Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь

Кошки во многом зависят от того, в каких условиях они живут, чем питаются и насколько внимательны к ним их владельцы. Именно образ жизни и уход чаще всего определяют, сколько лет сможет провести рядом с человеком пушистый друг. Специалисты отмечают, что при правильном уходе кошка способна прожить и более двух десятилетий, хотя многое зависит и от её породы.
Кот золотая шиншилла
Какие породы живут меньше
Не все кошки являются долгожителями. Некоторые породы изначально имеют более короткий жизненный цикл.
Бомбейская кошка в среднем доживает до 12 лет.
Американский бобтейл и экзотическая короткошёрстная чаще всего живут до 13 лет.
Для таких пород, как йоркская шоколадная кошка, скоттиш страйт и уральский рекс, пределом считается 14 лет.
Эти питомцы считаются "младшими" в кошачьем мире и редко переходят порог, характерный для долгожителей.
Средняя продолжительность жизни популярных пород
У ряда пород жизнь чуть дольше, но всё равно ограничена.
Британские короткошёрстные, персидские кошки и канадские сфинксы редко живут больше 15 лет, и даже достижение этого возраста считается удачей.
Мейн-куны, несмотря на свою популярность и крупный размер, обычно радуют хозяев до 16 лет.
Настоящие долгожители
Некоторые кошки могут похвастаться завидным долголетием.
Австралийская дымчатая кошка живёт до 17 лет.
По 18 лет в среднем достигают такие породы, как азиатская длинношёрстная, шантильи-тиффани, девон-рекс и японский бобтейл.
Рекордсменами считаются тайские, сиамские и американские короткошёрстные кошки - нередко они доживают до 20 лет.
Что влияет на "кошачий век"
Даже среди пород с небольшой средней продолжительностью жизни встречаются исключения. В каждой породе найдётся свой долгожитель, который благодаря внимательному уходу и сбалансированному питанию смог прожить дольше обычного.
На продолжительность жизни влияют:
качество корма и его баланс;
регулярные визиты к ветеринару и вакцинация;
отсутствие стрессов и безопасная среда;
стерилизация или кастрация, снижающие риск ряда заболеваний.
Порода задаёт лишь примерные рамки, но реальная продолжительность жизни зависит от заботы и внимания хозяина. Правильный уход, любовь и своевременная помощь специалистов способны подарить питомцу дополнительные годы рядом с человеком.
