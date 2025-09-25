Миллиард жизней в год: как пушистые питомцы устроили террор целому континенту

На первый взгляд кошки кажутся безобидными и даже необходимыми соседями человека. Но в Австралии они стали одной из главных угроз для местной фауны. Учёные подсчитали: только за один год дикие и бродячие кошки уничтожают более миллиарда мелких млекопитающих. Масштаб настолько велик, что учёные и экологи бьют тревогу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Барханный кот в пустыне

Как кошки появились на континенте

Австралия долгое время оставалась изолированной от внешнего мира, поэтому здесь сформировалась уникальная экосистема. Ситуация резко изменилась с началом активного освоения континента европейцами. Примерно к 1820 году вместе с переселенцами сюда прибыли и первые кошки. Сначала они помогали бороться с грызунами, но очень быстро стали самостоятельными хищниками.

Сегодня в Австралии насчитывается почти 4 миллиона домашних питомцев и около 6 миллионов бездомных особей. Одичавшие кошки живут в дикой природе и вынуждены сами добывать еду. Именно они и наносят основной удар по численности мелких животных.

Миллиард жертв ежегодно

По подсчётам учёных, одна кошка за год убивает в среднем 393 мелких млекопитающих или птиц. Если умножить эту цифру на миллионы особей, станет ясно, почему ежегодные потери животных исчисляются миллиардами. Особенно страдают редкие и эндемичные виды, которых и так немного.

Любопытно, что даже домашние кошки, получающие питание от хозяев, продолжают охотиться. Инстинкты берут верх: они ловят птиц, ящериц и мелких млекопитающих, часто играя с добычей, а не из-за голода. Таким образом, угроза для природы исходит не только от одичавших животных, но и от обычных любимцев семьи.

Почему экосистема в опасности

Австралия известна большим количеством уникальных видов, обитающих только на этом континенте. Уничтожение даже небольшой популяции может привести к исчезновению целого вида. Так, кошки стали одной из причин резкого сокращения численности мелких сумчатых, некоторых видов птиц и ящериц.

В отличие от привычных хищников, которые веками сосуществовали с этими животными, кошки появились внезапно и быстро заняли доминирующую нишу. У местной фауны попросту не оказалось механизма защиты.

Возможные решения

Учёные и экологи сходятся во мнении: массовое уничтожение кошек не может быть выходом. Вместо этого предлагаются более гуманные меры. Одним из вариантов стали специальные ограждения, которые позволяют защитить территории обитания редких и исчезающих животных. Такие заборы уже устанавливаются в ряде регионов Австралии и показывают хорошие результаты.

Кроме того, активно обсуждаются программы по стерилизации бездомных животных, информированию владельцев домашних питомцев и ограничению их свободного выгула в дикой природе.

Кошки давно стали частью жизни австралийцев, но вместе с тем превратились в серьёзный экологический фактор. Баланс между сохранением любимых домашних животных и защитой уникальной природы — сложная задача, требующая внимания государства, учёных и самих жителей. Решение проблемы возможно лишь при ответственном подходе, когда человек понимает: его питомец может оказаться хищником для дикой природы.