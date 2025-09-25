От Африки до Японии: куда мигрировали обезьяны и как увидеть это своими глазами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Тарзан встретил Джейн в воображаемых джунглях, Джейн Гудолл изучала шимпанзе в Танзании, а Диан Фосси посвятила жизнь защите горилл в Руанде. Эти разные истории объединяет одно — приматы и тропики. Устойчивый образ обезьян в тропическом лесу кажется естественным, но современные исследования заставляют взглянуть на их происхождение иначе.

Обезьяна ест фрукт
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обезьяна ест фрукт

Где на самом деле жили первые приматы

Большинство людей уверено: обезьяны обитают в Африке, в густых джунглях. И это правда лишь отчасти. Сегодня приматы встречаются не только в Африке, но и в Азии, а также в южной Европе, например на Гибралтаре. В учебниках традиционно рисуют картину тропических лесов как главного дома обезьян, но история эволюции сложнее.

Учёные Университета Рединга совместно с коллегами провели масштабное исследование и выяснили: древнейшие приматы обитали не в жарком климате, а в прохладных и даже сухих условиях. Этот вывод опровергает давнее предположение, что обезьяны сразу появились в тропиках. Статья в журнале PNAS показала, что освоение тропических лесов заняло у приматов миллионы лет.

"Вопреки распространённым представлениям, ранние приматы жили в умеренном климате", — отметил эколог Джейсон Гилкрист.

Советы шаг за шагом: как наблюдать приматов в природе

  1. Изучите сезон. В тропиках лучше отправляться в сухое время года, чтобы дороги не размывало дождями.
  2. Выбирайте правильное снаряжение: бинокль, лёгкая одежда, средства от насекомых.
    Пользуйтесь услугами местных гидов — они знают повадки животных и помогут увидеть больше.
  3. В холодных странах (например, в Японии) возьмите тёплую одежду и заранее уточните расписание туров к макакам.
  4. Уважайте правила: не кормите обезьян, чтобы не нарушать естественные процессы.

А что если приматы снова уйдут из тропиков?

Климат меняется, и тропические зоны постепенно уменьшаются. Если тенденция усилится, обезьяны могут адаптироваться к новым условиям. Уже сейчас макаки и бабуины живут в местах, где температура зимой падает ниже нуля. Это значит, что в будущем приматы смогут осваивать всё более разнообразные климатические зоны, вплоть до умеренных широт.

FAQ

Как выбрать страну для путешествия к приматам?

Ориентируйтесь на интересующий вид: гориллы — Руанда и Уганда, шимпанзе — Танзания, макаки — Япония.

Сколько стоит увидеть горилл в Африке?

Разрешение на посещение национального парка в Руанде или Уганде может стоить от $400 до $1500.

Что лучше: сафари в Африке или тур к макакам в Японию?

Это зависит от целей. Африка даст мощный опыт наблюдения за крупными приматами, Япония удивит уникальным сочетанием снега и обезьян.

Мифы и правда

  • Миф: все приматы обитают только в тропиках.
    Правда: ранние приматы жили и в прохладном климате.
  • Миф: обезьяны не переносят холода.
    Правда: японские макаки прекрасно выживают зимой, используя горячие источники.
  • Миф: все виды обезьян ведут одинаковый образ жизни.
    Правда: от лемуров до горилл поведение и среда обитания радикально различаются.

Три интересных факта

Лемуры Мадагаскара могут замедлять обмен веществ и впадать в спячку.
У макак Японии наблюдаются социальные ритуалы купания в горячих источниках.
Бабуины способны преодолевать десятки километров ради воды в засушливых районах.

Исторический контекст

  • 1960-е: Джейн Гудолл начала наблюдения за шимпанзе в Гомбе, изменив понимание поведения приматов.
  • 1970-е: Диан Фосси посвятила жизнь защите горилл и борьбе с браконьерами.
  • XXI век: исследования подтвердили, что древнейшие приматы жили в нетропических условиях, что изменило взгляд на их эволюцию.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян. Предки приматов жили на деревьях в тропических лесах. С деревьями связан образ жизни и большинства современных приматов. Соответственно, они приспособлены к трёхмерной среде обитания.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
