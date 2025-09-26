То, что должно было спасти, теперь убивает: раскрыта опасность кастрации и стерилизации питомцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вопрос о том, стоит ли стерилизовать или кастрировать домашних животных, уже много лет вызывает споры как среди владельцев, так и среди специалистов. Считается, что эта процедура помогает контролировать популяцию и снижает риск некоторых заболеваний. Однако новые исследования показывают: у такого вмешательства есть и обратная сторона. В частности, ранняя кастрация или стерилизация может представлять опасность для здоровья собак, особенно крупных пород.

Почему возникли сомнения в безопасности процедуры

Традиционно ветеринары советуют проводить стерилизацию или кастрацию в возрасте около полугода. Аргументом служит то, что животное ещё молодое и легче переносит операцию. Но специалисты обратили внимание: именно в этом возрасте у некоторых собак начинают проявляться проблемы, связанные с костно-мышечной системой и обменом веществ.

Наблюдения за питомцами позволили заметить тревожную тенденцию: у тех, кто перенёс вмешательство в возрасте 6 месяцев и ранее, значительно выше риск развития ортопедических заболеваний, таких как дисплазия тазобедренного сустава или разрывы связок. Кроме того, такие животные чаще страдают от лишнего веса, что дополнительно осложняет ситуацию.

Исследование ретриверов

Для подтверждения этих выводов учёные провели масштабное исследование на 3 000 золотистых и лабрадор-ретриверах — породах, которые традиционно относятся к группе риска по ортопедическим проблемам. Владельцев собак попросили заполнить подробные опросники, где учитывались два ключевых фактора: возраст проведения операции и состояние здоровья питомца спустя несколько лет.

Анализ данных показал, что именно ранняя стерилизация чаще всего становится причиной ожирения и проблем с суставами. Чем раньше проводилось вмешательство, тем выше был риск осложнений. В более позднем возрасте вероятность подобных последствий снижалась.

Риски для крупных пород

Хотя исследование проводилось на ретриверах, специалисты считают, что его результаты можно распространять на большинство крупных пород. У таких собак процесс формирования костной и мышечной системы длится дольше, чем у мелких. Вмешательство в этот период способно нарушить естественные гормональные процессы, отвечающие за рост и укрепление организма.

Это объясняет, почему именно у крупных пород после ранней операции чаще фиксируются нарушения в развитии скелета и лишний вес. Мелкие собаки переносят процедуру легче, однако специалисты всё же рекомендуют учитывать индивидуальные особенности каждого питомца.

Как влияет возраст

Учёные подчёркивают: сама по себе стерилизация или кастрация не несёт фатальной угрозы. Риски во многом зависят от того, в каком возрасте она проводится. Более поздние операции, как правило, не вызывают столь серьёзных осложнений.

В то же время откладывать процедуру слишком надолго тоже нежелательно, так как с возрастом повышается риск опухолей половой системы и гормональных нарушений. Поэтому ключевым остаётся баланс: важно выбирать время операции индивидуально, в зависимости от породы, состояния здоровья и рекомендаций ветеринара.

Что это значит для владельцев

Результаты исследований помогают по-новому взглянуть на привычную практику. Владельцам крупных собак стоит особенно внимательно относиться к советам специалистов и не спешить с процедурой. Решение должно приниматься не только исходя из возраста питомца, но и с учётом его веса, уровня активности и наследственной предрасположенности к заболеваниям.

Таким образом, кастрация и стерилизация остаются важными инструментами ухода за животными, но подход к ним должен быть более осторожным и индивидуальным.

Учёные пришли к выводу: ранняя стерилизация и кастрация, особенно проведённые в возрасте до полугода, могут увеличить риск ортопедических проблем и ожирения у собак крупных пород. Эти данные основаны на наблюдениях за тысячами ретриверов, но выводы справедливы и для других больших пород. Владельцам стоит учитывать возможные последствия и консультироваться с ветеринарами, чтобы выбрать оптимальное время операции.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
