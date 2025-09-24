Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно

Кошки часто удивляют своих хозяев неожиданными проявлениями ума и способностью к обучению. Многие владельцы уверены, что их питомцы без труда откликаются на собственные клички, но долгое время это оставалось скорее наблюдением из личного опыта, чем подтверждённым фактом. Недавно японские учёные провели исследование, которое помогло установить: домашние кошки действительно способны распознавать своё имя среди других слов.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Как проводился эксперимент

Главным автором научной работы стала Ацуко Сайто из Университета Софии в Японии. Она вместе с коллегами наблюдала за поведением питомцев в условиях, когда им называли цепочку слов, включая их собственное имя. Участниками эксперимента стали несколько десятков домашних кошек, а также животные, живущие в кошачьих кафе — специальных заведениях, где посетители проводят время с пушистыми питомцами.

Исследователи отмечали реакцию животных: движение ушей, поворот головы, изменение выражения морды или движение хвоста. Эти невербальные сигналы позволяли понять, что кошка воспринимает информацию и реагирует на неё.

В итоге выяснилось, что большинство подопытных животных чётко различали собственное имя среди других слов. Даже если оно произносилось в ряду похожих по звучанию слов, питомцы реагировали именно на свою кличку.

Что показали результаты

Учёные подчеркивают, что для владельцев это открытие вряд ли стало сенсацией. Большинство людей и раньше замечали: кошка оборачивается или проявляет внимание, услышав своё имя. Однако до сих пор у науки не было достаточно строгих доказательств.

"Чтобы утверждать наверняка, не хватало научного подкрепления", — пояснила исследователь Ацуко Сайто.

Полученные данные стали первым официальным подтверждением того, что кошки могут не просто слышать обращённые к ним звуки, но и выделять среди них то, что имеет к ним непосредственное отношение.

Почему это важно

Многие учёные ранее считали кошек менее обучаемыми по сравнению с собаками. Но исследования последних лет постепенно разрушают этот миф. Оказалось, что кошки не только различают голоса хозяев, но и способны запоминать интонации и отдельные слова. Теперь же стало ясно, что и собственное имя они воспринимают вполне осознанно.

Подобная способность ранее была выявлена у собак, дельфинов и некоторых птиц, например попугаев. Теперь кошки официально вошли в этот список. Это открытие помогает по-новому взглянуть на когнитивные возможности животных и их взаимодействие с человеком.

Кошки и коммуникация с людьми

Кошки традиционно считаются независимыми животными, но исследования показывают: они куда более социальны, чем принято думать. Умение распознавать имя можно рассматривать как часть их способности к коммуникации.

Для хозяев это означает, что питомцы не просто слышат звуки, но и связывают их с определёнными ситуациями: приход хозяина домой, получение еды или игра. Важно, что реакция кошки на имя может зависеть от контекста — иногда она оборачивается с интересом, а иногда предпочитает проигнорировать.

Учёные отмечают, что поведение кошек не стоит путать с отсутствием понимания. Игнорирование в ряде случаев — осознанный выбор, а не признак того, что животное не узнало своё имя.

Работа японских исследователей показала: кошки способны различать собственное имя и использовать это умение в общении с людьми. Для владельцев это скорее подтверждение давно известных фактов, но для науки — важный шаг к изучению когнитивных способностей домашних питомцев.

Открытие напоминает: даже самые привычные животные могут скрывать в себе гораздо больше, чем мы думаем, и каждое новое исследование раскрывает их с неожиданной стороны.