Арктический единорог с бивнем-призраком: загадка, которой не подчиняется логика

В арктических морях живёт загадочный кит, о котором ходит больше легенд, чем проверенных фактов. Нарвал — "морской единорог", чей спиральный бивень веками поражал воображение. Он фигурировал в средневековых легендах, считался магическим трофеем и даже продавался как "рог единорога". Но что на самом деле известно о его назначении? И почему современные учёные приходят к выводу, что у нарвала бивень — вовсе не жизненно важный орган?
Существует несколько версий о назначении бивня. Одни биологи считают его "мужским украшением", вроде хвоста павлина: мол, служит для привлечения самок. Другие полагают, что это оружие для поединков между самцами. Есть и более практичная версия: бивень помогает добывать пищу — рыхлить донный ил, проламывать лёд или даже оглушать рыбу резким ударом.
В последние годы появилась новая гипотеза: бивень — сенсорный орган. В его витках скрыты нервные окончания, которые улавливают малейшие изменения давления воды и её состава. По сути, это гигантский "датчик", позволяющий искать добычу.
Но парадокс в том, что, несмотря на все эти предположения, исследования показывают: бивень не играет критической роли. Нарвалы прекрасно обходятся без него.
Длина тела — до 4,5 м у самцов, до 3,5 м у самок.
Вес — до 1,5 тонн.
Бивень вырастает у самцов до 3 м. У самок встречается редко.
Нарвалы обитают у кромки льдов, зимой отходят южнее, летом возвращаются к северу.
В отличие от мигрирующих китов, ведут оседлый образ жизни и редко уходят в открытый океан.
Их добычей служат донные организмы, а вот сородичи-белухи предпочитают охотиться в толще воды. Поэтому виды не конкурируют и нередко образуют смешанные стаи.
|Версия
|Суть
|Аргументы "за"
|Аргументы "против"
|Украшение
|Признак самца для самок
|Яркий внешний атрибут
|Самцы без бивня не менее привлекательны
|Оружие
|Для поединков
|Иногда дерутся бивнями
|Редко бывают травмы, нет явной пользы
|Инструмент
|Для добычи пищи или льда
|Нарвал ковыряет ил и лёд
|Ломать толстый лёд не способен
|Сенсорный орган
|Нервные окончания улавливают колебания воды
|Есть исследования
|Не объясняет эволюцию полностью
|Рудимент
|Потерял функцию
|Наблюдения подтверждают
|Но зачем он был предкам — неизвестно
Учёные отмечают, что самцы без бивня ничем не уступают "рогатым" собратьям. Они так же успешно находят пищу, размножаются и доживают до старости. Более того, ломать лёд они могут корпусом, а с более толстыми льдами справляются при помощи белух, которые бьют по поверхности лбом.
Бивень нарвала — зуб без эмали, гибкий и упругий. Он растёт всю жизнь, но не отрастает заново после поломки. Его легко поцарапать, но трудно окончательно сломать. Нарвалы используют его скорее для гигиены: трутся бивнями друг о друга, очищая поверхность.
Ошибка: считать бивень главным оружием.
Последствие: неверная интерпретация поведения.
Альтернатива: понимать, что удары хвостом куда эффективнее при охоте.
Ошибка: объяснять бивень исключительно половым отбором.
Последствие: игнорирование факта, что самки тоже иногда имеют бивни.
Альтернатива: рассматривать рудиментарность органа.
Ошибка: представлять бивень "копьём".
Последствие: нелогично в условиях воды (вытащить его невозможно).
Альтернатива: видеть в нём вспомогательный, но не жизненно важный инструмент.
Эволюция не всегда избавляется от лишнего быстро. Возможно, бивень был важен для предков нарвалов, но в современных условиях его функции исчезли. Есть мнение, что он служил для полового отбора или специфической охоты. Но теперь арктическая среда сделала его "роскошью", а не необходимостью.
|Плюсы
|Минусы
|Может использоваться как датчик
|Легко травмировать
|Служит для общения и игр
|Не помогает добывать пищу
|Уникальная эволюционная особенность
|Потенциальный рудимент
Почему бивень закручен спиралью?
Форма — результат особенностей роста зуба. Это уникальная черта нарвала.
Все ли самцы имеют бивень?
Нет, часть самцов обходятся без него, и это никак не влияет на их жизнь.
У самок бывают бивни?
Да, хотя гораздо реже и меньшего размера.
Можно ли считать бивень сенсорным органом?
Частично — в нём есть нервные окончания, но главная функция до конца не ясна.
Миф: бивень — это "копьё" для охоты.
Правда: он не подходит для пронзания добычи.
Миф: без бивня самец не сможет выжить.
Правда: самцы без бивня живут так же долго.
Миф: бивень — рог.
Правда: это зуб, выросший в необычную форму.
Иногда встречаются нарвалы с двумя бивнями.
Самцы могут ломать лёд толщиной до 5 см не бивнем, а корпусом.
Средневековые торговцы продавали бивни как "рога единорога".
Археологи находят следы использования нарвалов в культуре северных народов. Для гренландцев и канадских эскимосов они были важным источником пищи. Бивни высоко ценились: их считали магическими предметами. Однако палеонтология мало рассказывает о предках нарвалов. Известен всего один древний вид, живший около 5 миллионов лет назад, и у него, вероятно, бивня не было.
Эволюция сделала нарвалов уникальными. Сегодня их бивень больше символ тайны природы, чем реальный инструмент выживания.
