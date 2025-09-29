Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свадебная драма Селены Гомес: почему мать певицы обиделась в день торжества
Генеральная уборка для головы: шампунь, который смывает годы стайлинга и возвращает блеск
Не просите, а показывайте: как сотруднику добиться заслуженной зарплаты
Почему некоторые орехи опережают своих сородичей? Проверенный способ получить быстрый урожай
Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад
Жалобные глаза после обеда: зачем кошки играют в вечный голод
Влага превращает дом в руины: простые способы помогут защитить стены, вещи и здоровье семьи
Мюнхен вместо Пекина: почему китайский гигант выбрал сердце немецкого автопрома для старта
Тромбоз не ждёт старости: почему молодые всё чаще сталкиваются с этой смертельно опасной болезнью

Аристократ с замашками плюшевого тирана: почему британские кошки правят домом, не поднимая лапы

3:48
Зоосфера

Британские кошки давно завоевали популярность среди любителей домашних питомцев. Эта порода ценится не только за выразительную внешность, но и за удивительно уравновешенный характер. Многие заводчики отмечают, что британцы отлично подходят для жизни в городских квартирах и прекрасно уживаются с людьми любого возраста.

Британский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Alexas_Fotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Британский кот

История происхождения породы

Британская короткошёрстная кошка считается одной из старейших пород Европы. Её предки были завезены на Британские острова ещё во времена Римской империи. Со временем кошки приспособились к суровому климату и стали обладать густой шерстью и крепким телосложением. В XIX веке их начали активно разводить как выставочную породу, а уже в XX веке британцы стали настоящими звёздами выставок.

Сегодня существует множество окрасов: от классического голубого до серебристого, шоколадного и кремового. Несмотря на разнообразие внешности, характер британских кошек остаётся довольно схожим.

Особенности характера

Главное, что выделяет британцев, — это их спокойствие. Они не склонны к бурным проявлениям эмоций, не будут бесцельно носиться по квартире или портить мебель. Такие питомцы ценят размеренность и гармонию.

Британские кошки отлично чувствуют настроение хозяина и умеют подстраиваться под него. Если человек устал, питомец спокойно уложится рядом. А если в доме царит оживлённая атмосфера, британец с удовольствием примет участие в играх.

Подходит ли британец для занятых людей

Эта порода идеально подойдёт тем, кто проводит много времени на работе. Британцы не страдают от одиночества и умеют находить себе занятие. При этом они с радостью встречают хозяина у двери и показывают, что скучали. В отличие от многих других пород, британцы не будут надоедать бесконечным мяуканьем или требовать постоянного внимания.

Интеллект и обучение

Британские кошки обладают высоким интеллектом. Их легко приучить к лотку и когтеточке, а также обучить простым правилам поведения в доме. Они быстро понимают, что можно делать, а чего лучше избегать. Это делает их удобными питомцами даже для новичков, которые только задумываются о кошке.

Отношение к детям и другим животным

Британцы отличаются терпеливым и сдержанным отношением к детям. Они с удовольствием поиграют, но при этом никогда не проявят агрессию. Если малыш будет слишком настойчив, кошка просто уйдёт, сохраняя спокойствие. Именно эта черта делает их подходящими питомцами для семей.

С другими животными британцы тоже находят общий язык. Они редко конфликтуют, но сохраняют независимость и личные границы.

Уход и содержание

Несмотря на густую шерсть, британцы не требуют сложного ухода. Достаточно раз в неделю прочёсывать питомца, чтобы убрать лишние волоски. В период линьки процедуру стоит повторять чаще.

Что касается питания, важно следить за рационом, ведь британцы склонны к полноте. Им подойдут готовые корма премиум-класса или сбалансированное натуральное питание. Регулярные визиты к ветеринару помогут избежать проблем со здоровьем.

Британская кошка — это идеальный выбор для тех, кто ищет спокойного, ласкового и умного питомца. Она легко адаптируется к ритму жизни семьи, прекрасно чувствует настроение хозяев и всегда остаётся верным другом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Влага превращает дом в руины: простые способы помогут защитить стены, вещи и здоровье семьи
Мюнхен вместо Пекина: почему китайский гигант выбрал сердце немецкого автопрома для старта
Российская армия расширяет позиции на добропольском направлении, отбив угрозу окружения
Три принципа помогут похудеть: кардио в зоне 2 — самый эффективный способ сжигания жира
Тромбоз не ждёт старости: почему молодые всё чаще сталкиваются с этой смертельно опасной болезнью
Конфуз во время концерта: как Димаш переписал песню на ходу и обманул зрителей
Тренировки и питание бессильны: фактор, без которого рост мышц останавливается
Вас добавили в новый рабочий чат? Не спешите отвечать: раскрыт обман
Каменные столбы, туманы и духи: зачем люди веками боялись Чжанцзяцзе
Басилашвили назвал книгу, которую стоит запретить вместо фильмов Балабанова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.