Собачий тренд под ударом: любимая порода мира вызывает ужас у ветеринаров и страдания у хозяев

Французский бульдог давно считается воплощением "собачьего очарования". Его круглые глаза, уши-"летучие мыши" и вечно довольное выражение мордочки покорили миллионы людей. Но за милым фасадом скрывается целый список проблем, из-за которых ветеринары буквально хватаются за голову.
Французский бульдог несколько лет подряд занимает верхние строчки рейтингов самых популярных пород. В США он обогнал даже лабрадора, а в Европе уверенно захватывает дворы и квартиры. Но чем больше таких собак появляется в домах, тем чаще ветеринары фиксируют болезни, с которыми владельцы не были готовы столкнуться.
"Это душераздирающе. Я постоянно вижу их в своём кабинете с бесконечными проблемами со здоровьем", — сказал ветеринар Амир Анвари.
У этой породы более двадцати наследственных заболеваний. Это не простые насморки и незначительные боли — речь идёт о патологиях, требующих пожизненной терапии и серьёзных расходов.
• Ошибка: прогулки в жару.
Последствие: тепловой удар.
Альтернатива: прогулки только в прохладное время суток.
• Ошибка: отсутствие гигиены складок.
Последствие: хронические дерматиты.
Альтернатива: регулярная обработка салфетками и лечебными кремами.
• Ошибка: выбор дешёвой клиники без опыта работы с брахицефалами.→ Последствие: осложнения при наркозе.
Альтернатива: специализированные клиники и анестезиологи.
Некоторые зоозащитники считают, что человечество должно отказаться от разведения французских бульдогов, чтобы не множить страдания животных. Но пока спрос огромен, маловероятно, что это произойдёт. Более реальный сценарий — ужесточение контроля за племенным разведением и обязательное тестирование собак на наследственные болезни.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Характер
|Ласковые, преданные, общительные
|Плохо переносят одиночество
|Внешность
|Милые и популярные
|Нездоровая морфология
|Содержание
|Подходит для квартиры
|Дорогой уход и лечение
|Разведение
|Высокий спрос
|Проблемные роды и щенки
Из-за короткой морды и узких дыхательных путей — это врождённая особенность породы.
Расходы выше среднего: частые визиты к врачу, лекарства, уход за кожей и зубами.
Да, по характеру они дружелюбные, но детям нужно объяснить, что собака требует особого ухода.
• Миф: все бульдоги одинаково страдают.
Правда: есть линии с меньшими проблемами, но без рисков не обходится.
• Миф: это идеальная "диванная собака".
Правда: они требуют внимания, иначе начинают разрушать дом.
• Миф: маленькая собака — значит, дешёвая в уходе.
Правда: расходы на ветеринаров часто выше, чем у крупных пород.
Французский бульдог остаётся живым парадоксом: собака, созданная для радости и красоты, обернулась символом того, какой ценой может даваться человеческая любовь к "милоте".
Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.