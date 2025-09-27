Тайга сместила границы: хозяева леса атакуют улицы городов — медведи объявили охоту

На Камчатке снова обсуждают трагедию: в Петропавловске-Камчатском медведь атаковал сразу несколько человек. Хищник напал на мужчину, школьника и пожилую женщину. Последняя, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице. Опасное животное удалось ликвидировать только после того, как оно вновь попыталось броситься на охотника. История вызвала широкий резонанс и заставила специалистов ещё раз задуматься, почему медведи всё чаще появляются рядом с людьми и становятся агрессивными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Агрессивный медведь

Опасные встречи в городе

Серия нападений произошла в течение одного дня. Сначала пострадал мужчина, спасшийся бегством в свой автомобиль. Затем зверь ударил лапой школьника, но рюкзак смягчил удар, а мальчик сумел притвориться мёртвым и тем самым отвлёк внимание животного. Позже медведь набросился на 84-летнюю женщину, которая получила смертельные травмы.

По данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства региона, зверь вел себя крайне дерзко. Его нашли и застрелили охотники-добровольцы.

"Когда медведь заметил охотника, то сразу же попытался атаковать его. Но доброволец успел среагировать и ликвидировал зверя", — пояснил представитель ведомства.

Расстояние между охотником и животным составляло всего четыре метра, поэтому ситуация могла завершиться новой трагедией.

Проверка прокуратуры и призыв МЧС

В прокуратуре региона сообщили, что началась проверка, в том числе условий безопасности школьников на территории учебного заведения.

"Прокуратура Камчатского края проконтролирует установление обстоятельств происшествия", — заявили представители ведомства.

Министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев отметил, что в систему "112" поступило сообщение только о последнем нападении, хотя атак было три.

"Сообщайте, пожалуйста, на "112" сразу же, как только вы увидели медведей. Не нужно их фотографировать", — подчеркнул Лебедев.

Медведи всё чаще выходят к людям

Специалисты отмечают, что агрессивное поведение медведя в городе — редкость. Обычно животные стараются избегать встреч с человеком. Но в последние годы на Камчатке фиксируется всё больше подобных инцидентов.

"Медведи и в прошлом году заходили в город, но пытались избежать встречи с человеком, а этот целенаправленно искал людей", — сказал специалист Минлесхоза.

За десятилетия жизни на Камчатке впервые столкнулся с таким поведением зверя. Медведь мог быть болен, например, бешенством, но анализы не проводились.

Причины увеличения числа нападений

Рост численности популяции. Сегодня медведицы приносят по три-пять медвежат вместо привычных двух. Слабый контроль за регулированием численности. Из положенных к отстрелу трёх тысяч особей в год реально добывается не более полутора тысяч. Дефицит пищи. В неурожайные годы звери лишаются ягод и шишек, а конкуренцию усиливают рыбопромышленные предприятия.

За несколько лет численность популяции выросла примерно на 4,5 тысячи особей. Это приводит к тому, что животные всё чаще выходят в населённые пункты в поисках еды.

Сравнение: городские и лесные медведи

Условия Поведение в городе Поведение в лесу Встреча с человеком Обычно избегают, но могут искать пищу Чаще защищают территорию и потомство Добыча еды Мусорные баки, свалки, корма для животных Рыба, ягоды, орехи, падаль Опасность для человека Высокая при агрессии или голоде Средняя, чаще при защите детёнышей Как действовать при встрече Сразу звоните в "112", а не пытайтесь снимать видео. Не убегайте — это провоцирует погоню. Постарайтесь спокойно удалиться, не приближаясь к зверю. Если нападение неизбежно — упадите на землю, прикройте голову и притворитесь мёртвым. Жителям частных домов стоит устанавливать закрытые контейнеры для мусора, чтобы не привлекать животных. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: пытаться сфотографировать медведя.

Последствие: животное может атаковать.

Альтернатива: сразу звоните в "112".

Ошибка: оставлять мусор и еду на улице.

Последствие: медведи будут регулярно приходить к домам.

Альтернатива: использовать закрытые контейнеры.

Ошибка: подкармливать диких зверей.

Последствие: потеря страха перед человеком.

Альтернатива: строго соблюдать правила безопасности в турпоходах. А что если Если рост популяции медведей будет продолжаться, а регулирование численности останется на прежнем уровне, количество инцидентов с нападениями может увеличиться. В таком случае придётся ужесточать правила охоты или создавать специальные службы для оперативного реагирования. FAQ Как вести себя при встрече с медведем?

Не убегать, не кричать, а спокойно удаляться и сообщать в "112". Почему медведи приходят в города?

Их привлекают помойки, запах пищи и недостаток корма в природе. Можно ли законно охотиться на медведей?

Да, но только в рамках установленных лимитов и с лицензией. Мифы и правда Миф: медведи нападают на людей исключительно ради охоты.

Правда: чаще всего это происходит из-за голода или защиты территории.

Миф: громкая музыка или крики отпугнут медведя.

Правда: это может его спровоцировать.

Миф: если медведь пришёл в город, он всегда безобиден.

Правда: даже внешне спокойное животное может внезапно напасть. Рост популяции медведей, дефицит кормовой базы и человеческий фактор — основные причины учащающихся нападений хищников на людей на Камчатке. Чтобы снизить риски, необходимо не только регулировать численность животных и защищать их природные места обитания, но и самим жителям соблюдать правила безопасности: не подкармливать диких зверей, не оставлять мусор на улицах и сразу сообщать о появлении медведей в экстренные службы. Только комплексные меры помогут сохранить баланс между человеком и природой.