Главная мужская угроза отступает перед котами: найдено неожиданное средство от проблем с сердцем

Зоосфера

Кошки уже давно считаются не просто домашними любимцами, а настоящими членами семьи. Они умеют поднимать настроение, отвлекать от проблем и даже помогать справляться со стрессом. Но, как выяснили исследователи, польза от общения с кошками куда глубже — хвостатые способны реально продлевать жизнь своим хозяевам, особенно мужчинам.

Кошка мурлычет на коленях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка мурлычет на коленях

Кошки и здоровье сердца

Учёные из Эдинбурга провели масштабное исследование, в котором участвовало свыше десяти тысяч добровольцев. Возрастная группа была широкой — от 40 до 85 лет. Цель эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, насколько наличие кошки в доме отражается на здоровье её владельцев.

Результаты оказались впечатляющими: мужчины, которые жили бок о бок с пушистым другом, примерно на 18-20 % реже сталкивались с инфарктами и инсультами. Такая разница говорит о том, что влияние животных нельзя недооценивать.

Почему именно мужчины

Интересно, что исследование показало более выраженный эффект именно у мужчин. Объясняется это тем, что представители сильного пола в среднем реже открыто делятся эмоциями и сильнее подвержены стрессу. Кошка же становится своеобразным "клапаном" для снятия напряжения: её поглаживание или просто присутствие рядом помогает расслабиться и переключиться.

Мурлыканье питомца тоже играет особую роль. Эти звуковые колебания находятся в диапазоне от 20 до 50 Герц, и именно такие частоты способны благотворно воздействовать на центральную нервную систему. Они стимулируют выработку серотонина — гормона радости, улучшающего эмоциональное состояние.

Магия прикосновений

Обычное поглаживание кошки, которое большинство хозяев делает автоматически, имеет важное физиологическое значение. Во-первых, этот процесс снижает артериальное давление. Во-вторых, он помогает избавиться от статического электричества, что также положительно сказывается на общем тонусе организма.

Когда человек избавляется от напряжения, сосуды расширяются, улучшается кровоток и снижается риск внезапных спазмов. Таким образом, простое взаимодействие с питомцем работает как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Психологический аспект

Психологи отмечают, что владельцы кошек чаще демонстрируют устойчивость к стрессам и меньше подвержены депрессиям. Животное создаёт ощущение уюта, стабильности и эмоциональной поддержки. Для пожилых людей это особенно важно: кошка помогает справиться с чувством одиночества и добавляет в жизнь ритуалы и привычки, связанные с заботой.

Кроме того, известно, что у хозяев кошек снижается уровень тревожности. Когда рядом находится питомец, человек быстрее успокаивается после тяжёлого дня и легче переносит бытовые трудности.

Кошка как "домашний терапевт"

Мурлыканье нередко называют "естественным лекарством". Учёные отмечают, что его диапазон частот совпадает с вибрациями, которые используют в медицине для восстановления костной ткани и заживления мышечных повреждений. Поэтому неудивительно, что многие хозяева говорят: рядом с кошкой быстрее проходит головная боль или усталость.

Важно и то, что кошки чувствительны к состоянию человека. Они способны интуитивно определить, когда хозяин чувствует себя плохо, и чаще в такие моменты стараются находиться рядом.

Что это значит для будущих исследований

Результаты эксперимента ещё раз подтверждают, что влияние домашних животных на здоровье человека стоит изучать глубже. Ведь кошка — это не только источник радости, но и реальный фактор снижения риска опасных заболеваний. Учитывая растущую популярность зоотерапии, можно ожидать, что в ближайшие годы появятся новые данные о том, как именно взаимодействие с животными влияет на продолжительность жизни.

Вывод

Жизнь с кошкой — это не только комфорт и эмоциональная поддержка, но и серьёзный вклад в здоровье. Особенно заметен эффект у мужчин, которые благодаря пушистым соседкам снижают риски сердечно-сосудистых проблем и дольше сохраняют активность. Простое мурлыканье и ласка оказываются мощным природным инструментом для продления жизни и улучшения её качества.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
