Птенец толще папы: странная стратегия выживания на острове Пирамида

Зоосфера

Чатемский альбатрос — птица, жизнь которой строится на крайностях. Пока родители улетают в длительные "вахтовые" рейсы, единственный птенец остаётся на острове в одиночестве, сидя на глиняном пьедестале. Но именно благодаря этому он выживает и быстро набирает вес, становясь настоящим гигантом среди птенцов морских птиц.

Чатемский альбатрос на гнезде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чатемский альбатрос на гнезде

Где живут чатемские альбатросы

Родина этих птиц — крошечный остров Пирамида, расположенный на юге Чатемского архипелага неподалёку от Новой Зеландии. Это единственное место на Земле, где они выводят потомство.

Гнёзда чатемских альбатросов — это особые "куличики": утоптанные холмики из почвы и глины, которые поднимают яйцо над холодными и острыми скалами. В каждом гнезде — только один птенец.

Первые дни птенца

Сразу после вылупления малышу некогда скучать — он постоянно ест. Родители кормят его не рыбой, которой питаются сами, а особой маслянистой смесью. В её составе — воскоподобные вещества, жиры и триглицириды с резким запахом. Взрослые альбатросы используют эту жижу, чтобы отпугивать врагов, а птенцу она достаётся в качестве питательного "супа".

Маленький великан

Эксперименты показали, что на искусственное выращивание одного птенца требуется около 60 килограммов рыбы, головоногих и криля. Благодаря такому "откорму" малыш всего за пару месяцев достигает веса в пять килограммов — он становится тяжелее собственных родителей.

Родители уходят в море

После того как птенец накопит достаточный запас жира, взрослые улетают в море. Сначала они навещают детёныша каждые несколько дней, но со временем перерывы увеличиваются до недель. Всё это время маленький альбатрос живёт на накопленных резервах.

К моменту, когда его пух сменяется перьями, родители исчезают окончательно. Первый полёт птенец совершает сам, без свидетелей.

Великое путешествие

Вскоре юная птица покидает остров. Она отправляется в странствие по южной части Тихого океана, которое займёт несколько лет. За это время альбатрос побывает у берегов Перу и Чили, научится питаться рыбой и крилем, пить морскую воду, выводя соль через специальные железы.

Самое ценное умение — динамический полёт. Используя воздушные потоки, альбатрос разгоняется до 85 км/ч, практически не махая крыльями. Это экономит силы в долгих перелётах.

Возвращение домой

Лишь через пять лет птица вернётся на родной остров. Там она начнёт социализацию, выберет себе пару и построит гнездо-пьедестал. Альбатросы формируют союз один раз и навсегда. Каждые два года они высиживают всего одно яйцо, что делает сохранение вида особенно уязвимым.

Сравнение: чатемский и странствующий альбатрос

Параметр Чатемский альбатрос Странствующий альбатрос
Место гнездования Остров Пирамида Разные острова Южного океана
Масса птенца До 5 кг, тяжелее родителей Сопоставимая с взрослыми
Количество яиц 1 раз в 2 года 1 яйцо раз в год
Численность вида < 15 тыс особей ~ 25 тыс особей
Полёт До 85 км/ч До 120 км/ч

Советы шаг за шагом: где и как увидеть чатемского альбатроса

  1. Поехать в Новую Зеландию, на Чатемские острова.

  2. Заказать экскурсию с лицензированным гидом.

  3. Использовать мощный бинокль для наблюдения.

  4. Выбирать весенний период, когда птенцы подрастают.

  5. Уважать правила охраны — близко подходить к гнёздам запрещено.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться подойти к гнезду.

  • Последствие: птицы могут покинуть кладку.

  • Альтернатива: наблюдать издалека с помощью оптики.

  • Ошибка: сравнивать питание птенцов с рационом взрослых.

  • Последствие: непонимание особенностей развития.

  • Альтернатива: помнить о роли жирной смеси, которая важнее рыбы.

А что если…

А что если бы люди выращивали детей по "схеме альбатроса"? Родители кормили бы ребёнка сверх нормы первые месяцы, а потом уезжали бы на годы. Малыш жил бы за счёт запасов, пока не стал взрослым. Такой сценарий кажется невозможным, но для чатемских альбатросов это — норма.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы
Птенец быстро набирает вес Родители надолго покидают малыша
Высокая жирность корма Только одно яйцо раз в 2 года
Сплочённые пары на всю жизнь Вид уязвим из-за малой численности
Эффективный полёт экономит силы Ограниченный ареал гнездования

FAQ

Почему птенец тяжёлый, как взрослый?
Из-за высококалорийного корма на основе жиров и восковых веществ.

Сколько живут чатемские альбатросы?
До 40 лет.

Можно ли увидеть этих птиц вне острова?
Да, взрослые особи встречаются в южных районах Тихого океана.

Мифы и правда

  • Миф: птенцы остаются без пищи, когда родители улетают.

  • Правда: они питаются за счёт жировых запасов.

  • Миф: альбатросы строят гнёзда на деревьях.

  • Правда: только на земле, на специальных пьедесталах.

  • Миф: они часто откладывают яйца.

  • Правда: всего одно яйцо раз в два года.

Три интересных факта

  1. Птенец может весить больше родителей.

  2. Альбатросы используют жир как оружие против хищников, выплёвывая его.

  3. Пары сохраняются на всю жизнь и формируются только один раз.

Исторический контекст

  • XIX век — первые наблюдения за видом на острове Пирамида.

  • XX век — начало охраны колонии из-за риска вымирания.

  • XXI век — численность вида держится на отметке около 15 тысяч птиц.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
