Стадо без вожака: бараны пасуют, а овцы доверяют даже ослу — в чём тайна покорности

Поведение овец всегда вызывало вопросы и шутки. Карикатуры, где отару ведёт козёл или осёл, на самом деле не так уж далеки от истины. Удивительно, но бараны сами почти никогда не берут на себя роль лидеров, а овцы с готовностью следуют за любым животным, идущим вперед уверенно и решительно.
Овцы отличаются выраженным стадным инстинктом. Их природа устроена так, что они спокойно принимают вожаком представителя другого вида — козла, осла, коня, а иногда даже собаку. Пастухи давно используют это свойство: добавляют к стаду козла, который смело ведет отару туда, куда нужно. Для хозяина это огромное облегчение, ведь управлять сотнями животных гораздо проще через одного "проводника".
Бараны редко претендуют на роль вожака. В отличие от козлов или ослов, они не обладают таким уровнем самостоятельности и уверенности. Их инстинкты не требуют вождя: дикие овцы и бараны могут жить без явного лидера, перемещаясь хаотично. Одна овца пошла к воде — остальные за ней; другая заметила траву — стадо мигом сменило направление.
Самцы диких баранов вообще большую часть года держатся в стороне, присоединяясь к самкам лишь в брачный сезон. Им попросту незнакома роль лидера стада. При одомашнивании они оказались в условиях постоянного пребывания в отаре, но врождённые поведенческие механизмы остались прежними.
Овцы были одомашнены тысячи лет назад. Человек отбирал животных не только по качеству шерсти, но и по покладистому характеру. Послушность и отсутствие лидерских амбиций сделали овец удобными для разведения. В отличие от коз или коров, овцы почти не сопротивлялись "навязанному" руководству.
Домашние овцы нередко демонстрируют поведение, кажущееся нелепым. Известны случаи, когда стадо часами ходит по кругу, не в силах "разорвать кольцо". С научной точки зрения это вариант стадного инстинкта: животные видят, что соседи двигаются, и продолжают следовать, даже понимая, что круг замкнут.
|Признак
|Дикие овцы и бараны
|Домашние овцы
|Наличие лидера
|Отсутствует, движение хаотичное
|Следуют за любым уверенным животным
|Поведение самцов
|Живут отдельно, приходят только на гон
|Постоянно в стаде, но не руководят
|Реакция на угрозу
|Разбегаются или следуют за первым побежавшим
|Идут все вместе, даже если впереди опасность
|Селекция человеком
|Нет
|Усилена послушность и покорность
Пастухам было бы сложнее управлять стадом: пришлось бы подчинять одного сильного барана.
Вероятность ошибок у стада снизилась бы, ведь вожак мог бы избегать опасностей.
Но одомашнить таких животных было бы труднее: упрямый лидер мешал бы подчинению всей отары.
|Плюсы
|Минусы
|Легко управлять стадом человеку
|Овцы идут даже в опасность
|Высокая социальная сплоченность
|Нет самостоятельности
|Минимум конфликтов внутри отары
|Подверженность влиянию других видов
Почему овцы идут за козлом?
Потому что козёл демонстрирует уверенность и инициативу — качества, которых овцам не хватает.
Может ли баран стать лидером?
Редко. Их поведение не предполагает лидерства, в стаде они скорее конкуренты в брачный сезон.
Зачем пастухи добавляют козла в стадо?
Это облегчает управление: козёл ведет отару туда, куда нужно человеку.
Миф: овцы глупые и поэтому идут за кем угодно.
Правда: это стадный инстинкт, выработанный для выживания.
Миф: бараны не хотят быть лидерами из-за лени.
Правда: в их биологии просто не заложена эта роль.
Миф: без вожака стадо погибнет.
Правда: в дикой природе овцы живут без лидера тысячелетиями.
В Средней Азии пастухи традиционно добавляли к стаду козла-вожака, которого называли "джан-баши" — "душа стада".
У древних греков существовало выражение "следовать, как овцы", обозначавшее безусловное подчинение.
В научных экспериментах овцы способны запоминать до 50 лиц, но лидерство им всё равно чуждо.
