Их выбирают раз и навсегда: кошки, после которых вы уже не сможете завести другую породу

Порой кажется, что преданность — это исключительно собачья черта. Но практика показывает: и среди кошек встречаются настоящие "сердечные привязанности". Некоторые породы настолько тесно связаны с хозяином, что буквально не мыслят жизни без него. Именно о таких питомцах и пойдёт речь.

Сиамская кошка: нежность за маской строгости

Эти кошки часто страдают от стереотипа: их ошибочно называют капризными и даже агрессивными. На самом деле сиамы необычайно чувствительны и эмоциональны. Они выбирают одного человека, которого начинают считать своим "главным" другом, и всю жизнь остаются верными ему.

Сиамская кошка умеет выражать привязанность по-разному: может следовать за хозяином по пятам, ложиться рядом на диване или "разговаривать" с ним своим особым голосом. Это порода с сильным характером, но за внешней строгостью скрывается настоящая нежность.

Сфинкс: ласка в чистом виде

Голые кошки давно перестали удивлять, но их повадки по-прежнему поражают даже опытных владельцев. Сфинксы необычайно ориентированы на человека: они любят тактильный контакт, постоянно ищут тепла и внимания.

Игривый нрав делает их похожими на котят даже во взрослом возрасте. Стоит хозяину уделить немного внимания, как сфинкс отвечает бурей эмоций. Он может часами сидеть на коленях, спать под одеялом и буквально не выпускать человека из поля зрения.

Рэгдолл: спокойный философ

Название породы переводится как "тряпичная кукла" — и это во многом отражает характер рэгдоллов. Эти крупные кошки отличаются редким спокойствием и терпимостью. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными, не склонны к агрессии и почти никогда не выпускают когти.

Рэгдоллы ценят гармонию в доме и тянутся к человеку. Они не назойливы, но любят быть рядом — тихо лежать возле ног или сопровождать хозяина из комнаты в комнату. Именно эта мягкая привязанность делает их одними из самых преданных кошек.

Персидская кошка: любовь под маской невозмутимости

Персы — воплощение кошачьей элегантности и спокойствия. На первый взгляд они кажутся отстранёнными и даже равнодушными. Но это впечатление обманчиво: персидские кошки глубоко привязываются к своей семье.

Они ценят стабильность, любят привычный ритм и с радостью проводят время рядом с человеком. Персидская кошка редко будет настойчиво требовать внимания, но всегда окажется поблизости, чтобы разделить с хозяином отдых или тихий вечер.

Мейн-кун: нежный гигант

Этих кошек часто называют "рысями в миниатюре" из-за внушительных размеров и кисточек на ушах. Но за солидной внешностью скрывается мягкий и заботливый характер.

Мейн-куны умеют быть ласковыми, проявляют удивительную терпимость к детям и нередко ведут себя скорее как собаки: встречают у двери, сопровождают на прогулках и охотно играют. Их привязанность к человеку выражается в постоянном стремлении быть рядом, а не в громких эмоциях.

Что объединяет этих кошек

У каждой из перечисленных пород свой характер и особенности, но их объединяет одно: способность к искренней привязанности. В отличие от более независимых собратьев, они не стремятся к полной свободе и всегда тянутся к человеку.

Такие кошки не только становятся питомцами, но и превращаются в настоящих членов семьи. Их верность доказывает: кошачья любовь может быть ничуть не слабее собачьей.

Сиамы, сфинксы, рэгдоллы, персы и мейн-куны — породы, в которых заложена особая потребность в близости с человеком. Они выбирают себе хозяина однажды и уже не изменяют своему выбору. Именно поэтому их можно смело назвать самыми верными среди кошек.