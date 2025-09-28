Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Борьба за престол пищевой пирамиды: кто победит в битве, что длится миллионы лет
Секрет ухоженных стоп скрыт в чайнике: доступный ритуал работает лучше СПА-процедур
Космический заговор: невидимые объекты запускают взрывы ярче галактик
Приседания вместо кофе: привычка, которая запускает день без лишнего сахара и кофеина
Забытое растение ожило: споры неизвестного найдены в Бразилии
Утренний напиток без калорий меняет метаболизм: как работает парадоксальная сила воды
От картошки до шпината: один пирог и множество начинок — новый поворот старинного пирога
Мосты, которые бросают вызов гравитации: от стеклянных волн Китая до рассечённой воды в Нидерландах
Секрет настоящей победы над клопами: сода выбрасывается, а её место занимает действующее оружие

Щенячий поцелуй меняет смысл: привычка превращается в тревожный маркер болезни

0:47
Зоосфера

Собака облизывается — для многих владельцев это кажется привычным жестом, но за ним скрывается гораздо больше, чем простая реакция на запах еды. Для питомца язык — это универсальный инструмент: с его помощью он пробует пищу, охлаждается в жару, ухаживает за собой и щенками, а также общается с человеком. Иногда облизывание является нормой, а порой — тревожным сигналом.

Собаки проявляют дружбу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собаки проявляют дружбу

Основные причины облизывания

Жажда и голод

Самая очевидная причина — это ожидание еды или нехватка воды. Перед кормлением собака может облизываться и причмокивать: так усиливается выделение слюны и активируется обоняние. Слюна помогает смягчать пищу, облегчая её проглатывание. Если питомец постоянно облизывается в одно и то же время суток, возможно, он просто ждёт свой приём пищи.

Важно следить за порциями и не поддаваться на манипуляции. Перекармливание приводит к ожирению, а постоянное ограничение — к чувству голода и навязчивым действиям. Вода всегда должна быть доступна: ветеринары рекомендуют 70-100 мл на килограмм веса собаки в день. В жару эта норма удваивается. На прогулки стоит брать поилку: обезвоживание отражается на всём организме и может вызвать серьёзные сбои.

Повреждения ротовой полости

Облизывание может сигнализировать о проблемах в пасти. Это могут быть воспаления, кариес, зубной камень, кровоточивость дёсен или травма слизистой. Иногда собака застревает костью или острым предметом в зубах и начинает усиленно облизываться и тереть морду лапами.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты советуют регулярно осматривать рот питомца и чистить зубы 2-3 раза в неделю. Если появляется неприятный запах или собака отказывается от корма, лучше не откладывать визит к врачу.

Эмоции и стресс

Собаки, как и люди, могут справляться со стрессом с помощью привычных действий. Облизывание для них — это способ самоуспокоения. Оно может появляться при переезде, смене хозяина, громких звуках (фейерверки, сирены, гроза), при встрече с новыми людьми или животными.

Если стрессовые ситуации повторяются, привычка может закрепиться. В этом случае стоит менять маршруты прогулок, разнообразить игры, давать больше физической нагрузки. Важна и эмоциональная поддержка: внимание хозяина помогает питомцу быстрее адаптироваться.

Когда облизывание становится проблемой

Если собака постоянно вылизывает одно и то же место, появляются залысины и покраснения — это уже тревожный симптом. На коже могут возникнуть воспаления, отёки, иногда повышается температура. Такой сигнал нельзя игнорировать: без лечения процесс усугубляется, и питомец может навредить себе.

Почему собака облизывает хозяина

Поведение, знакомое каждому владельцу, тоже имеет несколько причин:

  • Любовь и привязанность. Щенки с рождения воспринимают облизывание как проявление заботы матери. Взрослые собаки переносят этот жест на хозяина.

  • Голод. В щенячьем возрасте облизывание стимулировало выработку молока у матери. У взрослых оно иногда превращается в просьбу о еде.

