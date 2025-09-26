Женщины обладают невидимой защитой от собак: раскрыт секрет, почему их почти никогда не кусают

Собаки остаются верными спутниками человека уже тысячи лет, но вместе с этим они способны представлять и потенциальную угрозу. Несмотря на то, что в большинстве случаев питомцы дружелюбны, случаи нападения на людей всё же фиксируются. Учёные решили выяснить, почему именно мужчины чаще становятся жертвами собак и какие факторы влияют на агрессивное поведение четвероногих.

Кто чаще подвергается нападениям

Исследование, проведённое сотрудниками Ливерпульского института, показало любопытную закономерность: мужчины сталкиваются с агрессией собак в 1,8 раза чаще, чем женщины. При этом представительницы прекрасного пола оказываются в числе жертв лишь в исключительных случаях.

Такое распределение связано не только с физиологией, но и с особенностями поведения. Учёные отмечают, что женщины в среднем ведут себя спокойнее, демонстрируют меньше раздражительности и реже проявляют агрессивные эмоции. Именно эти качества снижают вероятность того, что собака воспримет человека как угрозу.

Поведение и эмоции играют ключевую роль

Автор исследования Карри Вестгарт подчёркивает, что собаки реагируют не столько на внешность или пол, сколько на поведение человека:

"Чем спокойнее человек, тем меньше шансов, что он станет жертвой собаки", — отметила автор работы Карри Вестгарт.

Животные склонны выбирать целью раздражённых, нервных или злых людей. Причина кроется в том, что собака, считывая эмоциональное состояние, воспринимает агрессивную энергетику как потенциальную угрозу. В ответ она может проявить оборонительное или атакующее поведение.

Почему в группе риска дети-мальчики

Отдельное внимание исследователи уделили детям. Оказалось, что чаще всего собаки нападают именно на мальчиков. Причём перед атакой животное обычно подаёт сигналы — в частности, рычит или принимает настороженную позу.

Дети, особенно мальчики, нередко ведут себя шумно, могут дёргать собаку за хвост или уши, неожиданно подбегать или кричать. Всё это вызывает у животного тревогу и провоцирует ответную реакцию. Девочки же чаще проявляют сдержанность и аккуратность, что снижает риск конфликта.

Самые агрессивные породы

Учёные также выделили породы, которые чаще других демонстрируют агрессивное поведение. Среди них оказались:

немецкие овчарки,

бордер-колли,

стаффордширские терьеры.

Важно подчеркнуть: это не означает, что каждая собака этих пород представляет угрозу. Поведение животного зависит от воспитания, условий содержания, уровня социализации и опыта общения с людьми. Однако статистически именно они чаще фигурируют в случаях нападений.

Что может снизить риск

Чтобы избежать неприятных ситуаций, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:

Не подходить к незнакомой собаке без разрешения хозяина. Избегать резких движений и громких криков рядом с животным. Научить детей правильно взаимодействовать с питомцами, объяснив, что дёргать, толкать или пугать собаку категорически нельзя. Следить за собственным эмоциональным состоянием — спокойствие и уверенность снижают вероятность агрессии.

Исследование специалистов из Ливерпуля показало, что фактором риска нападения собак является не только пол человека, но и его поведение. Мужчины и особенно мальчики чаще демонстрируют раздражительность и импульсивность, из-за чего животные воспринимают их как потенциальную угрозу. Женщины же, как правило, ведут себя спокойнее, что снижает вероятность конфликта.

Таким образом, агрессивные реакции собак в большинстве случаев можно предотвратить. Спокойствие, уважительное отношение к животным и правильное воспитание питомцев становятся основными условиями безопасного сосуществования.