержания, но и сделает жизнь самих коз более комфортной.

Эксперимент доказал: козы вовсе не так просты, как может показаться. Они умеют различать эмоции и предпочитают позитивных людей. Этот факт меняет наше восприятие привычных животных и ещё раз напоминает: дружелюбие и улыбка — универсальный язык, который понимают не только люди, но и многие представители животного мира.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
