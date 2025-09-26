Крошечные черепахи против зелёной стены: первый шаг в жизнь оборачивается смертельным испытанием

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:15
Зоосфера

Появление на свет морской черепахи — это настоящее чудо. Но первый путь малышей от гнезда к океану всё чаще превращается в испытание, полное ловушек. У берегов Флориды накапливаются плотные массы саргассума -бурых водорослей, которые создают почти непреодолимые барьеры для новорождённых. Для крошечных существ, которые только сделали первые шаги в жизнь, это может стоить выживания.

Черепашонок и саргассум
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черепашонок и саргассум

Саргассум становится проблемой

Учёные Университета Флориды провели эксперимент: они построили 15-метровые "полосы препятствий", на концах которых уложили саргассум слоем до 19 см. Результаты оказались тревожными. Все три вида черепах — кожистые, логгерхеды и зелёные — значительно замедлялись при преодолении водорослей. Время в пути увеличивалось от 54 до 175 %, а некоторые малыши и вовсе не доходили до финиша.

Сбившиеся в кучу растения сбивали черепашек с ног, вызывали перевороты и тратили их силы. При этом новорождённые становились лёгкой добычей чаек и крабов, рисковали перегреться под солнцем или потерять влагу. Несмотря на сильный стресс, показатели сахара в крови оставались нормальными, что говорит о физической устойчивости малышей, но это не спасает от внешних угроз.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять саргассум на берегу.

  • Последствие: массовая гибель новорождённых черепах.

  • Альтернатива: механическая очистка пляжей и организация волонтёрских акций.

  • Ошибка: применять химические средства для уничтожения водорослей.

  • Последствие: отравление экосистемы и самих черепах.

  • Альтернатива: биологические методы или безопасная утилизация.

  • Ошибка: игнорировать рост саргассума.

  • Последствие: нарушение баланса морской экосистемы.

  • Альтернатива: научный мониторинг и регулирование сельскохозяйственных стоков.

Проблема всемирного масштаба

Что произойдёт, если проблему саргассума не решать? Массовая смертность новорождённых приведёт к резкому падению численности морских черепах. Эти животные играют важную роль в экосистеме океана: регулируют численность медуз и способствуют здоровью морских трав. Их исчезновение вызовет цепную реакцию — изменится состав планктона, а это скажется и на рыболовстве.

Плюсы и минусы саргассума

Плюсы Минусы
Является укрытием для мальков рыб и креветок Затрудняет выход черепах к океану
Поглощает углекислый газ Провоцирует гибель прибрежной фауны при гниении
Используется в удобрениях и косметике Ухудшает туристическую привлекательность пляжей
Служит пищей для некоторых морских обитателей Вызывает аллергии и неприятный запах при разложении

Мифы и правда

  • Миф: саргассум всегда вреден.

  • Правда: в открытом океане он служит убежищем для множества видов.

  • Миф: черепахи легко справляются с водорослями.

  • Правда: малыши тратят слишком много энергии и часто погибают.

  • Миф: проблему можно решить только местными усилиями.

  • Правда: она связана с глобальным потеплением и требует международных решений.

3 интересных факта

  1. Саргассум получил название от Саргассова моря, где водоросли образуют целые плавучие поля.
  2. В Японии из него делают удобрения для рисовых полей.
  3. Водоросли содержат йод и альгинаты, применяемые в фармацевтике.

Проблема саргассума у берегов Флориды — это не просто вопрос эстетики пляжей, а серьёзная угроза выживанию морских черепах. Если не принимать меры по контролю роста водорослей и очистке побережья, будущие поколения этих животных окажутся под угрозой исчезновения. Решение должно быть комплексным: от локальных акций по уборке пляжей до глобальной борьбы с изменением климата и сокращением стока удобрений в океан.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
