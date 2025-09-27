Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая луковица, а превращает сад в театр ароматов: секрет этого растения
Грядёт термальный взрыв: почему спа-комплексы в России растут как грибы
Хрустящая корочка и нежная начинка: раскроем тайну идеальных яблочных оладий в аэрофритюрнице
Анита Цой отправила Памеле Андерсон ящик солёных огурцов: что заставило певицу сделать такой презент
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых

Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять

4:48
Зоосфера

Люди веками мечтали о вечной жизни. Алхимики искали философский камень, правители нанимали лучших лекарей, а писатели создавали легенды о магических эликсирах. Но природа опередила человека: в океанах живет существо, способное буквально обнулять свой возраст. Это медуза Turritopsis dohrnii, которую ученые прозвали «бессмертной».

медузы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
медузы

Ее размеры крошечны — всего 4 миллиметра, но механизмы, скрытые в клетках, поражают воображение. Обычные медузы проходят привычный цикл: от личинки к полипу, затем к взрослой особи. А Turritopsis умеет повернуть стрелку времени вспять.

Уникальный цикл жизни

Жизненный путь большинства медуз похож на круговорот:

  1. Самка и самец участвуют в оплодотворении.
  2. Из зиготы развивается личинка, которая некоторое время дрейфует в воде.
  3. Личинка прикрепляется ко дну и превращается в полип.
  4. Полип размножается и рождает новых медуз.

Уникальность Turritopsis в том, что взрослое существо способно вернуться в стадию полипа. Тело уменьшается, превращается в сферу, закрепляется на субстрате и заново рождает колонию. Цикл можно повторять бесконечно, что позволяет избегать смерти от старости.

Генетический ключ к бессмертию

Команда ученых под руководством Карлоса Лопеса Отинa расшифровала геном необычного организма. Они нашли набор генов, отвечающих за:

  • репликацию и восстановление ДНК;
  • обновление стволовых клеток;
  • поддержание хромосомных концов (теломер);
  • регуляцию межклеточных связей.

Эти процессы позволяют медузе выключать свой «биологический таймер» и заново начинать жизненный путь.

"Ключ к бессмертию прописан в ДНК существа", — отметил Карлос Лопес Отин.

Сравнение медуз

Характеристика Обычные медузы Turritopsis dohrnii
Размеры от нескольких см до метров до 4 мм
Жизненный цикл от яйца к полипу и медузе может вернуться из медузы в полип
Продолжительность жизни ограничена теоретически бесконечна
Генетика стандартный набор для cnidaria усиленные гены репарации ДНК

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что открытие бессмертной медузы автоматически подарит вечную жизнь человеку.
  • Последствие: завышенные ожидания и разочарование, а также всплеск псевдонаучных «эликсиров».
  • Альтернатива: использовать результаты для разработки косметических сывороток, СПА-процедур и препаратов, замедляющих старение клеток.

А что если

Что будет, если применить гены медузы в человеческой терапии? Теоретически можно было бы продлить жизнь и снизить риск онкологии. Но пока это фантазия: вмешательство в геном слишком опасно. Реальный сценарий — создание лекарств, которые активируют собственные механизмы восстановления клеток у человека.

FAQ

Как выбрать качественные антиэйдж-средства?
Ищите кремы и сыворотки с ретинолом, пептидами и антиоксидантами — они реально поддерживают обновление клеток.

Сколько стоит секвенирование генома медузы?
Обычно от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов в зависимости от оборудования.

Что лучше для продления молодости — витамины или косметика?
Лучший результат дает комбинация: витамины группы В, антиоксиданты, сыворотки и регулярные СПА-процедуры.

Мифы и правда

  • Миф: медуза действительно бессмертна и никогда не умирает.

  • Правда: она может избегать смерти от старости, но погибает от болезней и хищников.

  • Миф: ученые скоро пересадят ее гены человеку.

  • Правда: до этого еще десятки лет исследований.

  • Миф: эликсир бессмертия уже создан на основе медузы.

  • Правда: таких препаратов не существует, любые предложения — маркетинг.

История Turritopsis dohrnii показывает, что природа способна создавать удивительные механизмы, о которых человек раньше мог только мечтать. «Бессмертная медуза» не является прямым рецептом вечной жизни для людей, но ее уникальные свойства уже стали источником вдохновения для медицины, косметологии и биотехнологий. Изучение генома этого крошечного существа помогает ученым лучше понять, как работает старение, и приближает нас к созданию инструментов, которые смогут продлить активное долголетие человека.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Домашние животные
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина

Алиса Фрейндлих, 90-летняя легенда театра, сняла спектакль. Как на это отреагировали Ирина Розанова и Олег Басилашвили? Узнайте детали печальной новости.

Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Зеленского поймали за руку: вот куда на самом деле уходит западное оружие с Украины
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Алиев взорвал ООН: Минская группа ОБСЕ признана бесполезной
Последние материалы
Литий и полет: почему электрическая зубная щетка вызывает столько вопросов в аэропорту
Швейцарские учёные перевернули представление об океане: нашли секрет, который скрывался миллиарды лет
Силовые тренировки после 40: не просто фитнес, а медицинская страховка для долголетия
Энергия утекает, как вода сквозь пальцы — но слышат этот сигнал организма только внимательные
Маленькое существо обмануло смерть: медуза, которая умеет возвращать время вспять
Змея-мутант из Австралии: новая находка может лишить прежних чемпионов звания самых ядовитых
Цифровая торговля в Ханчжоу: Wildberries готовится покорить китайский рынок
Цена выше золота: какие советские авто превращали владельцев в богов эпохи
За гранью жизни: как нейрохимия создаёт миры внутри мозга в критическом состоянии
Кастрюля на плите как ароматизатор: этот натуральный отвар работает не хуже диффузора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.