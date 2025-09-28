Статистика раскрыла тёмный список: 8 пород собак чаще других превращают хозяев в жертв

Собаки — самые преданные компаньоны человека. Но иногда именно они становятся причиной неприятных инцидентов. По данным Американской ветеринарной ассоциации (AVMA), в США ежегодно фиксируется более 4 миллионов укусов собак, из которых около 800 тысяч требуют медицинской помощи. В России статистика по породам не ведётся, поэтому исследователи ориентируются на зарубежные данные.
Важно понимать: укусить может любая собака, но некоторые породы чаще оказываются в центре внимания из-за силы, темперамента или ошибок владельцев.
Стресс, испуг или ощущение угрозы.
Недостаток социализации в щенячьем возрасте.
Жестокое обращение и наказания.
Ошибки воспитания и отсутствие авторитета хозяина.
Именно эти факторы, а не только генетика, чаще всего приводят к агрессивному поведению.
Питбуль — обобщённое название для группы пород (бультерьеры, американские стаффордширские терьеры и др.). По данным Dogsbite. org, с 2005 по 2019 годы собаки этой категории стали причиной гибели 346 человек. В Италии среди 87 агрессивных собак 9 оказались питбультерьерами, ещё 7 — амстаффами.
Собаки смешанных пород составляют значительную долю нападений. В одном исследовании они оказались виновниками 24 случаев из 87. В США в 2019 году метисы стали причиной смерти 6 человек.
Мощные и серьёзные собаки, которые требуют строгого воспитания. За 14 лет в США ротвейлеры стали виновниками 51 смертельного исхода. В итальянском исследовании 6 из 87 проявили агрессию.
Умные и выносливые собаки, которые широко применяются в охране и полиции. Но без правильного контроля они могут быть опасны. В исследовании выявили 11 агрессивных немецких овчарок, а в США в 2019 году зафиксировано 2 смертельных случая.
В группу входят английские, тибетские, неаполитанские мастифы и другие. В США в 2019 году был зарегистрирован один смертельный случай. Несмотря на спокойный темперамент, эти гиганты обладают огромной силой и требуют ответственного отношения.
Собаки этой породы также попадают в статистику: в 2019 году в США зарегистрирован один смертельный случай.
Энергичные и независимые, хаски при отсутствии социализации могут демонстрировать агрессию. В США в 2019 году — один смертельный случай. Чаще всего хаски проявляют агрессию не к людям, а к другим животным.
Игривые и дружелюбные по характеру, но всё же иногда кусают. В 2019 году в США зафиксировано 2 смертельных нападения с их участием.
Аргентинский дог
Кане-корсо
Доберман
Сенбернар
Бельгийский малинуа
Голландская овчарка
|Порода
|Смертельные случаи (США, 2019)
|Примеры из исследований
|Питбули
|346 за 2005-2019 гг.
|16 случаев в Италии
|Метисы
|6
|24 из 87 собак
|Ротвейлеры
|51 за 14 лет
|6 из 87 собак
|Немецкие овчарки
|2
|11 из 87 собак
|Мастифы
|1
|Отмечены в США
|Американский бульдог
|1
|Нет в итальянском исследовании
|Хаски
|1
|Отмечена агрессия к животным
|Боксёры
|2
|Упоминаются в США
Социализируйте щенка с первых месяцев.
Устанавливайте правила и последовательность.
Никогда не применяйте жестокие методы воспитания.
Давайте собаке достаточно нагрузки — физической и умственной.
Следите за поведением, чтобы вовремя корректировать агрессию.
Игнорировать социализацию → собака боится людей и реагирует агрессивно → ранние прогулки и знакомство с миром.
Применять наказания → агрессия и страх → положительное подкрепление.
Оставлять собаку без движения → накопленная энергия приводит к укусам → активные прогулки и тренировки.
Если завести потенциально опасную породу без опыта, велик риск проблем. В этом случае лучше выбрать более спокойную собаку (ретривер, мопс, шпиц) или сначала пройти курсы по дрессировке вместе с питомцем.
|Плюсы
|Минусы
|Умные, энергичные и преданные
|Требуют строгого контроля
|Отличные защитники
|Могут быть опасны при ошибках хозяина
|Подходят для службы
|Нуждаются в большой нагрузке
Может ли маленькая собака быть опасной?
Да, укусить может любая собака, просто последствия зависят от силы челюсти.
Какая порода считается самой опасной?
По мировой статистике — питбули и ротвейлеры.
Можно ли полностью исключить агрессию?
Нет, но правильное воспитание и социализация сводят риски к минимуму.
Миф: только крупные собаки кусают.
Правда: кусать могут даже маленькие породы, но их укусы менее серьёзны.
Миф: агрессия всегда наследственная.
Правда: большее значение имеют воспитание и условия.
Миф: агрессивные породы нельзя содержать дома.
Правда: при ответственном подходе они становятся отличными компаньонами.
По статистике, большинство укусов происходят дома — от знакомых собак.
Дети чаще всего становятся жертвами нападений.
В ряде стран (например, в Великобритании) действуют законы, запрещающие содержание некоторых пород.
XIX век — использование питбулей и бульдогов в собачьих боях.
XX век — начало массовых запретов на агрессивные породы в Европе.
Сегодня — упор на ответственное владение, дрессировку и обязательные правила содержания.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.