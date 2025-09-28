Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отсутствие кошки в доме повышает риск инфаркта на 40%: ученые выявили неожиданную статистику

4:39
Зоосфера

В мире трудно найти семью, где бы не жили домашние животные. Статистика подтверждает: почти 80 % людей на планете имеют питомца. Самыми популярными остаются кошки и собаки, и именно первые занимают лидирующую позицию. Но кошки ценны не только своей лаской и независимым характером. Ученые разных стран отмечают: эти животные способны положительно влиять на здоровье человека и даже помогать справляться с болезнями.

Кошка с пенсинером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с пенсинером

Почему кошки так популярны

Кошка — животное, которое не требует постоянного внимания, как собака, но при этом всегда рядом. Их заводят в семьях, где мало времени на длительные прогулки, а также одинокие люди, ищущие тихую и ненавязчивую компанию. В отличие от многих питомцев, кошки прекрасно чувствуют настроение хозяина, реагируют на стресс и стараются согревать теплом.

Интересно, что в некоторых странах кошки находятся под особой защитой государства. Например, в Австралии животные, которые долгое время охраняли склады с зерном или продуктами, получают "пенсию". Это не деньги, а пожизненные порции молока и мяса — своеобразная благодарность за их труд.

Исследования о влиянии на здоровье

Ученые не раз доказывали, что кошки оказывают терапевтический эффект на своих хозяев. По результатам исследований владельцы этих питомцев на 40 % реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Среди них реже встречаются инфаркты и инсульты, а общее состояние здоровья в среднем лучше, чем у тех, кто живет без животных.

Медики из Великобритании даже предложили выделить отдельное направление — "кототерапию". Смысл этого подхода в том, чтобы использовать контакт с животным как метод лечения различных недугов. Предполагается, что мурлыканье и тактильное общение с кошкой способны облегчить воспаления суставов, помочь при стрессах и даже благотворно влиять на женское здоровье.

Секрет целительной силы

Механизм пользы кошек объясняется довольно просто. Их мурлыканье — это не только способ показать расположение. Частота звука колеблется в диапазоне 25-150 Гц. Медики отмечают, что такие низкие вибрации близки к тем, которые применяются в физиотерапии для восстановления тканей, снятия боли и улучшения кровообращения.

Кроме того, общение с кошкой снижает уровень стресса и тревожности. Человек, гладящий питомца, быстрее успокаивается, давление стабилизируется, дыхание становится ровнее. Всё это в комплексе положительно сказывается на состоянии сердца и сосудов.

Дополнительные эффекты общения

Учёные и психологи выделяют несколько направлений пользы от жизни рядом с кошкой:

  1. Снижение риска депрессий и тревожных расстройств.

  2. Укрепление иммунитета благодаря снижению стресса.

  3. Улучшение сна: многие люди быстрее засыпают, когда животное рядом.

  4. Социальная поддержка: кошка помогает одиноким людям чувствовать себя нужными.

Интересно и то, что дети, растущие рядом с питомцами, чаще отличаются более высокой эмпатией и быстрее учатся заботе о других.

Кошки и традиции в разных странах

Влияние кошек на жизнь человека заметно и в культуре. В Древнем Египте кошка считалась священным животным, её изображения находили в храмах и гробницах. В Японии до сих пор популярны "манэки-неко" — фигурки кошек, которые символизируют удачу и здоровье. В Европе эти животные веками выполняли практическую задачу: охраняли зерно от грызунов, за что ценились не меньше собак.

Сегодня во многих странах кошки живут не только в домах, но и в общественных пространствах: в музеях, храмах, даже в библиотеках. Считается, что их присутствие помогает сохранять атмосферу уюта и спокойствия.

Кошки давно перестали быть просто домашними любимцами. Их роль в жизни человека выходит за рамки развлечения: они помогают сохранять здоровье, снижают риск опасных болезней, дарят эмоциональное равновесие и даже становятся частью культурного наследия. Вероятно, именно поэтому кошка остаётся одним из самых любимых животных во всём мире.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

