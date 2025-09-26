Новый закон шокировал владельцев: привычные питомцы внезапно оказались запрещены — 121 вид

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, которые ограничивают возможность держать дома диких и экзотических животных. Решение принято на государственном уровне и будет действовать шесть лет, до сентября 2031 года. Перечень включает 121 вид — от крупных хищников до рептилий, птиц и даже некоторых морских обитателей.
Главная причина — безопасность как для самих владельцев, так и для окружающих. Случаи нападений диких животных на людей в частных домах и квартирах не раз попадали в сводки новостей. Кроме того, домашние условия редко могут обеспечить надлежащие условия содержания для таких видов.
В перечень вошли не только привычные всем львы и тигры, но и менее известные представители фауны.
|Категория
|Запрещено
|Разрешено
|Крупные кошачьи
|Львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды
|Домашние кошки, в т. ч. породы мейн-кун и саванна (официально зарегистрированные)
|Рептилии
|Крокодилы, змеи более 4 м, комодский варан
|Безобидные ящерицы, небольшие змеи (например, ужи)
|Пауки
|Черная вдова, тарантулы
|Некрупные декоративные пауки без яда
|Птицы
|Филины, страусы, пингвины
|Попугаи, канарейки, амадины
|Морские
|Моржи, тюлени, мурены, электрический угорь
|Аквариумные рыбки, декоративные кораллы
А что если владелец не сдаст животное? В таком случае возможна конфискация и административное наказание. При этом ответственность предусмотрена не только за покупку новых, но и за продолжение содержания уже имеющихся питомцев из списка.
Миф: "Запрет касается только крупных животных, вроде льва или тигра".
Правда: список включает и пауков, и змей, и даже коралловых полипов.
Миф: "Если животное уже есть дома, его можно оставить".
Правда: действовать закон будет и для существующих питомцев.
Миф: "Экзотика лучше приспосабливается к квартире".
Правда: большинство таких животных страдают без естественной среды.
Новый перечень запрещённых к содержанию животных создаёт чёткие правила и защищает как людей, так и самих питомцев. Ограничения помогут снизить количество несчастных случаев и дадут возможность экзотическим видам жить в более подходящих условиях — в зоопарках, питомниках или специализированных центрах.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?