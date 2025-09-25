Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астероиды под маской Венеры: космические призраки, которых мы не видим уже близко к Земле
Не только Гауди: что скрывает от туристов тихий пригород Барселоны
Щепотка этой специи превращает пирог в шедевр: секрет, который кондитеры хранят от хозяек
Организм разряжается как батарея на морозе — но железо вернётся, если знать, что положить на тарелку
Для нашей пользы: Ширвиндт нашёл необычную альтернативу неработающим в РФ мессенджерам
Машин на складах России осталось меньше 350 тысяч: дилеры грозят срочной распродажей и ростом цен
Невидимый яд на вашей кухне: попадает в тарелку быстрее, чем соль и специи
Жвачка вместо перекуса: сладкий обман, превращающийся в оружие против лишнего веса
Кусты чахнут, цветы мельчают: пересадка в сентябре возвращает клумбам яркость — спасение от морозов

Миллиард жизней в год: как пушистые питомцы устроили террор целому континенту

3:40
Зоосфера

На первый взгляд кошки кажутся безобидными и даже необходимыми соседями человека. Но в Австралии они стали одной из главных угроз для местной фауны. Учёные подсчитали: только за один год дикие и бродячие кошки уничтожают более миллиарда мелких млекопитающих. Масштаб настолько велик, что учёные и экологи бьют тревогу.

Барханный кот в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Барханный кот в пустыне

Как кошки появились на континенте

Австралия долгое время оставалась изолированной от внешнего мира, поэтому здесь сформировалась уникальная экосистема. Ситуация резко изменилась с началом активного освоения континента европейцами. Примерно к 1820 году вместе с переселенцами сюда прибыли и первые кошки. Сначала они помогали бороться с грызунами, но очень быстро стали самостоятельными хищниками.

Сегодня в Австралии насчитывается почти 4 миллиона домашних питомцев и около 6 миллионов бездомных особей. Одичавшие кошки живут в дикой природе и вынуждены сами добывать еду. Именно они и наносят основной удар по численности мелких животных.

Миллиард жертв ежегодно

По подсчётам учёных, одна кошка за год убивает в среднем 393 мелких млекопитающих или птиц. Если умножить эту цифру на миллионы особей, станет ясно, почему ежегодные потери животных исчисляются миллиардами. Особенно страдают редкие и эндемичные виды, которых и так немного.

Любопытно, что даже домашние кошки, получающие питание от хозяев, продолжают охотиться. Инстинкты берут верх: они ловят птиц, ящериц и мелких млекопитающих, часто играя с добычей, а не из-за голода. Таким образом, угроза для природы исходит не только от одичавших животных, но и от обычных любимцев семьи.

Почему экосистема в опасности

Австралия известна большим количеством уникальных видов, обитающих только на этом континенте. Уничтожение даже небольшой популяции может привести к исчезновению целого вида. Так, кошки стали одной из причин резкого сокращения численности мелких сумчатых, некоторых видов птиц и ящериц.

В отличие от привычных хищников, которые веками сосуществовали с этими животными, кошки появились внезапно и быстро заняли доминирующую нишу. У местной фауны попросту не оказалось механизма защиты.

Возможные решения

Учёные и экологи сходятся во мнении: массовое уничтожение кошек не может быть выходом. Вместо этого предлагаются более гуманные меры. Одним из вариантов стали специальные ограждения, которые позволяют защитить территории обитания редких и исчезающих животных. Такие заборы уже устанавливаются в ряде регионов Австралии и показывают хорошие результаты.

Кроме того, активно обсуждаются программы по стерилизации бездомных животных, информированию владельцев домашних питомцев и ограничению их свободного выгула в дикой природе.

Кошки давно стали частью жизни австралийцев, но вместе с тем превратились в серьёзный экологический фактор. Баланс между сохранением любимых домашних животных и защитой уникальной природы — сложная задача, требующая внимания государства, учёных и самих жителей. Решение проблемы возможно лишь при ответственном подходе, когда человек понимает: его питомец может оказаться хищником для дикой природы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Домашние животные
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Мир. Новости мира
Лавров показал большой палец: вот что на самом деле решили Россия и США
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Последние материалы
Макияж без перегрузки: осенний тренд сводит всю косметичку к одному продукту с вау-эффектом
Новая жизнь: Регина Тодоренко родила третьего ребёнка и сразу выбрала ему профессию
Пловцы не зря носят одинаковые шапочки: знающий человек сразу отличит правильный выбор
Мексика манит, но таит угрозу: как избежать опасностей в Мексике и не пропустить удовольствия
Ликвидность на максимум: эти модели ведут игру, перепродажа идёт быстрее обычного
Забудьте про магазинные газировки: этот дынный лимонад удивит свежестью
Машины есть, покупателей нет: как Пекин загнал автопром в ловушку
Сентябрь не прощает летних ошибок: ваш уход обернётся ловушкой, если не сменить его по этим правилам
Ноль на термометре — ноль сцепления: когда летняя резина перестаёт работать
Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.