Ваш освежитель воздуха медленно отравляет кошку: как безобидный аромат приводит к отказу органов

Зоосфера

Химические вещества, которые нас окружают в быту, далеко не всегда безобидны. Учёные всё чаще обращают внимание на то, что источником скрытой опасности могут быть даже привычные предметы домашнего обихода. Одним из таких факторов риска признаны освежители воздуха: вещества, содержащиеся в них, способны накапливаться в организме животных и вызывать серьёзные заболевания.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Чем опасны освежители воздуха для кошек

Исследования показали, что в составе многих освежителей присутствуют пламегасящие вещества — полибромфенил эфиры (ПБФЭ). Эти соединения долго сохраняются в окружающей среде и обладают свойством накапливаться в тканях живых существ. Наибольшую угрозу они представляют для домашних кошек, особенно пожилых.

Под воздействием этих веществ у животных может развиваться гипертиреоз — заболевание щитовидной железы, при котором орган начинает вырабатывать чрезмерное количество гормонов. Болезнь сопровождается ускорением обмена веществ, потерей веса, повышенной возбудимостью и другими неприятными симптомами.

Почему именно кошки страдают чаще

Кошки в силу особенностей поведения особенно подвержены риску. Они много времени проводят в помещениях, дышат тем же воздухом, что и хозяева, и регулярно контактируют с поверхностями, на которых оседают частицы химических веществ.

Особенно уязвимы животные старшего возраста. Их организм хуже справляется с выводом токсинов, а обмен веществ уже не такой активный. В результате концентрация опасных элементов в организме может достигать критических значений быстрее, чем у молодых питомцев.

Другие источники скрытой опасности

Проблема не ограничивается только освежителями воздуха. Полибромфенил эфиры применяются для повышения огнестойкости самых разных материалов. Они содержатся в набивке мебели, ковровых покрытиях, текстиле. Даже корма премиум-класса могут включать следы этих соединений, что дополнительно увеличивает риск для животных.

Таким образом, кошки подвергаются воздействию токсичных веществ сразу из нескольких источников, что многократно повышает вероятность развития заболеваний щитовидной железы.

Гипертиреоз как "чума XXI века"

Зоологи всё чаще называют кошачий гипертиреоз болезнью века. По данным международной статистики, этим недугом страдает примерно каждый десятый питомец. Болезнь коварна: на ранних стадиях она может маскироваться под обычные возрастные изменения. Владельцы замечают, что кот стал худеть, но при этом больше ест, или что он стал чрезмерно активным и нервным.

Однако без своевременной диагностики и лечения заболевание прогрессирует и приводит к тяжёлым последствиям: сердечной недостаточности, проблемам с почками и сокращению продолжительности жизни животного.

Как снизить риски для питомцев

Полностью исключить контакт кошек с токсичными веществами сложно, но снизить вероятность развития заболеваний возможно. Для этого специалисты рекомендуют:

  1. Сократить использование аэрозольных освежителей воздуха и по возможности заменить их на натуральные средства.

  2. Проветривать помещения чаще, обеспечивая доступ свежего воздуха.

  3. По возможности выбирать мебель и текстиль без дополнительных огнестойких пропиток.

  4. Подбирать качественные корма от проверенных производителей и внимательно изучать состав.

  5. Регулярно проходить ветеринарные обследования, особенно если животное старше семи лет.

Такие меры не гарантируют полной защиты, но способны существенно снизить нагрузку на организм питомца и вовремя выявить возможные проблемы.

Современные бытовые привычки могут невольно становиться причиной болезней у наших любимцев. Освежители воздуха и другие источники полибромфенил эфиров делают кошек уязвимыми перед опасным заболеванием — гипертиреозом. Понимание скрытых рисков и внимательное отношение к здоровью домашних животных помогут сохранить им долгую и полноценную жизнь.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
