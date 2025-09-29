9 из 10 россиян совершают эту ошибку при виде бездомных животных — и жестоко расплачиваются

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Контакт с бездомными животными может показаться безобидным: кто-то не удерживается и гладит уличного котёнка, другие подкармливают собак во дворе. Но врачи предупреждают — подобное поведение несёт риски для здоровья. Далеко не все болезни заметны сразу, и некоторые из них могут перейти к человеку от заражённого животного практически незаметно. Чтобы обезопасить себя и близких, важно понимать, какие именно угрозы могут скрываться за спонтанным проявлением жалости или симпатии.

Злая кошка
Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Злая кошка

Паразиты: невидимая угроза

Самая распространённая опасность при контакте с уличными животными — паразиты. Блохи и глисты могут передаваться не только другим животным, но и человеку. Если вы погладили кошку или собаку на улице, обязательно тщательно мойте руки. Игнорирование этого простого правила может закончиться заражением, которое проявится в виде проблем с пищеварением, кожными высыпаниями или общей слабостью.

Медики подчёркивают, что паразиты особенно опасны для детей. Их иммунная система ещё не до конца сформирована, поэтому вероятность заражения значительно выше. Кроме того, дети часто тянут руки к лицу и во время игры могут забыть о гигиене.

Лишай: кожные заболевания после контакта

Ещё одна неприятность, которую легко подхватить от уличного животного, — это лишай. Болезнь поражает не только волосистую часть головы, но и открытые участки тела: руки, шею, ноги. Симптомы проявляются довольно быстро — появляются круглые пятна с шелушением и зудом.

Лишай заразен и требует лечения. В домашних условиях справиться с ним крайне сложно: необходим курс противогрибковых препаратов, который назначает врач. Опасность состоит и в том, что животное может быть носителем, даже если внешне выглядит здоровым.

Бешенство: смертельная угроза

Одно из самых опасных заболеваний, которое может передаться человеку при укусе или даже при попадании слюны на повреждённую кожу, — бешенство. Болезнь неизлечима, и в случае заражения летальный исход практически неизбежен.

Медики настоятельно советуют: никогда не пытайтесь самостоятельно помочь явно больному или агрессивному животному. Даже небольшая царапина может стать причиной заражения. Если вас укусила или оцарапала бродячая кошка или собака, необходимо немедленно обратиться в травмпункт для введения антирабической вакцины.

Токсоплазмоз: скрытая опасность

Токсоплазмоз известен как заболевание, которым можно заразиться не только от уличных, но и от домашних кошек. Чаще всего инфекция передаётся через неаккуратный контакт с лотком. Заболевание может протекать бессимптомно у здоровых людей, но для беременных женщин оно представляет серьёзную угрозу: токсоплазмоз способен спровоцировать выкидыш или врождённые патологии у ребёнка.

Поэтому врачам приходится отдельно предупреждать будущих мам о рисках. Если в семье есть кошка, во время беременности лучше переложить уход за лотком на других членов семьи, а саму кошку регулярно показывать ветеринару.

Лептоспироз: болезнь без внешних признаков

Лептоспироз у животных часто протекает скрыто, поэтому хозяин или случайный прохожий даже не догадывается, что питомец является носителем инфекции. Для человека же заболевание может иметь крайне тяжёлые последствия: от высокой температуры и сильных болей до поражения печени и почек.

Опасность заключается в том, что заразиться можно не только при прямом контакте, но и через воду или почву, загрязнённые выделениями больного животного. Поэтому купание в стоячих водоёмах, где часто бывают бездомные собаки или крысы, также несёт риск заражения.

Как обезопасить себя

Врачи советуют помнить несколько простых правил:

  • избегайте тесного контакта с уличными животными, даже если они выглядят здоровыми и дружелюбными;
  • после прикосновений всегда тщательно мойте руки с мылом;
  • не позволяйте детям играть с бездомными кошками и собаками;
  • при укусе или царапине немедленно обращайтесь к врачу;
  • не купайтесь в водоёмах, где замечены бродячие животные.

Жалость к уличным животным — естественное чувство, но забота о собственном здоровье и безопасности должна быть на первом месте. Паразиты, лишай, бешенство, токсоплазмоз и лептоспироз — это лишь основные угрозы, которые могут ожидать человека после контакта с бездомным питомцем. Лучше проявить осторожность и позаботиться о профилактике, чем сталкиваться с тяжёлыми последствиями болезни.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
