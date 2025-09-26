Ваша кошка может стать гипоаллергенной: найдено решение, которое ждали миллионы

Кошки остаются одними из самых любимых домашних животных, но вместе с этим они нередко становятся причиной аллергических реакций. Миллионы людей во всём мире сталкиваются с неприятными симптомами — от насморка и чихания до зуда и слезотечения — именно из-за контакта с пушистыми питомцами. Долгое время считалось, что решить эту проблему радикально невозможно: лекарства снимали лишь проявления, но не устраняли сам источник раздражения. Однако новое исследование показало, что есть способ значительно снизить аллергенность кошек, и связано это с особой биологической добавкой.

В чём причина аллергии на кошек

Главным "виновником" аллергии на домашних любимцев специалисты называют белок Fel d1. Он содержится в слюне и сальных железах животных. Когда кошка умывается, этот белок попадает на шерсть и кожу, а затем вместе с частичками эпителия и пыли разносится по дому. Даже регулярная уборка не спасает от его накопления, и чувствительные люди реагируют на минимальные дозы раздражителя.

Многие годы велись поиски способов блокировать действие Fel d1. Учёные пытались создать таблетки и спреи, но проблема заключалась в том, что антитела, способные нейтрализовать белок, не выживали в желудочно-кишечном тракте человека. Поэтому такие разработки не имели ценности для здоровья и не решали задачу комплексно.

Новый подход: работа через корм

Выход был найден благодаря идее воздействовать на источник аллергии не через организм человека, а через саму кошку. Исследователи предложили добавлять специальные антитела в корм для животных. Попадая в организм питомца, они связывают белок Fel d1 в слюне, делая его нейтральным. Таким образом, на шерсти и коже кошки оказывается гораздо меньше аллергенов, что значительно снижает риск реакции у человека.

В эксперименте приняли участие 105 кошек. В течение десяти дней им давали корм с добавкой антител. Результаты оказались впечатляющими: уровень Fel d1 в слюне и сальных железах снизился почти наполовину — на 47 %.

Как это сказалось на людях

Для проверки эффективности метода к исследованию подключили добровольцев — людей, страдавших от аллергии на кошек. Их было 11, и все они отметили заметное облегчение симптомов. Носовое дыхание стало свободнее, снизился уровень чихания, уменьшился зуд глаз и кожи. Для аллергиков даже такие изменения уже означают серьёзное повышение качества жизни.

Интересно, что эффект проявился довольно быстро. Уже через несколько дней после начала использования корма с антителами аллергены в окружающей среде стали встречаться реже, и это напрямую сказалось на состоянии участников.

Почему раньше это было невозможно

Стоит подчеркнуть, что сами антитела не являются новой разработкой. Их создали задолго до этих экспериментов, но попытки применять их в качестве лекарства для людей не приносили результата. Причина проста: человеческий организм разрушает молекулы антител при пищеварении. Поэтому идея использовать их напрямую не имела практического смысла.

Однако введение антител в рацион кошек изменило подход. Теперь они действуют именно там, где образуется основной аллерген, — в организме животного. Такой способ оказался и эффективным, и безопасным.

Что это значит для будущего

Если технология будет внедрена массово, миллионы людей, ранее вынужденные отказываться от общения с кошками, получат шанс завести питомца без риска для здоровья. Ветеринары отмечают, что решение особенно важно для семей, где один из членов страдает аллергией, но при этом все хотят иметь кошку.

Эксперты уверены: если дальнейшие исследования подтвердят эффективность добавки в долгосрочной перспективе, на рынке появятся специализированные корма, которые сделают кошек условно гипоаллергенными.

Новый подход не уничтожает аллергию полностью, но существенно снижает её проявления. Для людей с лёгкой или средней формой чувствительности это может стать настоящим спасением. А значит, связь человека и кошки, основанная на привязанности и любви, теперь может стать ещё крепче, ведь барьер в виде аллергии постепенно уходит в прошлое.