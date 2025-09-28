Статистика раскрыла тёмный список: 8 пород собак чаще других превращают хозяев в жертв

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Собаки — самые преданные компаньоны человека. Но иногда именно они становятся причиной неприятных инцидентов. По данным Американской ветеринарной ассоциации (AVMA), в США ежегодно фиксируется более 4 миллионов укусов собак, из которых около 800 тысяч требуют медицинской помощи. В России статистика по породам не ведётся, поэтому исследователи ориентируются на зарубежные данные.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски

Важно понимать: укусить может любая собака, но некоторые породы чаще оказываются в центре внимания из-за силы, темперамента или ошибок владельцев.

Что провоцирует агрессию

  • Стресс, испуг или ощущение угрозы.

  • Недостаток социализации в щенячьем возрасте.

  • Жестокое обращение и наказания.

  • Ошибки воспитания и отсутствие авторитета хозяина.

Именно эти факторы, а не только генетика, чаще всего приводят к агрессивному поведению.

8 пород, чаще всего фигурирующих в статистике

1. Питбули

Питбуль — обобщённое название для группы пород (бультерьеры, американские стаффордширские терьеры и др.). По данным Dogsbite. org, с 2005 по 2019 годы собаки этой категории стали причиной гибели 346 человек. В Италии среди 87 агрессивных собак 9 оказались питбультерьерами, ещё 7 — амстаффами.

2. Метисы и дворняги

Собаки смешанных пород составляют значительную долю нападений. В одном исследовании они оказались виновниками 24 случаев из 87. В США в 2019 году метисы стали причиной смерти 6 человек.

3. Ротвейлеры

Мощные и серьёзные собаки, которые требуют строгого воспитания. За 14 лет в США ротвейлеры стали виновниками 51 смертельного исхода. В итальянском исследовании 6 из 87 проявили агрессию.

4. Немецкие овчарки

Умные и выносливые собаки, которые широко применяются в охране и полиции. Но без правильного контроля они могут быть опасны. В исследовании выявили 11 агрессивных немецких овчарок, а в США в 2019 году зафиксировано 2 смертельных случая.

5. Мастифы

В группу входят английские, тибетские, неаполитанские мастифы и другие. В США в 2019 году был зарегистрирован один смертельный случай. Несмотря на спокойный темперамент, эти гиганты обладают огромной силой и требуют ответственного отношения.

6. Американские бульдоги

Собаки этой породы также попадают в статистику: в 2019 году в США зарегистрирован один смертельный случай.

7. Сибирские хаски

Энергичные и независимые, хаски при отсутствии социализации могут демонстрировать агрессию. В США в 2019 году — один смертельный случай. Чаще всего хаски проявляют агрессию не к людям, а к другим животным.

8. Боксёры

Игривые и дружелюбные по характеру, но всё же иногда кусают. В 2019 году в США зафиксировано 2 смертельных нападения с их участием.

Другие породы, отмеченные в исследованиях

  • Аргентинский дог

  • Кане-корсо

  • Доберман

  • Сенбернар

  • Бельгийский малинуа

  • Голландская овчарка

Таблица: породы и статистика

Порода Смертельные случаи (США, 2019) Примеры из исследований
Питбули 346 за 2005-2019 гг. 16 случаев в Италии
Метисы 6 24 из 87 собак
Ротвейлеры 51 за 14 лет 6 из 87 собак
Немецкие овчарки 2 11 из 87 собак
Мастифы 1 Отмечены в США
Американский бульдог 1 Нет в итальянском исследовании
Хаски 1 Отмечена агрессия к животным
Боксёры 2 Упоминаются в США

Советы шаг за шагом для владельцев

  1. Социализируйте щенка с первых месяцев.

  2. Устанавливайте правила и последовательность.

  3. Никогда не применяйте жестокие методы воспитания.

  4. Давайте собаке достаточно нагрузки — физической и умственной.

  5. Следите за поведением, чтобы вовремя корректировать агрессию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать социализацию → собака боится людей и реагирует агрессивно → ранние прогулки и знакомство с миром.

  • Применять наказания → агрессия и страх → положительное подкрепление.

  • Оставлять собаку без движения → накопленная энергия приводит к укусам → активные прогулки и тренировки.

А что если…

Если завести потенциально опасную породу без опыта, велик риск проблем. В этом случае лучше выбрать более спокойную собаку (ретривер, мопс, шпиц) или сначала пройти курсы по дрессировке вместе с питомцем.

Плюсы и минусы "опасных пород"

Плюсы Минусы
Умные, энергичные и преданные Требуют строгого контроля
Отличные защитники Могут быть опасны при ошибках хозяина
Подходят для службы Нуждаются в большой нагрузке

FAQ

Может ли маленькая собака быть опасной?
Да, укусить может любая собака, просто последствия зависят от силы челюсти.

Какая порода считается самой опасной?
По мировой статистике — питбули и ротвейлеры.

Можно ли полностью исключить агрессию?
Нет, но правильное воспитание и социализация сводят риски к минимуму.

Мифы и правда

  • Миф: только крупные собаки кусают.
    Правда: кусать могут даже маленькие породы, но их укусы менее серьёзны.

  • Миф: агрессия всегда наследственная.
    Правда: большее значение имеют воспитание и условия.

  • Миф: агрессивные породы нельзя содержать дома.
    Правда: при ответственном подходе они становятся отличными компаньонами.

3 интересных факта

  1. По статистике, большинство укусов происходят дома — от знакомых собак.

  2. Дети чаще всего становятся жертвами нападений.

  3. В ряде стран (например, в Великобритании) действуют законы, запрещающие содержание некоторых пород.

Исторический контекст

  • XIX век — использование питбулей и бульдогов в собачьих боях.

  • XX век — начало массовых запретов на агрессивные породы в Европе.

  • Сегодня — упор на ответственное владение, дрессировку и обязательные правила содержания.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
