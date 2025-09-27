Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь

2:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки во многом зависят от того, в каких условиях они живут, чем питаются и насколько внимательны к ним их владельцы. Именно образ жизни и уход чаще всего определяют, сколько лет сможет провести рядом с человеком пушистый друг. Специалисты отмечают, что при правильном уходе кошка способна прожить и более двух десятилетий, хотя многое зависит и от её породы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кот золотая шиншилла

Какие породы живут меньше

Не все кошки являются долгожителями. Некоторые породы изначально имеют более короткий жизненный цикл.

Бомбейская кошка в среднем доживает до 12 лет.

в среднем доживает до 12 лет. Американский бобтейл и экзотическая короткошёрстная чаще всего живут до 13 лет.

и чаще всего живут до 13 лет. Для таких пород, как йоркская шоколадная кошка, скоттиш страйт и уральский рекс, пределом считается 14 лет.

Эти питомцы считаются "младшими" в кошачьем мире и редко переходят порог, характерный для долгожителей.

Средняя продолжительность жизни популярных пород

У ряда пород жизнь чуть дольше, но всё равно ограничена.

Британские короткошёрстные , персидские кошки и канадские сфинксы редко живут больше 15 лет, и даже достижение этого возраста считается удачей.

, и редко живут больше 15 лет, и даже достижение этого возраста считается удачей. Мейн-куны, несмотря на свою популярность и крупный размер, обычно радуют хозяев до 16 лет.

Настоящие долгожители

Некоторые кошки могут похвастаться завидным долголетием.

Австралийская дымчатая кошка живёт до 17 лет.

живёт до 17 лет. По 18 лет в среднем достигают такие породы, как азиатская длинношёрстная , шантильи-тиффани , девон-рекс и японский бобтейл .

, , и . Рекордсменами считаются тайские, сиамские и американские короткошёрстные кошки - нередко они доживают до 20 лет.

Что влияет на "кошачий век"

Даже среди пород с небольшой средней продолжительностью жизни встречаются исключения. В каждой породе найдётся свой долгожитель, который благодаря внимательному уходу и сбалансированному питанию смог прожить дольше обычного.

На продолжительность жизни влияют:

качество корма и его баланс;

регулярные визиты к ветеринару и вакцинация;

отсутствие стрессов и безопасная среда;

стерилизация или кастрация, снижающие риск ряда заболеваний.

Порода задаёт лишь примерные рамки, но реальная продолжительность жизни зависит от заботы и внимания хозяина. Правильный уход, любовь и своевременная помощь специалистов способны подарить питомцу дополнительные годы рядом с человеком.