Она не лает, не мурлычет, но считывает улыбку: звание лучшего друга человека теперь оспаривают козы

Козы — одни из тех животных, которых чаще всего представляют лишь как источник молока, сыра и шерсти. Однако ученые всё чаще обращают внимание на их интеллект и социальные навыки. Оказывается, эти упрямые создания способны гораздо лучше взаимодействовать с людьми, чем принято считать. Более того, козы умеют распознавать наши эмоции и даже отдают предпочтение тем, кто выглядит дружелюбно.
Группа британских исследователей решила проверить, способны ли козы различать выражения человеческого лица. Для опыта выбрали двадцать животных. Перед ними поочерёдно устанавливали фотографии людей с разными эмоциями: на одном снимке человек улыбался, на другом — выглядел сердитым. Чтобы исключить привыкание, портреты регулярно меняли местами.
Результат оказался удивительным: чаще всего козы шли к изображениям улыбающихся людей, словно чувствовали, что именно от них исходит положительная энергия. Этот факт подтвердил, что животные могут реагировать на эмоции, выраженные визуально, а не только на тон голоса или жесты.
Многие привыкли считать, что животные способны реагировать лишь на простые сигналы — голос, запах, движение руки. Но этот эксперимент показывает: козы понимают гораздо больше. Они могут воспринимать эмоциональные оттенки, считывая выражение лица.
Для фермеров и владельцев хозяйств это открытие особенно важно. Отношение к животным напрямую влияет на их поведение и даже на продуктивность. Если козы чувствуют положительный настрой, они становятся спокойнее и более расположены к контакту.
Подобные эксперименты уже проводились с собаками и лошадями, и результаты были схожими: животные тянутся к людям, демонстрирующим доброжелательность. Козы же до этого времени оставались "в тени" подобных исследований. Теперь стало ясно, что их когнитивные способности недооценены.
Способность распознавать эмоции помогает животным адаптироваться к условиям совместной жизни с человеком. Это значит, что они не просто выполняют роль домашнего скота, но и могут стать полноценными партнёрами в общении.
С точки зрения биологии улыбка — это сигнал безопасности. Для многих животных, включая человека, мимика играет роль невербального языка. Улыбающееся лицо для козы, как показали наблюдения, означает отсутствие угрозы.
Злое или напряжённое выражение лица, наоборот, ассоциируется с опасностью. Поэтому выбор в пользу "улыбающегося" человека — естественный инстинкт, который помогает животному избегать негативных ситуаций.
Учёные отмечают, что полученные результаты открывают новые направления для изучения взаимодействия между человеком и животными. Если козы способны воспринимать человеческие эмоции по выражению лица, то, возможно, они обладают и другими формами социального интеллекта, которые пока не изучены.
В будущем такие исследования помогут лучше понять, как строить контакт с сельскохозяйственными животными. Это не только повысит эффективность их содержания, но и сделает жизнь самих коз более комфортной.
Эксперимент доказал: козы вовсе не так просты, как может показаться. Они умеют различать эмоции и предпочитают позитивных людей. Этот факт меняет наше восприятие привычных животных и ещё раз напоминает: дружелюбие и улыбка — универсальный язык, который понимают не только люди, но и многие представители животного мира.
