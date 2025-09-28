Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти собаки покоряют сердца, но какой ценой? Главные проблемы французских бульдогов

Зоосфера

Эти собаки мгновенно завоёвывают симпатии: крупные глаза, морщинистая мордочка и смешные уши делают французских бульдогов настоящими "звёздами соцсетей". Но за привлекательной внешностью скрывается целый набор проблем, о которых владельцы часто узнают только после покупки щенка.

Французский бульдог
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов
Французский бульдог

Ветеринары по всему миру всё чаще называют французских бульдогов одной из самых проблемных пород, и предупреждают: жизнь с ними — это постоянный уход, затраты и забота о здоровье.

Популярность и обратная сторона медали

Французский бульдог стал самой популярной породой США в 2022 году, обогнав даже лабрадоров. В Европе и России тренд похожий: количество этих собак растёт с каждым годом. Однако вместе с модой растёт и число предупреждений от специалистов.

"Это душераздирающе. Я постоянно вижу эту породу в кабинете врача с бесконечными проблемами со здоровьем", — сказал южноафриканский ветеринар Амир Анвари.

По сравнению с другими породами, французские бульдоги имеют значительно более высокий риск более чем 20 хронических заболеваний.

Основные проблемы породы

Дыхательные трудности

Милые складки и укорочённый нос — результат селекции. Но из-за этого у собак сужены дыхательные пути, узкие носовые ходы и длинное мягкое небо. Даже в покое они храпят и сопят, а летом могут получить тепловой удар.

Роды и размножение

Узкий таз и крупные головы щенков делают естественные роды почти невозможными. Более 80 % бульдогов рождаются с помощью кесарева сечения. Это дорого и рискованно.

Кожа и аллергии

Складки на морде и теле становятся рассадником бактерий. К этому добавляется генетическая предрасположенность к аллергиям. Симптомы — зуд, экзема, выпадение шерсти.

Опорно-двигательный аппарат

Полупозвонки, дисплазия тазобедренного сустава, проблемы с дисками — всё это может привести к параличу или дорогостоящим операциям.

Анестезия

Любая процедура с наркозом опасна: даже чистка зубов превращается в сложную задачу, требующую особого контроля.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте заводчика — щенки должны расти в чистых условиях, с медкартой и прививками.
  2. Готовьтесь к затратам — страхование питомца, визиты к ветеринару, возможные операции.
  3. Чистите складки ежедневно — мягкой салфеткой или специальным раствором.
  4. Следите за весом — лишний вес усугубляет дыхательные и ортопедические проблемы.
  5. Избегайте жары — гуляйте утром и вечером, не перегревайте собаку.
  6. Не оставляйте надолго одну — бульдоги тяжело переносят одиночество.

А что если…

…вы уже завели французского бульдога и узнали обо всех проблемах только потом? Главное — не паниковать. Эти собаки, несмотря на болезни, невероятно преданны и дружелюбны. Своевременный уход, контроль веса и внимания к здоровью помогут продлить им жизнь и сделать её качественной.

FAQ

Можно ли выгуливать бульдога летом днём?
Нет, только утром и вечером, иначе высок риск перегрева.

Сколько стоит содержание?
С учётом визитов к ветеринару — дороже большинства пород. Возможны счета на десятки тысяч рублей в год.

Подходят ли французские бульдоги детям?
Да, они дружелюбны и любят внимание, но требуют осторожности из-за хрупкого здоровья.

Мифы и правда

  • Миф: французский бульдог — идеальная "диванная собака".
    Правда: ему нужен уход, регулярные визиты к ветеринару и внимание хозяина.
  • Миф: маленькие собаки не болеют серьёзно.
    Правда: у этой породы высокий риск хронических болезней.
  • Миф: если купить у "дорогого" заводчика, проблем не будет.
    Правда: генетические болезни всё равно сохраняются.

3 интересных факта

  1. Более 80 % французских бульдогов рождаются кесаревым сечением.
  2. Из-за особенностей дыхания собаки рискуют даже во время обычного сна.
  3. Несмотря на проблемы, они входят в топ самых популярных пород мира.

Исторический контекст

  • XIX век: первые французские бульдоги — результат скрещивания английских бульдогов с декоративными породами.
  • XX век: собаки становятся символом "стиля" во Франции и США.
  • XXI век: порода набирает массовую популярность, но именно тогда выявляются серьёзные проблемы со здоровьем.

Уточнения

Французский бульдог (фр. bouledogue français) — порода собак. Типичная собака малого формата. Мощный пёс в маленьком обличье, пропорционально коренастый, короткошёрстный, с короткой мордой и плоской мочкой носа, стоячими ушами и коротким от природы хвостом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
