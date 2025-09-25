Собачьи уши — это паспорт, который мы читаем неправильно: висячие визы открывают все двери

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Собаки всегда играли особую роль в жизни человека. Мы привыкли судить о характере животного по его внешности: цвету шерсти, выражению глаз, форме морды. Но, как показало новое исследование, даже уши собаки могут влиять на то, каким мы её воспринимаем — дружелюбной или настороженной.

Бигль
Фото: flickr.com by Ruth Ellison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бигль

Эксперимент с фотографиями

Учёные из Университета Джеймса Мэдисона в Техасе пригласили 124 добровольцев для необычного эксперимента. Каждому из участников показывали фотографии двух разных собак: одну рыжего окраса с мягкими висячими ушами, другую — чёрную, с настороженно стоящими ушами.

Результаты оказались предсказуемыми: большинство опрошенных выбрали симпатию к первому псу. Рыжий пёс с длинными ушами казался им дружелюбнее и надёжнее. Напротив, собака с заострёнными ушами чаще ассоциировалась у людей с настороженностью и даже агрессией.

Почему ушки так важны

Авторы работы пришли к выводу, что восприятие формируется не случайно, а связано с опытом и культурными ассоциациями. По словам исследователей, многие американцы знакомы с золотистыми ретриверами — это одна из самых популярных пород в стране. Эти собаки обычно имеют висячие уши и давно закрепили за собой репутацию добродушных компаньонов.

Поэтому для большинства людей животные с похожими чертами автоматически кажутся более надёжными. Наоборот, стоячие уши традиционно ассоциируются с военными и служебными собаками — немецкими овчарками, доберманами, бельгийскими малинуа. Эти породы нередко встречаются на службе в полиции или армии, что невольно формирует у общества ассоциации с жёсткостью и контролем.

Стереотипы и их последствия

Исследование показывает, насколько сильно стереотипы влияют на отношение человека к животному. Мы склонны судить о собаке по внешним признакам, хотя её характер и поведение могут совершенно не совпадать с ожиданиями.

Интересно, что собаки с висячими ушами нередко демонстрируют более высокую послушность и способность к обучению. В научной работе упоминается пример служебного пса с длинными ушами, работающего в Администрации транспортной безопасности США. Такое животное способно искать взрывчатые вещества и заминированные предметы, выполняя крайне ответственную работу.

Исторические и биологические объяснения

Учёные также отмечают, что форма ушей связана с процессом одомашнивания. Большинство диких предков собак имели острые, вертикальные уши, которые помогали улавливать звуки и выживать в природе. Висячие уши — результат селекции и ослабления некоторых "диких" черт.

Эта особенность закрепилась у многих декоративных и компаньонских пород. Со временем люди стали подсознательно связывать длинные мягкие уши с домашностью, спокойствием и безопасностью.

Как это влияет на общение человека и собаки

Результаты эксперимента показывают, что человеку легче доверять собакам с мягкими чертами внешности. Это напрямую отражается на общении: таких животных чаще выбирают для семей с детьми или в качестве эмоциональных помощников.

Собаки с вертикальными ушами же нередко оказываются недооценёнными. Несмотря на их ум и верность, общественное мнение может работать против них: потенциальные хозяева считают их строгими или "опасными", хотя на деле многое зависит от воспитания и условий содержания.

Эксперимент учёных из Техаса ещё раз доказывает: наше восприятие животных формируется не только их поведением, но и культурными стереотипами. Собаки с висячими ушами кажутся людям более дружелюбными и безопасными, тогда как стоячие уши ассоциируются с настороженностью и строгостью. Однако реальный характер питомца зависит не от формы ушей, а от любви, заботы и воспитания, которое он получает.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
