Чудовище из Африки: птица, у которой под крыльями растут чужие лапы

Африканская якана давно удивляет людей своим необычным видом. На фотографиях эта птица выглядит почти как мифическое создание с множеством ног, будто сошедшее со страниц фантастики. Но на самом деле никакого чуда природы здесь нет — просто хитрая иллюзия, объясняющаяся заботой о потомстве.
Эта история начинается с вопроса: почему у самца яканы кажется больше ног, чем у любого нормального существа? Ответ прост и в то же время поражает — под его крыльями прячутся птенцы, выставляющие наружу свои лапки.
Африканская якана (Actophilornis africanus) обитает в тропических и субтропических регионах Африки, к югу от пустыни Сахара. Размером она примерно с городского голубя, но внешне абсолютно не похожа на привычных нам птиц.
Её отличительные черты:
каштановое оперение с чёрными участками на крыльях и голове;
небесно-голубой клюв;
кожистый "щиток" на лбу, делающий облик ещё более экзотичным;
непропорционально длинные ноги и пальцы.
Именно за эти огромные пальцы птицу прозвали "лилееходом" или "птицей-Иисусом" — она спокойно шагает по плавающим кувшинкам, будто ходит по воде.
Яканы выбирают для жизни болота, озёра и заводи с густыми зарослями водных растений. Их длинные пальцы помогают не проваливаться в воду, а лёгкое тело позволяет балансировать даже на тонких листьях.
Такая способность даёт им преимущество: они добывают насекомых, личинок и мелких беспозвоночных прямо с поверхности растений.
Интересная особенность этих птиц — полиандрия. В отличие от привычной нам схемы, где самцы заводят несколько самок, у якан всё с точностью до наоборот. Одна самка может иметь нескольких "мужей", и каждый из них заботится о потомстве.
Самка откладывает яйца в разные гнёзда. Когда кладка почти завершена, самец садится на яйца и высиживает их около 25 дней.
Птенцы появляются на свет зрячими и покрытыми пухом. Они не такие беспомощные, как цыплята домашних кур, и уже способны двигаться и добывать пищу.
На фотографиях часто можно увидеть самца яканы, из-под крыльев которого торчит несколько пар лап. Это и создаёт впечатление, что у птицы аномально много конечностей.
На деле же всё просто: это птенцы. В течение первых двух недель жизни отец носит малышей под крыльями, защищая их от холода и врагов. Торчащие лапки и дают тот самый "жутковатый" эффект.
Через 40-70 дней подросшие яканы уже покидают родителя и начинают самостоятельную жизнь.
|Параметр
|Африканская якана
|Обычная утка
|Среда обитания
|Болота, кувшинки
|Реки, пруды
|Длина пальцев
|Очень длинные
|Короткие
|Забота о потомстве
|Самец
|Самка
|Система брака
|Полиандрия
|Моногамия/полигамия
|Перемещение по воде
|По растениям
|Плавает
Поехать в сафари-парки Восточной или Южной Африки.
Искать птицу у водоёмов с кувшинками.
Взять бинокль — яканы пугливы и подпускают близко не всегда.
Наблюдать весной и летом, когда самцы носят малышей.
Использовать фотоаппарат с длиннофокусным объективом для редких кадров.
Ошибка: пытаться подойти к птице слишком близко.
Последствие: якана улетит, и уникальный момент будет упущен.
Альтернатива: использовать укрытие или наблюдать издалека через оптику.
Ошибка: кормить птицу хлебом, как уток.
Последствие: это может навредить её здоровью.
Альтернатива: ограничиться фотографией и наблюдением без вмешательства.
Представим, что у человека были бы такие же длинные пальцы, как у яканы. Мы могли бы спокойно ходить по кувшинкам или мягким поверхностям, где обычный человек сразу утонул бы или провалился. Эта адаптация открывает взгляд на то, как природа приспосабливает организм под конкретную среду.
|Плюсы
|Минусы
|Отличная маскировка
|Ограниченный ареал обитания
|Умение ходить по воде
|Сильная зависимость от растений
|Заботливые самцы
|Уязвимость птенцов в раннем возрасте
|Эффектный внешний вид
|Пугливость и осторожность
Сколько стоит поездка, чтобы увидеть якуну?
Стоимость сафари в Африке начинается от 1000 долларов за несколько дней.
Можно ли держать якуну дома, как экзотическую птицу?
Нет, они требуют особой среды с водоёмами и плавающими растениями.
Что лучше для наблюдения — бинокль или камера?
Идеально использовать оба: бинокль для изучения поведения, камеру — для снимков.
Миф: у яканы действительно много ног.
Правда: это лапки птенцов, спрятанных под крыльями.
Миф: самки заботятся о потомстве.
Правда: у этого вида именно самцы выполняют родительские обязанности.
Миф: эти птицы ходят по воде "по чуду".
Правда: длинные пальцы равномерно распределяют вес по поверхности растений.
Яканы способны бегать по кувшинкам с поразительной скоростью.
Самка может контролировать сразу несколько самцов и их гнёзда.
Птенцы умеют нырять и прятаться под водой, если им угрожает опасность.
XVIII век — первые упоминания о яканах в дневниках европейских путешественников.
XIX век — птица получила прозвище "птица-Иисус".
XX век — вошла в число символов африканских болотных экосистем.
