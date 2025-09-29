Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналист в клетке: за что держат Дениса Аллаярова из URA.RU
Россия делает ставку на туризм: какие регионы станут новыми магнитами для отдыха
Таблетка уверенности без диет: один оттенок делает фигуру стройнее и стиль заметнее
Новый избранник падчерицы Урганта: Эрика Кикнадзе начала отношения с российским рэпером
Дорога становится ловушкой для кошелька: как машина начинает жрать бензин литрами
Солнечный ветер раздувает гигантский пузырь: именно он скрывает настоящие границы нашей системы
Бегонии нового поколения: каталоги молчат о самых загадочных сортах и гибридах
Прощайте, капли на столешнице: новый аксессуар избавляет от громоздких сушилок и украшает кухню
Поставки нефти из России не снижаются? Всё ещё третья часть индийского импорта

Силы хватит, чтобы сломать позвоночник: этот подводный монстр глушит жертв электричеством

Зоосфера

Чёрный электрический скат — одно из самых удивительных созданий морей. С виду он напоминает нелепую приплюснутую лепёшку, но за этим образом скрывается грозный хищник. Даже акулы могут стать его жертвами. Секрет силы — в умении управлять электричеством: рыба способна выдать разряд мощностью до шести киловатт. Телефон от такого источника не подзарядить, зато любое живое существо в радиусе пары метров рискует быть парализованным.

Океан
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Скрытая угроза в песке

Днём этот гигант зарывается в прибрежный песок Атлантики и Средиземноморья, сливаясь с дном. Настоящая охота начинается ночью: скат уходит на глубины до 800 метров. Взрослая особь может достигать 1,8 метра в длину и весить около 90 килограммов — соперник, которого почти невозможно проглотить даже крупным хищникам.

Пылесос под водой

Зрение у ската слабое, зато природа подарила ему другой механизм охоты. Он втягивает добычу целиком, не разжёвывая. В желудках находили даже небольших акул, лососей весом два килограмма и крупную камбалу. Если рыба сопротивляется, хищник пускает в ход электричество: до 12 разрядов подряд с напряжением в 200-220 вольт. Такой удар вызывает судороги, разрывы мышц и даже переломы костей.

Живой электрошокер

Когда скату грозит опасность, количество импульсов доходит до сотни. Этого хватает, чтобы отогнать соперника. Для человека такие удары смертельными не являются, но могут привести к потере ориентации под водой — а это опаснее любого хищника. Защитный механизм обошёлся рыбе дорого: шестая часть её массы приходится на электрические органы. Они состоят из сотен тысяч видоизменённых мышечных пластинок, способных накапливать заряд.

Сравнение

Особенность Чёрный электрический скат Другие хрящевые рыбы
Защита Электрические разряды Быстрая реакция, зубы
Масса До 90 кг Обычно меньше
Размножение Живорождение с "молоком" Откладка яиц
Среда обитания Атлантика, Средиземное море Разнообразные акватории

Уникальное размножение

Главное отличие вида — способ продолжения рода. Большинство хрящевых рыб откладывают яйца, иногда оставляя их внутри до вылупления. Чёрный скат пошёл дальше: самка вынашивает малышей целый год. Сначала эмбрионы питаются за счёт желточных мешков, а затем матка выделяет особое "молоко" — густую смесь белков и жиров. Благодаря этому потомство рождается крепким, длиной около 25 сантиметров и сразу способным защищаться током.

Советы шаг за шагом: наблюдаем безопасно

  1. Изучайте повадки ската на расстоянии, используя маску и трубку для плавания.

  2. Для подводных съёмок используйте экшн-камеру с длинной штангой.

  3. Никогда не пытайтесь прикоснуться или спугнуть животное — разряд мгновенен.

  4. Планируйте погружения только с опытными дайверами и страховкой.

  5. Запоминайте места коралловых рифов — там чаще можно встретить молодых особей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка подплыть слишком близко.

  • Последствие: удар током, дезориентация под водой.

  • Альтернатива: использовать подводный дрон для наблюдений.

  • Ошибка: кормить рыбу в месте обитания скатов.

  • Последствие: повышенный интерес хищника и агрессия.

  • Альтернатива: оставаться сторонним наблюдателем, не вмешиваясь в пищевую цепь.

  • Ошибка: погружение без гидрокостюма.

  • Последствие: сильнее ощущается электрический разряд.

  • Альтернатива: использовать плотный костюм, снижающий проводимость.

А что если скаты исчезнут?

Их роль в морских экосистемах огромна. Скат регулирует численность мелкой рыбы, предотвращая перенаселение. Если убрать его из пищевой цепи, начнётся хаос: всплеск популяций приведёт к дефициту пищи и вымиранию других видов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Сильное оружие — электричество Долгая беременность — до года
Крупные размеры защищают от хищников Слабое зрение
Живорождение и забота о потомстве Высокие энергозатраты на электрические органы
Широкая среда обитания Уязвимость при снижении численности

FAQ

Сколько живёт чёрный электрический скат?
Средняя продолжительность жизни — около 20 лет.

Опасен ли он для человека?
Смертельных случаев не зафиксировано, но удары током способны вызвать потерю сознания под водой.

Где его чаще всего можно встретить?
У берегов Средиземного моря и Атлантического океана, ближе к песчаному дну.

Можно ли держать его в аквариуме?
Нет, размеры и особенности питания делают это невозможным.

Мифы и правда

  • Миф: электрический скат может зарядить телефон.
    Правда: его ток — постоянный, а не переменный, поэтому техника не подзаряжается.

  • Миф: рыба способна убить человека.
    Правда: разряд опасен, но не смертелен.

  • Миф: все скаты откладывают яйца.
    Правда: чёрный электрический скат — живородящий.

Интересные факты

  1. Электрические органы рыбы весят почти столько же, сколько сердце взрослого человека.

  2. Скат может "выстрелить" током более ста раз подряд.

  3. Новорождённые малыши уже владеют электрическим оружием.

Исторический контекст

  • В античности электрических скатов использовали в медицине: током лечили мигрени и подагру.

  • Первые научные описания появились в XVIII веке — именно тогда их стали изучать как природные батареи.

  • Сегодня исследователи вдохновляются устройством органов ската при разработке биотехнологических источников энергии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Зелёный овощ взрывает кухню: кабачки и цукини превращаются в ресторанный шедевр
Не сразу после пробуждения и не ночью: в какое время суток лучше всего тренироваться и наращивать мышцы
Больно от каждого кадра: почему трейлер Простоквашино разочаровал зрителей
Крокеты для гурманов: просто, но со вкусом
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Свадебная драма Селены Гомес: почему мать певицы обиделась в день торжества
Генеральная уборка для головы: шампунь, который смывает годы стайлинга и возвращает блеск
Не просите, а показывайте: как сотруднику добиться заслуженной зарплаты
Почему некоторые орехи опережают своих сородичей? Проверенный способ получить быстрый урожай
Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.