От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно

Собаки бывают разными — маленькими и огромными, пушистыми и гладкошерстными. Но за красивой внешностью и породистыми родословными порой скрывается целый список проблем, из-за которых владельцы чаще всего оказываются в ветеринарной клинике. Ветеринарный врач Юлия Бубликова назвала семь пород, здоровье которых требует особого внимания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Такса и хозяйка

Французские бульдоги и мопсы

Эти очаровательные "комки счастья" давно стали любимцами городских жителей. Они дружелюбны, ладят с детьми и другими питомцами, но их брахицефалическая анатомия делает жизнь настоящим испытанием.

Основные проблемы:

хроническое затруднённое дыхание;

перегрев даже при небольшой нагрузке;

болезни мягкого нёба и носовых ходов;

дерматиты и аллергии;

врождённые патологии позвоночника.

Не случайно в Норвегии и Нидерландах их разведение официально ограничено.

Чихуахуа

Миниатюрные собачки с выразительной мордашкой — любимцы соцсетей. Но их крошечные размеры оборачиваются большой уязвимостью.

Типичные болезни:

• хрупкие кости и частые переломы;

• гидроцефалия;

• стоматологические проблемы и ранняя потеря зубов;

• гипогликемия, из-за которой питомец постоянно дрожит.

Таксы

Очаровательные "сосиски" когда-то были выведены для охоты, но их вытянутое тело стало источником бед.

Каждая вторая взрослая такса страдает от грыж межпозвоночных дисков. Итог — паралич задних лап, хронические боли и риск утраты подвижности. Добавьте сюда склонность к ожирению — и проблемы усугубляются.

Доги, мастифы, сенбернары и ньюфаундленды

Гиганты собачьего мира впечатляют своим видом и характером, но живут недолго — в среднем 7-9 лет.

Причины известны:

• остеосаркома (рак костей);

• заворот желудка;

• сердечные болезни.

Для этих пород важны просторные условия — в квартире они быстрее набирают вес и страдают от стресса.

Лабрадоры, корги, йорки

Не всегда проблемы ограничиваются "экзотическими" породами. Даже популярные компаньоны, вроде лабрадоров, нередко сталкиваются с ожирением, дисплазией суставов и аллергиями. У корги часто бывают проблемы со спиной, у йорков — хрупкие зубы.

Шарпеи

Симпатичные складки — их фирменная черта, но именно они становятся рассадником инфекций. У шарпеев также предрасположенность к аллергии и кожным болезням, требующим постоянного ухода.

Бонус: кавалер кинг-чарльз спаниель

Эта аристократическая миниатюрная собака вошла в список самых проблемных пород. Исследование Уппсальского университета показало: у большинства представителей породы развиваются тяжёлые генетические патологии.

Самые опасные болезни:

• сирингомиелия — деформация черепа и давление на нервные ткани;

• пороки сердца;

• хронические вывихи суставов;

• офтальмологические болезни.

Сравнение по проблемности

Порода Основные риски Продолжительность жизни Французский бульдог Дыхание, кожа, позвоночник 10-12 лет Чихуахуа Кости, гидроцефалия, зубы 12-15 лет Такса Позвоночник, ожирение 11-13 лет Доги, мастифы, сенбернары Кости, сердце, желудок 7-9 лет Кавалер кинг-чарльз Сердце, сирингомиелия 9-11 лет

Советы шаг за шагом

Покупать щенка только у заводчиков, которые тестируют родителей.

Регулярно проходить ветеринарные осмотры, чтобы ловить болезни на раннем этапе.

Следить за весом — ожирение обостряет многие патологии.

Обеспечивать активность по силам породе.

Соблюдать рекомендации по кормлению и уходу за кожей и зубами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать собаку ради внешности.

Последствие: неожиданные траты и болезни.

Альтернатива: выбирать породу по образу жизни семьи.

Ошибка: экономить на заводчике.

Последствие: щенки с наследственными патологиями.

Альтернатива: проверенные питомники и документы.

Ошибка: игнорировать профилактику.

Последствие: хронические болезни и операции.

Альтернатива: регулярные визиты к ветеринару.

А что если выбрать дворнягу

Учёные подтверждают: метисы и беспородные собаки в среднем здоровее. У них меньше наследственных патологий, так как генофонд более разнообразный. Да, внешность у них может быть "не по стандарту", но зато они нередко обходят по выносливости породистых собратьев.

Плюсы и минусы породистых собак

Аспект Плюсы Минусы Внешность Красота, стандарты Искусственные морфологии Характер Часто предсказуем Требует внимания и ухода Здоровье Тесты возможны заранее Генетические болезни Престиж Популярность, мода Высокие расходы

FAQ

Какая порода самая проблемная

По данным исследований, кавалер кинг-чарльз спаниель возглавляет список по числу генетических заболеваний.

Какая собака здоровее — породистая или дворняга

В среднем дворняги более устойчивы к болезням благодаря разнообразной генетике.

Можно ли снизить риски

Да, при грамотном разведении, тестах на наследственные болезни и регулярных осмотрах.

Мифы и правда

• Миф: маленькая собака — значит, проблем меньше.

Правда: чихуахуа страдают от переломов и гидроцефалии.

• Миф: дорогая собака — здоровая собака.

Правда: цена не спасает от врождённых патологий.

• Миф: если собака популярна, значит, она беспроблемная.

Правда: французские бульдоги — самые модные, но и самые больные.

Три интересных факта

Во многих странах обсуждают запрет разведения брахицефалов.

У такс даже придумали "тележки" для парализованных лап.

Средняя продолжительность жизни гигантских пород почти вдвое меньше, чем у мелких.

Исторический контекст

XIX век: формирование пород бульдогов и спаниелей.

формирование пород бульдогов и спаниелей. XX век: популяризация декоративных собак в городах.

популяризация декоративных собак в городах. XXI век: взрыв популярности французских бульдогов и мопсов, рост числа болезней.

И в итоге выбор породы — это не только вопрос симпатии, но и готовность взять на себя ответственность за здоровье и долгую жизнь четвероногого друга.