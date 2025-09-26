Родилась при Ленине, а оперировали по технологиям будущего: врачи спасли 101-летнюю пациентку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:45
Зоосфера

Жители Магнитогорска привыкли к тому, что их город славится не только металлургическим производством, но и медициной. На днях хирурги Центральной клинической медико-санитарной части снова доказали, что медицина способна творить настоящие чудеса. Их пациенткой стала женщина, чей возраст превышает век, — долгожительница 1924 года рождения. Несмотря на преклонные годы, врачи смогли провести ей сложнейшую операцию и сохранить ногу, которую грозились ампутировать.

Два врача проводят хирургическую операцию
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два врача проводят хирургическую операцию

Сложное состояние пациентки

101-летнюю жительницу Магнитогорска экстренно доставили в больницу с жалобами на сильные боли в правой ноге. Первичное обследование показало, что кровообращение нарушено настолько сильно, что речь шла об угрозе ампутации. Ситуацию осложняло то, что у женщины в анамнезе значился сахарный диабет второго типа — фактор, многократно повышающий риски осложнений, сообщает URA.RU.

Медики быстро направили пенсионерку на томографию, которая подтвердила серьёзные дефекты сосудов. Перед врачами встал выбор: рискнуть и попробовать восстановить проходимость артерии или пойти на радикальный шаг и готовить ампутацию. Второй вариант практически лишал женщину шансов на дальнейшую полноценную жизнь.

Решение врачей и ход операции

На консилиуме специалисты пришли к единому мнению — попытаться спасти конечность с помощью малоинвазивной операции. Было принято решение провести рентгенэндоваскулярное вмешательство. Такой метод позволяет без больших разрезов восстановить кровоток, что особенно важно для пожилых пациентов.

"Операция длилась около получаса, всё это время пациентка находилась в сознании и даже общалась с нами", — пояснил врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Иван Мамыкин.

Хирурги отмечают, что столь возрастных пациентов они оперируют крайне редко. Последний случай, по словам Мамыкина, был более десяти лет назад — тогда женщине было 102 года. Несмотря на риски, вмешательство прошло успешно. На каком-то этапе бабушка жаловалась на боль, и врачи усилили обезболивание. Как только сосуд был восстановлен, пациентка почувствовала заметное облегчение, тревога ушла, и она смогла спокойно продолжить разговор с медицинской бригадой.

Послеоперационное восстановление

Чтобы закрепить результат, специалисты дополнительно выполнили пластику бедренной и подколенной артерий. Это позволило значительно улучшить кровоснабжение конечности и снизить вероятность повторных осложнений. Сразу после операции пенсионерку перевели в палату общего профиля.

Сейчас она остаётся под наблюдением врачей. Ближайшие несколько дней станут решающими для её восстановления: медики внимательно следят за динамикой и корректируют терапию, если это требуется. Несмотря на возраст пациентки, первые результаты обнадёживают — женщина чувствует себя лучше, боли отступили.

Случай в Магнитогорске показывает, что даже в возрасте старше ста лет можно рассчитывать на помощь современной медицины. Благодаря профессионализму хирургов и применению новейших технологий удалось избежать ампутации и подарить пациентке шанс на полноценную жизнь. Подобные истории дают надежду многим людям и их близким: забота и внимательное отношение врачей способны творить чудеса даже в самых сложных обстоятельствах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
