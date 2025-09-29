Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский тигр против империи Adidas: трон на модной арене культовых кроссовок пошатнулся
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца

Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем

4:31
Зоосфера

Люди часто задумываются о том, как питание и образ жизни отражаются на их здоровье, но редко связывают это с состоянием своих домашних животных. Между тем, учёные всё чаще приходят к выводу, что привычки хозяев напрямую влияют на физическую форму питомцев. Особенно ярко это проявляется в вопросе ожирения у собак: если у владельца есть лишний вес, то вероятность ожирения у его четвероногого друга значительно возрастает.

Одинокая собака у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Одинокая собака у окна

Как исследовали проблему

Научная группа из Копенгагенского университета провела масштабное исследование, посвящённое взаимосвязи веса человека и его собаки. Оказалось, что факторы риска для питомцев напрямую связаны с образом жизни их владельцев. У хозяев с избыточным весом питомцы чаще оказываются в зоне риска по той же причине.

Учёные отмечают, что люди с лишними килограммами нередко поощряют собак вкусностями — зачастую без меры. Постепенно это приводит к тому, что животное получает больше калорий, чем ему необходимо, а прогулки и активные игры не компенсируют переедание.

Роль кастрации в наборе веса

Отдельное внимание исследователи уделили кастрации. По их данным, эта процедура почти втрое увеличивает вероятность набора лишнего веса у собак. После кастрации снижается уровень активности, замедляется обмен веществ, и питомец легче набирает килограммы даже при обычном рационе. Поэтому владельцам важно заранее учитывать эти изменения и корректировать образ жизни животного: увеличивать физическую нагрузку и пересматривать рацион.

Чем опасен лишний вес у собак

Ожирение у питомцев — это не просто эстетическая проблема. Лишние килограммы заметно сокращают продолжительность жизни собаки, в среднем — на два года. Ветеринары предупреждают: ожирение повышает риск развития целого ряда опасных заболеваний.

В первую очередь страдает сердце: избыточный вес повышает давление, перегружает сердечно-сосудистую систему. Нередко возникают и проблемы с почками. Опасность представляют и онкологические заболевания, вероятность которых выше у собак с ожирением. Кроме того, суставы и позвоночник животного испытывают дополнительную нагрузку, что приводит к болезненности движений и снижению активности.

Влияние привычек хозяев

Учёные подчёркивают, что здоровье питомца во многом отражает привычки хозяина. Если человек предпочитает малоподвижный образ жизни и ест калорийную пищу, велика вероятность, что и собака будет страдать от переедания и недостатка активности. Напротив, активные владельцы, которые регулярно занимаются спортом и много гуляют, обычно имеют более здоровых и стройных питомцев.

Немаловажно и эмоциональное восприятие. Многие люди стремятся компенсировать недостаток внимания для собаки угощениями, считая, что так они проявляют заботу. На деле такие "подкормки" чаще вредят, чем помогают. Правильное внимание к питомцу — это совместные прогулки, игры, тренировки и общение.

Что можно сделать

Чтобы сохранить здоровье питомца, ветеринары советуют соблюдать несколько простых правил:

  1. Контролировать рацион собаки, исключая излишние угощения.

  2. Следить за калорийностью корма и его соответствием возрасту, породе и уровню активности животного.

  3. Увеличивать физическую активность: прогулки, игры на свежем воздухе, тренировочные занятия.

  4. При кастрации заранее корректировать рацион и режим нагрузок.

Эти шаги не только помогут собаке дольше оставаться здоровой, но и окажут положительное влияние на самих хозяев, ведь совместные прогулки и активный образ жизни полезны обеим сторонам.

Исследование датских учёных ясно показывает: здоровье собаки и её вес во многом зависят от привычек владельца. Контроль питания, физическая активность и внимание к изменениям после кастрации способны продлить жизнь питомца на годы. Забота о своём здоровье и здоровье четвероногого друга тесно связаны между собой — и игнорировать эту связь недопустимо.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Домашние животные
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца
Секрет сильных рук без гантелей: эти упражнения можно делать где угодно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.