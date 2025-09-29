Живые датчики в лесу: тайна ящериц может спасти пожарных — природа предупреждает раньше приборов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:54
Зоосфера

Австралийские синеязыкие ящерицы Tiliqua rugosa удивили учёных: они способны заранее почувствовать надвигающийся пожар, ориентируясь на запах дыма, и покидают опасную территорию ещё до того, как пламя становится видимым. Этот вывод сделан командой исследователей под руководством Криса Джолли из Университета Маккуори. Впервые удалось зафиксировать, что рептилии реагируют именно на химический сигнал, а не на шум потрескивающего огня.

Ящерица и пожар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ящерица и пожар

Как проходили исследования

В ходе экспериментов диких ящериц помещали в условия с разными раздражителями: им демонстрировали звук горения и выпускали дым. Поведенческие изменения фиксировались с помощью камер.

В 69 % случаев животные начинали убегать после появления дыма. Средняя дистанция такого бегства составляла 21 метр. На звуковые раздражители реакция была гораздо слабее: ящерицы лишь настораживались, но не предпринимали попытки уйти.

Учёных удивило, что количество высовываний языка (основной способ обоняния у этих рептилий) не увеличивалось, что говорит о высокой чувствительности к химическим соединениям в воздухе.

"Запах дыма является надёжным сигналом опасности", — отметил доктор Крис Джолли.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: поджигать траву без учёта фауны.
    Последствие: гибель рептилий и мелких млекопитающих.
    Альтернатива: использование тепловизоров и создание искусственных укрытий.

  • Ошибка: планировать пал в сезон массового размножения.
    Последствие: уничтожение кладок и резкое сокращение популяции.
    Альтернатива: выбирать периоды вне брачного сезона.

  • Ошибка: игнорировать розу ветров и распространение дыма.
    Последствие: блокировка путей эвакуации животных.
    Альтернатива: анализ метеопрогноза и контрольное сжигание небольших участков.

Биологический помощник

А что если рептилии действительно могут стать "живыми индикаторами" пожаров? Учитывая их способность раньше других реагировать на дым, можно рассматривать ящериц как своеобразные "биологические датчики", которые помогут прогнозировать пожарную опасность. В перспективе это открывает новые пути для интеграции биологических наблюдений с системами раннего обнаружения возгораний.

Мифы и правда

  • Миф: животные не чувствуют запаха дыма и погибают внезапно.
    Правда: многие виды, включая ящериц, способны улавливать запах задолго до появления огня.

  • Миф: звук костра отпугивает животных так же эффективно, как дым.
    Правда: исследования показали, что реакция на звук гораздо слабее.

  • Миф: контролируемые палы всегда безопасны.
    Правда: при неправильной организации они приводят к массовой гибели фауны.

Три интересных факта

  1. Синеязыкие ящерицы могут доживать до 20 лет, что делает их долгожителями среди рептилий.
  2. Их защитный механизм — ярко-синий язык, который они демонстрируют хищникам.
  3. Эти ящерицы живут парами и известны своей верностью: нередко формируют устойчивые "семьи".

Австралийские синеязыкие ящерицы обладают уникальной способностью чувствовать запах дыма и воспринимать его как надёжный сигнал угрозы. Это позволяет им заранее уходить из зоны возможного пожара, что значительно повышает их шансы на выживание. Для человека такие знания важны не только с точки зрения экологии, но и при организации контролируемых палов и пожарной безопасности: учитывая поведение животных, можно минимизировать ущерб для живой природы и сохранить биоразнообразие.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
