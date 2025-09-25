Птенец толще папы: странная стратегия выживания на острове Пирамида

Чатемский альбатрос — птица, жизнь которой строится на крайностях. Пока родители улетают в длительные "вахтовые" рейсы, единственный птенец остаётся на острове в одиночестве, сидя на глиняном пьедестале. Но именно благодаря этому он выживает и быстро набирает вес, становясь настоящим гигантом среди птенцов морских птиц.
Родина этих птиц — крошечный остров Пирамида, расположенный на юге Чатемского архипелага неподалёку от Новой Зеландии. Это единственное место на Земле, где они выводят потомство.
Гнёзда чатемских альбатросов — это особые "куличики": утоптанные холмики из почвы и глины, которые поднимают яйцо над холодными и острыми скалами. В каждом гнезде — только один птенец.
Сразу после вылупления малышу некогда скучать — он постоянно ест. Родители кормят его не рыбой, которой питаются сами, а особой маслянистой смесью. В её составе — воскоподобные вещества, жиры и триглицириды с резким запахом. Взрослые альбатросы используют эту жижу, чтобы отпугивать врагов, а птенцу она достаётся в качестве питательного "супа".
Эксперименты показали, что на искусственное выращивание одного птенца требуется около 60 килограммов рыбы, головоногих и криля. Благодаря такому "откорму" малыш всего за пару месяцев достигает веса в пять килограммов — он становится тяжелее собственных родителей.
После того как птенец накопит достаточный запас жира, взрослые улетают в море. Сначала они навещают детёныша каждые несколько дней, но со временем перерывы увеличиваются до недель. Всё это время маленький альбатрос живёт на накопленных резервах.
К моменту, когда его пух сменяется перьями, родители исчезают окончательно. Первый полёт птенец совершает сам, без свидетелей.
Вскоре юная птица покидает остров. Она отправляется в странствие по южной части Тихого океана, которое займёт несколько лет. За это время альбатрос побывает у берегов Перу и Чили, научится питаться рыбой и крилем, пить морскую воду, выводя соль через специальные железы.
Самое ценное умение — динамический полёт. Используя воздушные потоки, альбатрос разгоняется до 85 км/ч, практически не махая крыльями. Это экономит силы в долгих перелётах.
Лишь через пять лет птица вернётся на родной остров. Там она начнёт социализацию, выберет себе пару и построит гнездо-пьедестал. Альбатросы формируют союз один раз и навсегда. Каждые два года они высиживают всего одно яйцо, что делает сохранение вида особенно уязвимым.
|Параметр
|Чатемский альбатрос
|Странствующий альбатрос
|Место гнездования
|Остров Пирамида
|Разные острова Южного океана
|Масса птенца
|До 5 кг, тяжелее родителей
|Сопоставимая с взрослыми
|Количество яиц
|1 раз в 2 года
|1 яйцо раз в год
|Численность вида
|< 15 тыс особей
|~ 25 тыс особей
|Полёт
|До 85 км/ч
|До 120 км/ч
Поехать в Новую Зеландию, на Чатемские острова.
Заказать экскурсию с лицензированным гидом.
Использовать мощный бинокль для наблюдения.
Выбирать весенний период, когда птенцы подрастают.
Уважать правила охраны — близко подходить к гнёздам запрещено.
Ошибка: пытаться подойти к гнезду.
Последствие: птицы могут покинуть кладку.
Альтернатива: наблюдать издалека с помощью оптики.
Ошибка: сравнивать питание птенцов с рационом взрослых.
Последствие: непонимание особенностей развития.
Альтернатива: помнить о роли жирной смеси, которая важнее рыбы.
А что если бы люди выращивали детей по "схеме альбатроса"? Родители кормили бы ребёнка сверх нормы первые месяцы, а потом уезжали бы на годы. Малыш жил бы за счёт запасов, пока не стал взрослым. Такой сценарий кажется невозможным, но для чатемских альбатросов это — норма.
|Плюсы
|Минусы
|Птенец быстро набирает вес
|Родители надолго покидают малыша
|Высокая жирность корма
|Только одно яйцо раз в 2 года
|Сплочённые пары на всю жизнь
|Вид уязвим из-за малой численности
|Эффективный полёт экономит силы
|Ограниченный ареал гнездования
Почему птенец тяжёлый, как взрослый?
Из-за высококалорийного корма на основе жиров и восковых веществ.
Сколько живут чатемские альбатросы?
До 40 лет.
Можно ли увидеть этих птиц вне острова?
Да, взрослые особи встречаются в южных районах Тихого океана.
Миф: птенцы остаются без пищи, когда родители улетают.
Правда: они питаются за счёт жировых запасов.
Миф: альбатросы строят гнёзда на деревьях.
Правда: только на земле, на специальных пьедесталах.
Миф: они часто откладывают яйца.
Правда: всего одно яйцо раз в два года.
Птенец может весить больше родителей.
Альбатросы используют жир как оружие против хищников, выплёвывая его.
Пары сохраняются на всю жизнь и формируются только один раз.
XIX век — первые наблюдения за видом на острове Пирамида.
XX век — начало охраны колонии из-за риска вымирания.
XXI век — численность вида держится на отметке около 15 тысяч птиц.
