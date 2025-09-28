Тайна кошачьей мяты раскрыта: вот что заставляет питомцев терять голову на 15 минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:13
Зоосфера

Кошачья мята — растение, о котором наверняка слышал каждый хозяин пушистого любимца. Она известна тем, что способна необычным образом воздействовать на питомцев: одни коты начинают активно играть, другие кувыркаются по полу, третьи внезапно становятся слишком ласковыми. Но что же на самом деле скрывается за этой реакцией, и зачем вообще используют кошачью мяту?

Кошка и кошачья мята
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и кошачья мята

Почему коты реагируют на кошачью мяту

Главный "секрет" этой травы — особое вещество непеталактон. Оно содержится в листьях и стеблях растения. Попадая в нос питомца вместе с ароматом, непеталактон стимулирует определённые нейроны головного мозга. В итоге кот начинает испытывать кратковременный прилив эйфории. У некоторых животных это похоже на лёгкое опьянение или даже галлюцинацию.

Интересно, что чувствительность к этому веществу передаётся по наследству. По данным исследований, около 30% кошек остаются равнодушными к траве, так как у них нет генетической предрасположенности реагировать на непеталактон.

Сколько длится действие

Реакция на мяту обычно яркая, но недолгая. Специалисты отмечают, что эффект длится от 15 до 30 минут, после чего питомец постепенно успокаивается. В этот период животное может кататься по полу, тереться о предметы, громко мурлыкать или наоборот — становиться слишком резвым. После окончания действия растения кошка возвращается в обычное состояние.

Важно помнить: никакого вреда такая "эйфория" не приносит. Организм питомца самостоятельно регулирует степень воздействия, а повторный интерес к траве у него появляется не сразу, а только через несколько часов.

Чем полезна кошачья мята

Несмотря на то что многие называют её "кошачьим наркотиком", на практике растение приносит немало пользы. Оно помогает в решении поведенческих задач и облегчает жизнь хозяину:

  1. Развлечение и активность. Мята идеально подходит для того, чтобы занять питомца и стимулировать его играть. Особенно это важно для домашних котов, которые мало двигаются.

  2. Приучение к когтеточке. Если смазать когтеточку кошачьей мятой, животное быстрее поймёт, где можно точить когти, и перестанет портить мебель.

  3. Формирование привычек. С помощью травы можно заинтересовать кота новым местом для сна или лежанкой.

  4. Снятие стресса. Ветеринары советуют использовать растение в стрессовых ситуациях — после переезда, визита к грумеру или стрижки когтей.

Как правильно использовать

Несмотря на кажущуюся безобидность, важно не злоупотреблять этим средством. Достаточно давать питомцу доступ к кошачьей мяте не чаще двух раз в неделю. Чрезмерное использование может привести к тому, что кот потеряет интерес или станет чрезмерно возбуждённым.

Сегодня кошачья мята выпускается в разных форматах: сушёные листья, спреи, игрушки с наполнителем. Выбор зависит от целей. Для игр подойдут мышки и шарики с сушёной травой, для когтеточки удобнее использовать спрей.

Есть ли противопоказания

Большинство котов переносят растение хорошо, но бывают исключения. Иногда у питомцев наблюдается агрессивная реакция: животное может начать шипеть или кусаться. В таких случаях стоит отказаться от использования. Также не рекомендуют давать мяту котятам младше 6 месяцев — их нервная система ещё формируется, и слишком сильные впечатления им ни к чему.

Кошачья мята — не просто забавное растение, а настоящий помощник для владельцев. Она помогает занять питомца, облегчить привыкание к новым условиям и снять стресс. При этом вреда для здоровья кошки нет, если использовать её разумно. Главное — помнить о мере и наблюдать за реакцией своего любимца, ведь каждая кошка уникальна и реагирует на мяту по-своему.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
