Не вы выбираете собаку, а ваши гены: раскрыта главная тайна многовековой дружбы человека и пса

Люди выбирают собак в качестве питомцев по самым разным причинам: кто-то хочет надёжного защитника, кто-то — верного друга для прогулок, а для кого-то важно иметь рядом существо, которое способно чувствовать и поддерживать. Но, как показало крупное исследование шведских учёных, решение завести собаку может быть не только делом характера или обстоятельств, но и напрямую связано с особенностями генома.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с собакой

Генетика и собаководство

Учёные из Университета Упсалы в Швеции обратили внимание на любопытную закономерность: склонность к тому, чтобы заводить собак, передаётся не только культурно или социально, но и наследуется. Они условно назвали её "генами собаководства".

Чтобы проверить гипотезу, исследователи собрали и проанализировали данные почти 50 тысяч близнецов, рождённых в Швеции с начала 1920-х годов и до современности. Такой масштаб позволил оценить, как генетика и окружение влияют на выбор человека в пользу домашнего питомца.

Результаты оказались весьма показательными: наличие у человека собаки может быть связано с изменениями в определённых участках ДНК. При этом учёные выяснили, что наибольшее влияние генетики наблюдается у женщин — в их случае фактор наследственности может определять решение завести питомца примерно на 60%.

Собаки и эмоции

Эта работа не стала для исследователей полной неожиданностью. Ещё ранее они доказали, что собаки способны улавливать эмоции хозяев и реагировать на них почти так же, как это делает маленький ребёнок. Четвероногие питомцы считывают выражение лица, голос и настроение человека, что делает их особенно чуткими компаньонами.

По словам специалистов, подобные открытия помогают лучше понять, почему человек и собака так крепко связаны на протяжении тысячелетий. Генетическая предрасположенность в сочетании с эмоциональной отзывчивостью животных создаёт прочный фундамент для этой дружбы.

Почему именно близнецы

Выбор близнецовой модели исследования оказался неслучайным. Известно, что у однояйцевых близнецов набор генов практически идентичен, тогда как у двуяйцевых он совпадает лишь частично. Сравнивая данные о том, кто из них заводил собак и при каких обстоятельствах, учёные смогли вычислить процент влияния наследственности и среды.

Этот метод широко используется в психологии и медицине для изучения наследуемости различных черт, начиная от темперамента и заканчивая склонностью к определённым заболеваниям. Теперь его применили и в контексте собаководства.

Женщины и собаки

Почему же именно у женщин генетический фактор играет столь заметную роль? Исследователи предполагают, что здесь может быть несколько объяснений. Во-первых, женщины традиционно чаще выступают инициаторами в выборе домашних питомцев в семье. Во-вторых, возможно, именно у них проявляется большая чувствительность к эмоциональной отдаче собак, что усиливает генетическую предрасположенность.

Однако учёные подчёркивают: речь не идёт о строгой детерминации. Генетика лишь повышает вероятность того, что человек заведёт собаку, но не отменяет роль воспитания, культуры и личных обстоятельств.

Новые горизонты исследований

Открытие "генов собаководства" может иметь практическое значение. Например, оно помогает понять, почему некоторые люди всю жизнь не мыслят себя без собак, а другие равнодушны к этой идее. Это также открывает дорогу к более глубоким исследованиям взаимодействия человека и животных на биологическом уровне.

Учёные предполагают, что в будущем можно будет выявить гены, связанные с предпочтением других домашних животных, будь то кошки, лошади или даже экзотические виды. Таким образом, наука постепенно приближается к разгадке того, почему именно определённые виды животных становятся нашими спутниками.

Человек и собака: союз на века

На протяжении истории собака сопровождала человека в охоте, защите, труде и, конечно, в быту. Сегодня роль питомца больше связана с эмоциональной поддержкой и общением, но глубинная связь никуда не исчезла. Теперь становится ясно, что часть этой связи буквально записана в наших генах.

И хотя окончательные выводы ещё требуют дополнительных подтверждений, работа шведских исследователей уже добавила важное звено в понимание природы отношений человека и собаки. Эти результаты не только проливают свет на особенности нашей привязанности к питомцам, но и показывают, что любовь к ним может быть частью самой человеческой сущности.

Таким образом, решение завести собаку зависит не только от образа жизни и личных предпочтений, но и от генетических факторов. Особенно заметно это проявляется у женщин. Исследование учёных из Упсалы стало ещё одним доказательством того, что связь человека и собаки формировалась не только в культуре и истории, но и в биологии. И именно это делает дружбу с четвероногими столь уникальной и прочной.