Тайга сместила границы: хозяева леса атакуют улицы городов — медведи объявили охоту

На Камчатке снова обсуждают трагедию: в Петропавловске-Камчатском медведь атаковал сразу несколько человек. Хищник напал на мужчину, школьника и пожилую женщину. Последняя, несмотря на усилия врачей, скончалась в больнице. Опасное животное удалось ликвидировать только после того, как оно вновь попыталось броситься на охотника. История вызвала широкий резонанс и заставила специалистов ещё раз задуматься, почему медведи всё чаще появляются рядом с людьми и становятся агрессивными.
Серия нападений произошла в течение одного дня. Сначала пострадал мужчина, спасшийся бегством в свой автомобиль. Затем зверь ударил лапой школьника, но рюкзак смягчил удар, а мальчик сумел притвориться мёртвым и тем самым отвлёк внимание животного. Позже медведь набросился на 84-летнюю женщину, которая получила смертельные травмы.
По данным Министерства лесного и охотничьего хозяйства региона, зверь вел себя крайне дерзко. Его нашли и застрелили охотники-добровольцы.
"Когда медведь заметил охотника, то сразу же попытался атаковать его. Но доброволец успел среагировать и ликвидировал зверя", — пояснил представитель ведомства.
Расстояние между охотником и животным составляло всего четыре метра, поэтому ситуация могла завершиться новой трагедией.
В прокуратуре региона сообщили, что началась проверка, в том числе условий безопасности школьников на территории учебного заведения.
"Прокуратура Камчатского края проконтролирует установление обстоятельств происшествия", — заявили представители ведомства.
Министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев отметил, что в систему "112" поступило сообщение только о последнем нападении, хотя атак было три.
"Сообщайте, пожалуйста, на "112" сразу же, как только вы увидели медведей. Не нужно их фотографировать", — подчеркнул Лебедев.
Специалисты отмечают, что агрессивное поведение медведя в городе — редкость. Обычно животные стараются избегать встреч с человеком. Но в последние годы на Камчатке фиксируется всё больше подобных инцидентов.
"Медведи и в прошлом году заходили в город, но пытались избежать встречи с человеком, а этот целенаправленно искал людей", — сказал специалист Минлесхоза.
За десятилетия жизни на Камчатке впервые столкнулся с таким поведением зверя. Медведь мог быть болен, например, бешенством, но анализы не проводились.
За несколько лет численность популяции выросла примерно на 4,5 тысячи особей. Это приводит к тому, что животные всё чаще выходят в населённые пункты в поисках еды.
|Условия
|Поведение в городе
|Поведение в лесу
|Встреча с человеком
|Обычно избегают, но могут искать пищу
|Чаще защищают территорию и потомство
|Добыча еды
|Мусорные баки, свалки, корма для животных
|Рыба, ягоды, орехи, падаль
|Опасность для человека
|Высокая при агрессии или голоде
|Средняя, чаще при защите детёнышей
Ошибка: пытаться сфотографировать медведя.
Последствие: животное может атаковать.
Альтернатива: сразу звоните в "112".
Ошибка: оставлять мусор и еду на улице.
Последствие: медведи будут регулярно приходить к домам.
Альтернатива: использовать закрытые контейнеры.
Ошибка: подкармливать диких зверей.
Последствие: потеря страха перед человеком.
Альтернатива: строго соблюдать правила безопасности в турпоходах.
Если рост популяции медведей будет продолжаться, а регулирование численности останется на прежнем уровне, количество инцидентов с нападениями может увеличиться. В таком случае придётся ужесточать правила охоты или создавать специальные службы для оперативного реагирования.
Как вести себя при встрече с медведем?
Не убегать, не кричать, а спокойно удаляться и сообщать в "112".
Почему медведи приходят в города?
Их привлекают помойки, запах пищи и недостаток корма в природе.
Можно ли законно охотиться на медведей?
Да, но только в рамках установленных лимитов и с лицензией.
Миф: медведи нападают на людей исключительно ради охоты.
Правда: чаще всего это происходит из-за голода или защиты территории.
Миф: громкая музыка или крики отпугнут медведя.
Правда: это может его спровоцировать.
Миф: если медведь пришёл в город, он всегда безобиден.
Правда: даже внешне спокойное животное может внезапно напасть.
Рост популяции медведей, дефицит кормовой базы и человеческий фактор — основные причины учащающихся нападений хищников на людей на Камчатке.
Чтобы снизить риски, необходимо не только регулировать численность животных и защищать их природные места обитания, но и самим жителям соблюдать правила безопасности: не подкармливать диких зверей, не оставлять мусор на улицах и сразу сообщать о появлении медведей в экстренные службы. Только комплексные меры помогут сохранить баланс между человеком и природой.
