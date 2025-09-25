Чудовище из Африки: птица, у которой под крыльями растут чужие лапы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:05
Зоосфера

Африканская якана давно удивляет людей своим необычным видом. На фотографиях эта птица выглядит почти как мифическое создание с множеством ног, будто сошедшее со страниц фантастики. Но на самом деле никакого чуда природы здесь нет — просто хитрая иллюзия, объясняющаяся заботой о потомстве.

Самец яканы с птенцами под крыльями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Самец яканы с птенцами под крыльями

Эта история начинается с вопроса: почему у самца яканы кажется больше ног, чем у любого нормального существа? Ответ прост и в то же время поражает — под его крыльями прячутся птенцы, выставляющие наружу свои лапки.

Кто такая африканская якана

Африканская якана (Actophilornis africanus) обитает в тропических и субтропических регионах Африки, к югу от пустыни Сахара. Размером она примерно с городского голубя, но внешне абсолютно не похожа на привычных нам птиц.

Её отличительные черты:

  • каштановое оперение с чёрными участками на крыльях и голове;

  • небесно-голубой клюв;

  • кожистый "щиток" на лбу, делающий облик ещё более экзотичным;

  • непропорционально длинные ноги и пальцы.

Именно за эти огромные пальцы птицу прозвали "лилееходом" или "птицей-Иисусом" — она спокойно шагает по плавающим кувшинкам, будто ходит по воде.

Где живут "птицы-ходоки"

Яканы выбирают для жизни болота, озёра и заводи с густыми зарослями водных растений. Их длинные пальцы помогают не проваливаться в воду, а лёгкое тело позволяет балансировать даже на тонких листьях.

Такая способность даёт им преимущество: они добывают насекомых, личинок и мелких беспозвоночных прямо с поверхности растений.

Семейная жизнь наоборот

Интересная особенность этих птиц — полиандрия. В отличие от привычной нам схемы, где самцы заводят несколько самок, у якан всё с точностью до наоборот. Одна самка может иметь нескольких "мужей", и каждый из них заботится о потомстве.

Самка откладывает яйца в разные гнёзда. Когда кладка почти завершена, самец садится на яйца и высиживает их около 25 дней.

Птенцы появляются на свет зрячими и покрытыми пухом. Они не такие беспомощные, как цыплята домашних кур, и уже способны двигаться и добывать пищу.

Иллюзия многоногости

На фотографиях часто можно увидеть самца яканы, из-под крыльев которого торчит несколько пар лап. Это и создаёт впечатление, что у птицы аномально много конечностей.

На деле же всё просто: это птенцы. В течение первых двух недель жизни отец носит малышей под крыльями, защищая их от холода и врагов. Торчащие лапки и дают тот самый "жутковатый" эффект.

Через 40-70 дней подросшие яканы уже покидают родителя и начинают самостоятельную жизнь.

Сравнение: якана и утка

Параметр Африканская якана Обычная утка
Среда обитания Болота, кувшинки Реки, пруды
Длина пальцев Очень длинные Короткие
Забота о потомстве Самец Самка
Система брака Полиандрия Моногамия/полигамия
Перемещение по воде По растениям Плавает

Советы шаг за шагом: где увидеть якуну

  1. Поехать в сафари-парки Восточной или Южной Африки.

  2. Искать птицу у водоёмов с кувшинками.

  3. Взять бинокль — яканы пугливы и подпускают близко не всегда.

  4. Наблюдать весной и летом, когда самцы носят малышей.

  5. Использовать фотоаппарат с длиннофокусным объективом для редких кадров.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пытаться подойти к птице слишком близко.

  • Последствие: якана улетит, и уникальный момент будет упущен.

  • Альтернатива: использовать укрытие или наблюдать издалека через оптику.

  • Ошибка: кормить птицу хлебом, как уток.

  • Последствие: это может навредить её здоровью.

  • Альтернатива: ограничиться фотографией и наблюдением без вмешательства.

А что если…

Представим, что у человека были бы такие же длинные пальцы, как у яканы. Мы могли бы спокойно ходить по кувшинкам или мягким поверхностям, где обычный человек сразу утонул бы или провалился. Эта адаптация открывает взгляд на то, как природа приспосабливает организм под конкретную среду.

Плюсы и минусы яканы

Плюсы Минусы
Отличная маскировка Ограниченный ареал обитания
Умение ходить по воде Сильная зависимость от растений
Заботливые самцы Уязвимость птенцов в раннем возрасте
Эффектный внешний вид Пугливость и осторожность

FAQ

Сколько стоит поездка, чтобы увидеть якуну?
Стоимость сафари в Африке начинается от 1000 долларов за несколько дней.

Можно ли держать якуну дома, как экзотическую птицу?
Нет, они требуют особой среды с водоёмами и плавающими растениями.

Что лучше для наблюдения — бинокль или камера?
Идеально использовать оба: бинокль для изучения поведения, камеру — для снимков.

Мифы и правда

  • Миф: у яканы действительно много ног.

  • Правда: это лапки птенцов, спрятанных под крыльями.

  • Миф: самки заботятся о потомстве.

  • Правда: у этого вида именно самцы выполняют родительские обязанности.

  • Миф: эти птицы ходят по воде "по чуду".

  • Правда: длинные пальцы равномерно распределяют вес по поверхности растений.

Три интересных факта

  1. Яканы способны бегать по кувшинкам с поразительной скоростью.

  2. Самка может контролировать сразу несколько самцов и их гнёзда.

  3. Птенцы умеют нырять и прятаться под водой, если им угрожает опасность.

Исторический контекст

  • XVIII век — первые упоминания о яканах в дневниках европейских путешественников.

  • XIX век — птица получила прозвище "птица-Иисус".

  • XX век — вошла в число символов африканских болотных экосистем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
