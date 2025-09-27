Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина кашляет, дергается и жалуется на сырость: почему именно сейчас техника массово хандрит
Батончик в кармане — враг в фигуре: здоровый перекус, который подставляет фигуру и ваше здоровье
Сербская NIS на американских горках: как долго продлится эта неопределённость
Овощной ролл — вкусный и полезный перекус: раскрываем секрет его универсальности
Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом
Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви
Время можно обмануть: эти восемь привычек помогут отмотать биологические часы назад
Зал боевых искусств или турник: что выбрать для силы, выносливости и дисциплины
Ozon сменила прописку: компания переехала и готовится к новому старту

От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно

0:42
Зоосфера

Собаки бывают разными — маленькими и огромными, пушистыми и гладкошерстными. Но за красивой внешностью и породистыми родословными порой скрывается целый список проблем, из-за которых владельцы чаще всего оказываются в ветеринарной клинике. Ветеринарный врач Юлия Бубликова назвала семь пород, здоровье которых требует особого внимания.

Такса и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Такса и хозяйка

Французские бульдоги и мопсы

Эти очаровательные "комки счастья" давно стали любимцами городских жителей. Они дружелюбны, ладят с детьми и другими питомцами, но их брахицефалическая анатомия делает жизнь настоящим испытанием.

Основные проблемы:

  • хроническое затруднённое дыхание;
  • перегрев даже при небольшой нагрузке;
  • болезни мягкого нёба и носовых ходов;
  • дерматиты и аллергии;
  • врождённые патологии позвоночника.

Не случайно в Норвегии и Нидерландах их разведение официально ограничено.

Чихуахуа

Миниатюрные собачки с выразительной мордашкой — любимцы соцсетей. Но их крошечные размеры оборачиваются большой уязвимостью.

Типичные болезни:

  • • хрупкие кости и частые переломы;
  • • гидроцефалия;
  • • стоматологические проблемы и ранняя потеря зубов;
  • • гипогликемия, из-за которой питомец постоянно дрожит.

Таксы

Очаровательные "сосиски" когда-то были выведены для охоты, но их вытянутое тело стало источником бед.

Каждая вторая взрослая такса страдает от грыж межпозвоночных дисков. Итог — паралич задних лап, хронические боли и риск утраты подвижности. Добавьте сюда склонность к ожирению — и проблемы усугубляются.

Доги, мастифы, сенбернары и ньюфаундленды

Гиганты собачьего мира впечатляют своим видом и характером, но живут недолго — в среднем 7-9 лет.

Причины известны:

  • • остеосаркома (рак костей);
  • • заворот желудка;
  • • сердечные болезни.

Для этих пород важны просторные условия — в квартире они быстрее набирают вес и страдают от стресса.

Лабрадоры, корги, йорки

Не всегда проблемы ограничиваются "экзотическими" породами. Даже популярные компаньоны, вроде лабрадоров, нередко сталкиваются с ожирением, дисплазией суставов и аллергиями. У корги часто бывают проблемы со спиной, у йорков — хрупкие зубы.

Шарпеи

Симпатичные складки — их фирменная черта, но именно они становятся рассадником инфекций. У шарпеев также предрасположенность к аллергии и кожным болезням, требующим постоянного ухода.

Бонус: кавалер кинг-чарльз спаниель

Эта аристократическая миниатюрная собака вошла в список самых проблемных пород. Исследование Уппсальского университета показало: у большинства представителей породы развиваются тяжёлые генетические патологии.

Самые опасные болезни:

  • • сирингомиелия — деформация черепа и давление на нервные ткани;
  • • пороки сердца;
  • • хронические вывихи суставов;
  • • офтальмологические болезни.

