Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами

3:55
Зоосфера

Кошки для многих людей — настоящие члены семьи. Они приносят уют, помогают справляться со стрессом и становятся источником положительных эмоций. Но, как отмечают российские учёные, близкое общение с пушистыми питомцами может иметь и обратную сторону. Исследование показало, что владельцы кошек подвержены более высокому риску столкнуться с шизофренией, и связано это с паразитарной инфекцией под названием токсоплазмоз.

Богатая кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Богатая кошка

Что такое токсоплазмоз

Токсоплазмоз вызывается микроорганизмом Toxoplasma gondii. Основными его носителями являются кошки: именно в их организме возбудитель проходит жизненный цикл и распространяется во внешнюю среду. Человек может заразиться двумя основными путями:

  1. При употреблении сырого или плохо приготовленного мяса.

  2. При длительном контакте с кошками и их выделениями.

Для здорового человека инфекция чаще всего протекает бессимптомно или вызывает лишь лёгкое недомогание. Но при ослабленном иммунитете токсоплазмоз становится серьёзной угрозой, поражая нервную систему и даже влияя на поведение.

Связь с шизофренией

Учёные обследовали группу пациентов, страдающих от шизофрении, и выяснили, что примерно 40 % из них имеют признаки перенесённого токсоплазмоза. Специалисты обратили внимание, что именно у этих людей чаще наблюдаются специфические изменения в поведении: повышенная подозрительность, склонность к нарушению правил, чрезмерная осторожность и мнительность. Всё это типично для токсоплазмозной инфекции, и при определённых условиях такие проявления могут усиливать психические расстройства.

Исследователи подчёркивают, что сама по себе кошка не является "причиной" болезни. Речь идёт о комплексном взаимодействии: наличие инфекции при уязвимой психике или наследственной предрасположенности может становиться дополнительным фактором риска.

Почему именно кошки

Интересный факт: среди пациентов с диагнозом "шизофрения" заметно больше тех, кто предпочитает в качестве домашних животных именно кошек. Возможно, это связано с их спокойным характером и способностью вызывать чувство привязанности. Однако именно эти питомцы являются основными носителями Toxoplasma gondii, что и создаёт замкнутый круг.

В группе риска

Наибольшему риску заражения подвергаются люди со сниженным иммунитетом. Это могут быть пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто принимает лекарства, подавляющие защитные функции организма. Для таких людей даже непродолжительный контакт с возбудителем может иметь серьёзные последствия.

Поэтому врачи советуют соблюдать меры предосторожности:

  • тщательно готовить мясные блюда, избегая сырого фарша или полусырого стейка;
  • мыть руки после контакта с животными;
  • следить за чистотой лотка и по возможности поручать его уборку людям без повышенного риска;
  • регулярно обследовать питомцев у ветеринара.

Исследование российских учёных показывает: между токсоплазмозом и шизофренией действительно существует связь. Кошки не являются прямыми виновниками болезни, но именно они выступают главным источником инфекции. Для большинства людей риск минимален, однако для людей с ослабленным иммунитетом и наследственной предрасположенностью он становится ощутимым.

Таким образом, любовь к кошкам вовсе не означает отказ от здоровья. Главное — знать о рисках, соблюдать элементарные меры безопасности и внимательно относиться к своему состоянию. Тогда пушистые питомцы останутся источником радости, а не угрозы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
