Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров

Многие хозяева хотя бы раз сталкивались с удивительным явлением: кошка, оказавшись за десятки километров от дома, каким-то образом возвращается обратно. Для людей это настоящая загадка, ведь путь, который преодолевает животное, часто неочевиден и даже опасен. На протяжении десятилетий специалисты пытались объяснить феномен "кошачьего навигатора", но единой версии до сих пор нет.

Сибирская кошка, окрас Невская маскарадная (колор-поинт)
Фото: commons.wikimedia.org by Borisich80, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сибирская кошка, окрас Невская маскарадная (колор-поинт)

Почему вопрос так интересует учёных

Способность кошек к ориентированию вызывает интерес не только у зоологов, но и у физиологов, а также у исследователей, занимающихся изучением поведения животных. Для человека привычно полагаться на зрение, память или карту, но у кошек, похоже, есть дополнительные "инструменты", которые позволяют находить дорогу даже там, где они никогда раньше не бывали.

Многочисленные наблюдения показывают, что домашние питомцы способны возвращаться в привычное место спустя дни и недели после пропажи. Иногда животные преодолевают десятки километров, а иногда находят путь через совершенно незнакомую местность.

Несостоятельные гипотезы

В разные годы выдвигались разные версии. Одни учёные предполагали, что кошки ориентируются по запаху, другие — что они запоминают визуальные ориентиры. Однако оба объяснения оказались недостаточными.

Запах не способен сохраняться на дальние расстояния и уж точно не может вести животное через десятки километров. Что касается зрительных ориентиров, то кошки часто возвращаются домой с территорий, где им ничего не знакомо: ни дороги, ни здания.

Также обсуждалась версия, что животные идут по следу — но и она не выдержала проверки. Слишком часто кошки возвращались домой не по прямой линии, а делая обходные пути, что исключает простое следование за собственным запахом или запахом хозяев.

Роль магнитного поля Земли

Сегодня наиболее правдоподобной выглядит гипотеза о том, что кошки используют магнитное поле Земли как своеобразный компас. Эксперименты показали: если воздействовать на животное специальными магнитами, его способность ориентироваться нарушается. Кошка теряется и не может вернуться домой.

Это подтверждает идею о том, что у животных есть особый "магнитный сенсор", позволяющий чувствовать направление. Интересно, что подобные механизмы обнаружены и у птиц-мигрантов, а также у некоторых рыб. Но у кошек эта способность изучена гораздо меньше.

Механизм пока остаётся тайной

Даже несмотря на подтверждение магнитной гипотезы, исследователи признают: полного понимания процесса пока нет. Учёные не могут точно сказать, где именно в организме кошки расположен этот "магнитный сенсор" и как он взаимодействует с мозгом.

Есть предположение, что чувствительные клетки могут находиться в глазах или в области носа, где у животных сосредоточено много нервных окончаний. Но окончательных доказательств пока нет.

Народные наблюдения и реальные истории

Хозяева часто делятся историями о том, как их питомцы возвращались домой издалека. Известны случаи, когда кошка после переезда искала прежнее жильё и находила его, пройдя десятки километров. Бывали ситуации, когда животные уходили с дачи и спустя недели вновь оказывались на пороге квартиры в городе.

Такие факты подтверждают: речь идёт о врождённой способности, а не о случайности. Возможно, кошки комбинируют сразу несколько "инструментов" — запахи, слух, память и тот самый "встроенный компас".

Что говорят зоологи

Большинство специалистов склонны считать, что в процессе поиска дороги кошка опирается на целый набор сигналов. Одного магнитного поля недостаточно, чтобы объяснить все случаи возвращения. Вероятно, животные также используют ультразвуки, которые не слышны человеку, а также улавливают едва заметные колебания воздуха и земли.

Таким образом, кошка может складывать мозаику из множества факторов, что в итоге и позволяет ей оказываться в нужном месте.

Секрет кошачьего "навигационного таланта" до конца не разгадан. Учёные уверены лишь в том, что магнитное поле Земли играет ключевую роль. Но очевидно и другое: кошки обладают особым набором чувств и навыков, который позволяет им видеть мир иначе, чем человек. Именно поэтому они и остаются для нас существами с долей тайны и мистики.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
