Ангельская внешность, дьявольский характер: породы собак, которых нельзя подпускать к детям

Некоторые собаки прекрасно ладят с детьми, становятся для них верными друзьями и защитниками. Однако не все породы можно назвать подходящими для семей с маленькими детьми. У каждой собаки есть свой характер и особенности поведения, и именно они могут стать препятствием для спокойного сосуществования питомца и ребенка.

Собака породы корги с хозяйкой

Почему важно учитывать характер собаки

Выбирая домашнего питомца, родители часто ориентируются на внешний вид или популярность породы. Но куда важнее понять, насколько характер собаки совместим с образом жизни семьи. Активность, уровень доминантности, ревнивость или независимость — все эти качества сильно влияют на то, как животное будет вести себя рядом с ребенком.

Если собака не готова мириться с детскими шалостями или не склонна подчиняться человеку, то подобный питомец может представлять угрозу для малыша.

Акита-ину — гордый и независимый пес

Акита-ину производит впечатление невероятно красивой и благородной собаки, но за этой внешностью скрывается непростой характер. Представители породы не любят посторонних и с трудом уживаются с детьми. Даже внутри семьи акита-ину может принимать самостоятельные решения, игнорируя команды хозяина.

Эти собаки отличаются смелостью и упрямством: они способны вступить в драку с любым противником, даже если понимают, что силы не равны. Такой независимый и гордый характер делает акиту-ину не самым удачным выбором для семьи с ребенком.

Хаски — слишком энергичные для малышей

Хаски известны своим дружелюбием и добродушием. Они редко проявляют агрессию и искренне любят общение. Но вместе с этим стоит помнить об их габаритах и неуемной энергии.

Такая собака может нечаянно уронить или травмировать маленького ребенка, просто желая поиграть. Кроме того, хаски нуждаются в длительных прогулках и активных занятиях, а у родителей с малышом вряд ли найдется несколько свободных часов в день на удовлетворение этих потребностей.

Чихуахуа — маленькие ревнивцы

Маленькие собаки нередко становятся объектом внимания детей, но именно с чихуахуа ситуация складывается иначе. Из-за своего хрупкого телосложения эти питомцы не подходят для игр с малышами.

К тому же, чихуахуа очень ревнивы. Завидуя вниманию, которое хозяева уделяют ребенку, собака может начать демонстрировать агрессивное или капризное поведение.

Корги — очаровательные, но упрямые

Собак этой породы многие считают идеальными компаньонами. Они милые, небольшие и быстро завоевывают сердца людей. Однако у корги есть черта, которая может осложнить жизнь семье с ребенком: они склонны доминировать.

Если хозяин вовремя не установил четкие правила и границы, корги будет считать себя главным. В таких условиях ребенок автоматически воспринимается собакой как более слабый член семьи, над которым можно самоутверждаться.

Пекинес — защитники личного пространства

Эти маленькие пушистики известны тем, что не любят, когда нарушают их личное пространство. Если ребенок решит поиграть с пекинесом, не учитывая его желания, питомец может защищаться и даже укусить.

Такое поведение связано не с агрессией, а с врожденной потребностью отстаивать свои границы. Но для семьи с малышом подобная особенность становится серьезным риском.

Алабай — сила и внушительные размеры

Среднеазиатская овчарка (алабай) поражает своими размерами и силой. Это собака-охранник, которая привыкла контролировать территорию и защищать хозяев. Но во время игры алабай может случайно причинить вред ребенку: его движения нередко слишком резкие, а реакция замедленная.

Из-за этого управлять алабаем в присутствии детей бывает непросто, и такая собака подходит скорее для опытных владельцев.

Другие породы, которые вызывают трудности

Заводчики и специалисты также не рекомендуют заводить в семьях с детьми далматинов, доберманов, басенджи и русского тоя. Причины разные: у кого-то чрезмерная активность, у других — независимость, склонность к ревности или резкому реагированию на раздражители.

Собака может стать настоящим другом для ребенка, но выбор породы требует серьезного подхода. Важно учитывать характер питомца, его склонность к доминированию, уровень активности и способность терпеливо относиться к детям. Если выбрать животное, не обращая внимания на эти особенности, семейная идиллия может быстро обернуться проблемами.

Главное — помнить: ответственность за правильный выбор лежит на взрослом, а не на ребенке.