От Африки до Японии: куда мигрировали обезьяны и как увидеть это своими глазами

Тарзан встретил Джейн в воображаемых джунглях, Джейн Гудолл изучала шимпанзе в Танзании, а Диан Фосси посвятила жизнь защите горилл в Руанде. Эти разные истории объединяет одно — приматы и тропики. Устойчивый образ обезьян в тропическом лесу кажется естественным, но современные исследования заставляют взглянуть на их происхождение иначе.
Большинство людей уверено: обезьяны обитают в Африке, в густых джунглях. И это правда лишь отчасти. Сегодня приматы встречаются не только в Африке, но и в Азии, а также в южной Европе, например на Гибралтаре. В учебниках традиционно рисуют картину тропических лесов как главного дома обезьян, но история эволюции сложнее.
Учёные Университета Рединга совместно с коллегами провели масштабное исследование и выяснили: древнейшие приматы обитали не в жарком климате, а в прохладных и даже сухих условиях. Этот вывод опровергает давнее предположение, что обезьяны сразу появились в тропиках. Статья в журнале PNAS показала, что освоение тропических лесов заняло у приматов миллионы лет.
"Вопреки распространённым представлениям, ранние приматы жили в умеренном климате", — отметил эколог Джейсон Гилкрист.
Климат меняется, и тропические зоны постепенно уменьшаются. Если тенденция усилится, обезьяны могут адаптироваться к новым условиям. Уже сейчас макаки и бабуины живут в местах, где температура зимой падает ниже нуля. Это значит, что в будущем приматы смогут осваивать всё более разнообразные климатические зоны, вплоть до умеренных широт.
Ориентируйтесь на интересующий вид: гориллы — Руанда и Уганда, шимпанзе — Танзания, макаки — Япония.
Разрешение на посещение национального парка в Руанде или Уганде может стоить от $400 до $1500.
Это зависит от целей. Африка даст мощный опыт наблюдения за крупными приматами, Япония удивит уникальным сочетанием снега и обезьян.
Лемуры Мадагаскара могут замедлять обмен веществ и впадать в спячку.
У макак Японии наблюдаются социальные ритуалы купания в горячих источниках.
Бабуины способны преодолевать десятки километров ради воды в засушливых районах.
Уточнения
Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян. Предки приматов жили на деревьях в тропических лесах. С деревьями связан образ жизни и большинства современных приматов. Соответственно, они приспособлены к трёхмерной среде обитания.
