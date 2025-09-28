Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов

Эти собаки мгновенно завоёвывают симпатии: крупные глаза, морщинистая мордочка и смешные уши делают французских бульдогов настоящими "звёздами соцсетей". Но за привлекательной внешностью скрывается целый набор проблем, о которых владельцы часто узнают только после покупки щенка.
Ветеринары по всему миру всё чаще называют французских бульдогов одной из самых проблемных пород, и предупреждают: жизнь с ними — это постоянный уход, затраты и забота о здоровье.
Французский бульдог стал самой популярной породой США в 2022 году, обогнав даже лабрадоров. В Европе и России тренд похожий: количество этих собак растёт с каждым годом. Однако вместе с модой растёт и число предупреждений от специалистов.
"Это душераздирающе. Я постоянно вижу эту породу в кабинете врача с бесконечными проблемами со здоровьем", — сказал южноафриканский ветеринар Амир Анвари.
По сравнению с другими породами, французские бульдоги имеют значительно более высокий риск более чем 20 хронических заболеваний.
Милые складки и укорочённый нос — результат селекции. Но из-за этого у собак сужены дыхательные пути, узкие носовые ходы и длинное мягкое небо. Даже в покое они храпят и сопят, а летом могут получить тепловой удар.
Узкий таз и крупные головы щенков делают естественные роды почти невозможными. Более 80 % бульдогов рождаются с помощью кесарева сечения. Это дорого и рискованно.
Складки на морде и теле становятся рассадником бактерий. К этому добавляется генетическая предрасположенность к аллергиям. Симптомы — зуд, экзема, выпадение шерсти.
Полупозвонки, дисплазия тазобедренного сустава, проблемы с дисками — всё это может привести к параличу или дорогостоящим операциям.
Любая процедура с наркозом опасна: даже чистка зубов превращается в сложную задачу, требующую особого контроля.
…вы уже завели французского бульдога и узнали обо всех проблемах только потом? Главное — не паниковать. Эти собаки, несмотря на болезни, невероятно преданны и дружелюбны. Своевременный уход, контроль веса и внимания к здоровью помогут продлить им жизнь и сделать её качественной.
Можно ли выгуливать бульдога летом днём?
Нет, только утром и вечером, иначе высок риск перегрева.
Сколько стоит содержание?
С учётом визитов к ветеринару — дороже большинства пород. Возможны счета на десятки тысяч рублей в год.
Подходят ли французские бульдоги детям?
Да, они дружелюбны и любят внимание, но требуют осторожности из-за хрупкого здоровья.
Уточнения
Французский бульдог (фр. bouledogue français) — порода собак. Типичная собака малого формата. Мощный пёс в маленьком обличье, пропорционально коренастый, короткошёрстный, с короткой мордой и плоской мочкой носа, стоячими ушами и коротким от природы хвостом.
