Новый закон шокировал владельцев: привычные питомцы внезапно оказались запрещены — 121 вид

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, которые ограничивают возможность держать дома диких и экзотических животных. Решение принято на государственном уровне и будет действовать шесть лет, до сентября 2031 года. Перечень включает 121 вид — от крупных хищников до рептилий, птиц и даже некоторых морских обитателей.

Новые правила

Главная причина — безопасность как для самих владельцев, так и для окружающих. Случаи нападений диких животных на людей в частных домах и квартирах не раз попадали в сводки новостей. Кроме того, домашние условия редко могут обеспечить надлежащие условия содержания для таких видов.

Кто оказался в списке

В перечень вошли не только привычные всем львы и тигры, но и менее известные представители фауны.

Хищные млекопитающие

львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды;

снежные барсы, рыси, росомахи;

гиеновые собаки, обыкновенные и рыжие волки;

все виды медведей и медоедов;

сервалы и кустарниковые кошки, а также лисицы.

Морские и водные животные

тюлени, моржи;

электрический угорь, мурены;

коралловые полипы (зоантарии).

Рептилии и пауки

крокодилы, комодские вараны;

питоны длиннее 4 метров, королевские кобры;

все виды тарантулов, чёрная вдова.

Птицы

все филины;

африканские страусы;

пингвинообразные.

Под запретом или нет

Категория Запрещено Разрешено Крупные кошачьи Львы, тигры, леопарды, ягуары, гепарды Домашние кошки, в т. ч. породы мейн-кун и саванна (официально зарегистрированные) Рептилии Крокодилы, змеи более 4 м, комодский варан Безобидные ящерицы, небольшие змеи (например, ужи) Пауки Черная вдова, тарантулы Некрупные декоративные пауки без яда Птицы Филины, страусы, пингвины Попугаи, канарейки, амадины Морские Моржи, тюлени, мурены, электрический угорь Аквариумные рыбки, декоративные кораллы А что если А что если владелец не сдаст животное? В таком случае возможна конфискация и административное наказание. При этом ответственность предусмотрена не только за покупку новых, но и за продолжение содержания уже имеющихся питомцев из списка. Мифы и правда Миф: "Запрет касается только крупных животных, вроде льва или тигра".

Правда: список включает и пауков, и змей, и даже коралловых полипов.

Миф: "Если животное уже есть дома, его можно оставить".

Правда: действовать закон будет и для существующих питомцев.

Миф: "Экзотика лучше приспосабливается к квартире".

Правда: большинство таких животных страдают без естественной среды. Новый перечень запрещённых к содержанию животных создаёт чёткие правила и защищает как людей, так и самих питомцев. Ограничения помогут снизить количество несчастных случаев и дадут возможность экзотическим видам жить в более подходящих условиях — в зоопарках, питомниках или специализированных центрах.