  • Внимание. Заскучав, собака может лизнуть руку или лицо, чтобы привлечь внимание.

  • Стресс. В моменты страха питомец ищет защиты у хозяина, облизывая его и стараясь прижаться ближе.

  • Узнавание. Щенки запоминают запах и вкус хозяина, взрослые могут так приветствовать после разлуки.

  • Воспитание. Если поощрять собаку лакомством за облизывание, формируется рефлекс: "лизнул — получил угощение". Отучить от этой привычки во взрослом возрасте бывает сложно.

Влияние питания на поведение

Рацион напрямую отражается на активности и повадках. Щенки получают все необходимые вещества с молоком матери, но позже им требуется больше белка и витаминов для роста. Если кормить собаку блюдами с человеческого стола, велик риск дефицита аминокислот и минералов. В ответ питомец может облизываться чаще, как будто "ищет недостающее".

Поэтому взрослым собакам нужен сбалансированный корм с высоким содержанием белка. Белки отвечают за работу мышц и поддержание веса, а витамины и микроэлементы — за здоровье шерсти и иммунитета.

Плюсы и минусы облизывания

Плюсы Минусы
Естественная часть общения Может быть симптомом болезни
Помогает снять стресс Вызывает алопеции и воспаления при навязчивом облизывании
Укрепляет связь с хозяином Может закрепиться как нежелательная привычка

FAQ

Можно ли отучить собаку облизывать лицо?
Да, но делать это нужно спокойно: не поощрять, отвлекать играми или командами.

Когда обращаться к врачу?
Если облизывание сопровождается тревожностью, потерей шерсти, неприятным запахом из пасти или отказом от еды.

Нормально ли, что собака облизывается во сне?
Да, это инстинктивное действие, часто не связанное с проблемами.

Мифы и правда

Миф: облизывание — это всегда просьба о еде.
Правда: причин может быть множество — от стресса до заболеваний.

Миф: наказывать собаку за облизывание правильно.
Правда: наказание усугубляет стресс, нужно искать первопричину.

Миф: если собака пьёт мало воды, это норма.
Правда: обезвоживание опасно, нормы потребления рассчитываются по весу.

Три факта

  1. Щенки облизывают мать, чтобы стимулировать приток молока.

  2. Собаки могут облизываться сильнее в жару — это помогает им охлаждаться.

  3. У разных пород поведение выражено по-разному, но причины остаются одинаковыми.

Исторический контекст

  • В древности собаки облизывали сородичей для ухода за шерстью и поддержания связей в стае.

  • В Средневековье облизывание считали даже "лечебным" действием: существовало поверье, что слюна помогает заживлять раны.

  • Сегодня этологи изучают этот жест как один из важнейших инструментов коммуникации собаки с человеком.

Таким образом, облизывание — естественный элемент собачьего поведения. Оно может означать любовь, голод, стресс или сигнализировать о проблемах со здоровьем. Важно наблюдать за питомцем, чтобы отличить норму от тревожного симптома и вовремя помочь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Последние материалы
Секрет ухоженных стоп скрыт в чайнике: доступный ритуал работает лучше СПА-процедур
Космический заговор: невидимые объекты запускают взрывы ярче галактик
Приседания вместо кофе: привычка, которая запускает день без лишнего сахара и кофеина
Забытое растение ожило: споры неизвестного найдены в Бразилии
Утренний напиток без калорий меняет метаболизм: как работает парадоксальная сила воды
От картошки до шпината: один пирог и множество начинок — новый поворот старинного пирога
Мосты, которые бросают вызов гравитации: от стеклянных волн Китая до рассечённой воды в Нидерландах
Секрет настоящей победы над клопами: сода выбрасывается, а её место занимает действующее оружие
Коса до пояса мечтает о пенсии: привычки, которые тайно старят волосы и крадут блеск
Заводам быть: Запорожская область планирует наращивать объёмы производства в машиностроении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.