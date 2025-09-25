Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:36
Зоосфера

Домашние и дикие животные издавна соседствуют с человеком. Мы привыкли считать их друзьями, источником радости и тепла, но важно помнить и о другой стороне общения с ними. Существует целый ряд заболеваний, которые могут передаваться от животных человеку. Ветеринарные врачи предупреждают: даже привычные питомцы способны стать переносчиками инфекций, если не соблюдать элементарные меры предосторожности.

Животные и риск инфекций
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Животные и риск инфекций

Опасность бешенства

Одной из самых известных и смертельно опасных болезней остаётся бешенство. Передаётся оно через слюну при укусе заражённого животного. Без своевременного лечения человек практически обречён, поэтому важно сразу обращаться за медицинской помощью. Животных спасти в этом случае невозможно, единственная защита для питомцев — регулярная вакцинация и исключение контактов с бродячими или дикими зверями.

Болезни от рыб и рептилий

Не только кошки и собаки могут стать источником инфекции. Даже аквариумные рыбки способны передать человеку так называемую аквариумную гранулему. Это заболевание развивается при повреждениях кожи и попадании туда бактерий из воды.
Рептилии, а также куриные яйца, молочные продукты и мясо могут быть переносчиками сальмонеллы. Для человека болезнь проявляется как серьёзное кишечное расстройство: тошнота, диарея, обезвоживание.

Стригущий лишай

Эта грибковая инфекция нередко передаётся от кошек и собак. Болезнь поражает волосы, кожу и ногти. Основная мера профилактики — избегать контакта с бездомными животными, а домашним питомцам регулярно проводить осмотр и лечение при первых признаках лишая. Особенно восприимчивы к болезни дети.

Лептоспироз

Заразиться можно от сельскохозяйственных животных, а также через воду и почву, загрязнённые мочой инфицированных зверей. У человека появляются лихорадка, сильные мышечные боли, головные мигрени, рвота, сыпь и диарея. Болезнь требует медицинского вмешательства и может протекать в тяжёлой форме.

Инфекции от коз и овец

Орф-вирус известен тем, что поражает работников сельского хозяйства. Козы и овцы становятся переносчиками, а у человека на коже образуются болезненные язвы. Заражение происходит при прямом контакте с животным или через повреждённую кожу.

Опасность токсоплазмоза

Кошки являются основными источниками этой болезни. Но заразиться можно и при употреблении сырого или плохо приготовленного мяса. Токсоплазмоз опасен тем, что часто протекает скрыто, вызывая усталость, интоксикацию, мышечные боли и расстройства пищеварения. Особую угрозу он представляет для беременных женщин, так как может повлиять на развитие плода.

Болезни от птиц

Домашние попугаи могут быть переносчиками пситтакоза, или орнитоза. Эта инфекция поражает дыхательные пути человека и способна вызывать тяжёлую пневмонию. При подтверждённом диагнозе назначают антибиотики, и лечиться необходимо до полного выздоровления.

Кошачьи царапины

Даже безобидная царапина от домашней кошки может стать источником заражения. На месте повреждения может образоваться гной, а заживление идёт медленно. У некоторых людей развивается так называемая "лихорадка кошачьих царапин" — инфекция, сопровождающаяся воспалением лимфоузлов и повышением температуры.

Как снизить риск заражения

Чтобы минимизировать угрозу, необходимо соблюдать ряд простых правил:

  • своевременно прививать питомцев;
  • регулярно проводить ветеринарный осмотр;
  • мыть руки после контакта с животными;
  • не позволять детям играть с бездомными кошками и собаками;
  • тщательно готовить мясо и яйца, избегая сырой продукции;
  • поддерживать чистоту аквариумов и клеток.

Животные делают нашу жизнь ярче и насыщеннее, однако близость с ними требует ответственного подхода. Забота о здоровье питомца напрямую связана с безопасностью всей семьи. Осознанное отношение, профилактика и соблюдение элементарной гигиены позволяют наслаждаться обществом четвероногих друзей без риска для здоровья.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
