Жалобные глаза после обеда: зачем кошки играют в вечный голод

Кошки умеют в одно мгновение превращаться из сытых и довольных в отчаянных попрошаек. Только что миска была пуста, вы её наполнили, питомец всё слопал — и вот уже через полчаса он снова у ваших ног, жалобно мяукает и смотрит так, что устоять почти невозможно.
Почему так происходит? На самом деле причин у этого поведения несколько, и все они связаны с инстинктами, привычками или самочувствием животного.
В природе кошка никогда не знает, когда удастся поймать следующую добычу. Поэтому даже сытая, она всё равно реагирует на любой сигнал, напоминающий о еде: запах, звук пакета или холодильника. Домашний питомец действует по тому же принципу — еда может быть прямо здесь и сейчас, и отказаться от неё нельзя.
Выпрашивание часто связано вовсе не с голодом, а с жаждой общения. Для кошки процесс "мяукать — получать корм" становится игрой, в которой хозяин неизменно реагирует. Если вы поддаётесь каждый раз, животное быстро понимает: манипуляция работает.
Кошки ценят стабильность. Если кормление происходит без режима, они начинают напоминать о себе, выпрашивая еду. Кроме того, сам процесс наполнения миски превращается для них в ритуал: знакомые звуки, запахи, движения хозяина — всё это сигнал "будет вкусненькое".
Иногда клянчить еду кошка начинает просто потому, что корм ей не нравится. Низкое качество, однообразие или нехватка питательных веществ вынуждают искать альтернативу. Важно проверять состав корма: он должен содержать достаточное количество белков и жиров.
Повышенный аппетит бывает и тревожным сигналом. Диабет, гипертиреоз, проблемы с ЖКТ или стресс могут вызывать у кошки постоянное чувство голода. Если поведение резко изменилось, лучше показать питомца ветеринару.
Установите чёткий график кормления (2-3 раза в день).
Игнорируйте жалобные "концерты" — не поддавайтесь.
Давайте больше развлечений: игрушки, когтеточки, кормушки-головоломки.
Следите за качеством корма.
Никогда не подкармливайте со стола.
|Плюсы
|Минусы
|Сигнализирует о скуке или нехватке внимания
|Превращается в привычку, от которой сложно отучить
|Помогает вовремя заметить проблемы со здоровьем
|Может привести к ожирению
|Делает кошку более "эмоциональной" в общении
|Хозяин становится зависимым от манипуляций
Миф: кошка выпрашивает еду, потому что всегда голодна.
Правда: чаще это внимание, скука или инстинкты.
Миф: клянчить — значит корм некачественный.
Правда: даже на хорошем рационе кошка может просить добавки.
Миф: подкармливать со стола можно понемногу.
Правда: один кусочек — и привычка закрепится надолго.
Если кошку кормить только по расписанию и игнорировать её "выступления", в первые дни она станет настойчивее. Но со временем поймёт, что метод не работает, и будет ждать кормёжку спокойно. Главное — выдержать паузу и не поддаваться.
Некоторые кошки умеют "играть голосом" — подбирают особое мяуканье, которое хозяину труднее игнорировать.
Учёные заметили: кошки, живущие в семьях с детьми, чаще выпрашивают еду, подражая детским "капризам".
В природе дикая кошка может съесть до 15 мелких добыч за день, поэтому привычка есть часто заложена генетически.