Сравнение по проблемности

Порода Основные риски Продолжительность жизни
Французский бульдог Дыхание, кожа, позвоночник 10-12 лет
Чихуахуа Кости, гидроцефалия, зубы 12-15 лет
Такса Позвоночник, ожирение 11-13 лет
Доги, мастифы, сенбернары Кости, сердце, желудок 7-9 лет
Кавалер кинг-чарльз Сердце, сирингомиелия 9-11 лет

Советы шаг за шагом

  • Покупать щенка только у заводчиков, которые тестируют родителей.
  • Регулярно проходить ветеринарные осмотры, чтобы ловить болезни на раннем этапе.
  • Следить за весом — ожирение обостряет многие патологии.
  • Обеспечивать активность по силам породе.
  • Соблюдать рекомендации по кормлению и уходу за кожей и зубами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать собаку ради внешности.
Последствие: неожиданные траты и болезни.
Альтернатива: выбирать породу по образу жизни семьи.

Ошибка: экономить на заводчике.
Последствие: щенки с наследственными патологиями.
Альтернатива: проверенные питомники и документы.

Ошибка: игнорировать профилактику.
Последствие: хронические болезни и операции.
Альтернатива: регулярные визиты к ветеринару.

А что если выбрать дворнягу

Учёные подтверждают: метисы и беспородные собаки в среднем здоровее. У них меньше наследственных патологий, так как генофонд более разнообразный. Да, внешность у них может быть "не по стандарту", но зато они нередко обходят по выносливости породистых собратьев.

Плюсы и минусы породистых собак

Аспект Плюсы Минусы
Внешность Красота, стандарты Искусственные морфологии
Характер Часто предсказуем Требует внимания и ухода
Здоровье Тесты возможны заранее Генетические болезни
Престиж Популярность, мода Высокие расходы

FAQ

Какая порода самая проблемная

По данным исследований, кавалер кинг-чарльз спаниель возглавляет список по числу генетических заболеваний.

Какая собака здоровее — породистая или дворняга

В среднем дворняги более устойчивы к болезням благодаря разнообразной генетике.

Можно ли снизить риски

Да, при грамотном разведении, тестах на наследственные болезни и регулярных осмотрах.

Мифы и правда

Миф: маленькая собака — значит, проблем меньше.
Правда: чихуахуа страдают от переломов и гидроцефалии.

Миф: дорогая собака — здоровая собака.
Правда: цена не спасает от врождённых патологий.

Миф: если собака популярна, значит, она беспроблемная.
Правда: французские бульдоги — самые модные, но и самые больные.

Три интересных факта

  • Во многих странах обсуждают запрет разведения брахицефалов.
  • У такс даже придумали "тележки" для парализованных лап.
  • Средняя продолжительность жизни гигантских пород почти вдвое меньше, чем у мелких.

Исторический контекст

  • XIX век: формирование пород бульдогов и спаниелей.
  • XX век: популяризация декоративных собак в городах.
  • XXI век: взрыв популярности французских бульдогов и мопсов, рост числа болезней.

И в итоге выбор породы — это не только вопрос симпатии, но и готовность взять на себя ответственность за здоровье и долгую жизнь четвероногого друга.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Наука и техника
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Последние материалы
Нервные импульсы снова в норме? Найден рецепт для борьбы с рассеянным склерозом
Время можно обмануть: эти восемь привычек помогут отмотать биологические часы назад
Валерия говорит по-французски: певица рассказала, как освоила язык любви
Зал боевых искусств или турник: что выбрать для силы, выносливости и дисциплины
Ozon сменила прописку: компания переехала и готовится к новому старту
Ваш отпуск — их рутина: почему стюардессы устают от путешествий больше, чем вы думаете
Уксус и зубная паста творят чудеса: вот как отмыть то, что не под силу другим средствам
СДВГ превращает школу в испытание: врачи рассказали, когда поведение ребёнка становится болезнью
Штрафы больше не пугают: привычный манёвр в пробке превратится в хулиганство
Воздушный удар: что скрывают инциденты с утечкой топлива в самолётах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.