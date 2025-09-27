Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Пресняков пытается продать дачу Аллы Пугачёвой: озвучена новая цена со скидкой
Ода минимализму: почему это платье должно быть в вашем гардеробе уже сейчас
Невозможно повторить: 10 актёров, навсегда ставших своими персонажами
Земля глотает сокровища: тайный срок посадки тюльпанов и нарциссов для весеннего фейерверка
Думали, это бодрит, а на самом деле отравляет: безобидное сочетание продуктов ведёт к трагедии
Дорога без права на ошибку: чем рискуют владельцы четырёхсезонных шин
Студент, карьерист, владелец квартиры: как меняется порог входа в недвижку
Рабочий проект или новый роман? Гуф объяснил слухи об отношениях с Вероникой Нестеровой
Кухонные шкафы объявлены устаревшими — их место заняли конструкции, которые диктуют порядок

Заводят ради красоты, а потом горько жалеют: роковая ошибка всех, кто решил приручить лису

2:51
Зоосфера

Многие люди привыкли заводить собак или кошек, но в последние годы набирает популярность более необычный тренд — содержание лисы в качестве домашнего питомца. Рыжая красавица действительно может стать верным спутником, но нужно понимать: ухаживать за ней куда сложнее, чем за привычными животными.

Лиса в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лиса в Москве

Характер и поведение

Лиса принадлежит к семейству собачьих, однако её характер мало напоминает собачий. Она куда более независима, своенравна и в этом плане ближе к кошкам. Не стоит ждать от лисы безоговорочного подчинения или абсолютной преданности. Этот питомец живёт по собственным правилам и требует особого подхода.

Тем не менее лисы невероятно любопытны. Им необходима постоянная активность: прогулки, игры, разнообразные занятия. Без должного внимания они быстро начинают скучать и могут портить мебель или вещи в доме.

Воспитание и социализация

Содержать лису непросто. Если у вас когда-то возникали трудности с воспитанием собаки, лучше не рисковать с лисой. Дрессировать её сложнее, а к обучению нужно подходить с терпением и пониманием особенностей поведения.

Важно как можно раньше социализировать питомца: знакомить с людьми, другими животными и разными условиями. Это позволит снизить вероятность агрессии и сделать животное более управляемым.

Условия содержания

Лисе необходимо собственное пространство. Если речь идёт о наших, "местных" видах (а не о миниатюрном африканском фенеке), то оптимальным вариантом станет вольер или домик на балконе. При этом пол должен быть прочным и плотным, так как лисы любят копать.

Стоит заранее подумать о безопасности: лиса может быть хитрой и находчивой, поэтому укреплённые двери, решётки и запоры — обязательны.

Трудности и ответственность

Прежде чем решиться на покупку лисы, важно учесть все сложности. Найти питомца легально бывает непросто: придётся искать специализированные питомники и учитывать законодательные ограничения.

Кроме того, у лис довольно специфический запах, который сложно убрать даже при регулярном уходе. Нужно быть готовым к тому, что это животное потребует больше сил, времени и затрат, чем кошка или собака.

Лиса в доме — это экзотика и необычный опыт, который подойдёт далеко не каждому. Она может стать очаровательным и умным компаньоном, но только при условии, что хозяин готов к сложностям воспитания, затратам и ежедневной заботе. Если же вы хотите лёгкого и послушного питомца, лучше всё же остановить выбор на собаке или кошке.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Последние материалы
Невозможно повторить: 10 актёров, навсегда ставших своими персонажами
Земля глотает сокровища: тайный срок посадки тюльпанов и нарциссов для весеннего фейерверка
Думали, это бодрит, а на самом деле отравляет: безобидное сочетание продуктов ведёт к трагедии
Дорога без права на ошибку: чем рискуют владельцы четырёхсезонных шин
Студент, карьерист, владелец квартиры: как меняется порог входа в недвижку
Рабочий проект или новый роман? Гуф объяснил слухи об отношениях с Вероникой Нестеровой
Кухонные шкафы объявлены устаревшими — их место заняли конструкции, которые диктуют порядок
Детокс-секрет стройности: эти продукты помогут вам похудеть за 7 дней
Мария Погребняк отправила сыновей жить к бабушке и дедушке: что произошло в семье
Взрывчатка кормит море: парадокс, который никто не ожидал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.