Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панель остаётся чистой неделями: дорогая комплектация меркнет без простого флакона автохимии
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии

Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки

Зоосфера

Собаки удивляют нас не только преданностью и умом, но и уникальными способностями, которые помогают человеку в самых сложных ситуациях. Одно из таких открытий, сделанное учёными, показывает, что наши четвероногие друзья могут обнаруживать тяжёлые заболевания, в том числе и рак крови. Их обоняние настолько тонко настроено, что позволяет уловить малейшие изменения в организме, недоступные человеческому восприятию.

Собака помогает в диагностике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака помогает в диагностике

Невероятные возможности собачьего обоняния

Обонятельная система собак устроена в десятки тысяч раз чувствительнее, чем у людей. Именно поэтому они с лёгкостью различают запахи, которые нам кажутся незаметными. Это качество давно используется в поисковых и спасательных операциях, при обнаружении наркотиков или взрывчатки. Однако в последние годы исследователи обратили внимание на то, что собаки способны улавливать и специфические биомаркеры болезней.

В эксперименте, проведённом с участием пациентов, страдающих раком крови, собаки продемонстрировали впечатляющий результат. Точность их "диагноза" составила около 97 %. Это значит, что животные почти безошибочно отличали образцы с наличием опухолевых клеток от здоровых.

Перспективы новых методов диагностики

Такой уровень точности открывает путь к разработке инновационных способов скрининга. Современные методы диагностики рака требуют сложного оборудования, времени и больших финансовых затрат. Использование собак или технологий, основанных на принципах их обоняния, может сделать раннее выявление заболеваний доступнее и надёжнее.

"Высокочувствительный тест для выявления рака потенциально может спасти тысячи жизней и изменить способ лечения заболевания", — отметила учёный Хизер Жункейра.

По словам специалистов, ранняя диагностика играет ключевую роль. Если болезнь обнаруживается на первых стадиях, вероятность успешного лечения значительно выше. Поэтому интерес к исследованиям в этой области только растёт.

Как проводилось исследование

В опытах, описанных группой Жункейры, участвовали четыре специально обученные собаки. Три из них продемонстрировали особенно высокую точность: они верно определили образцы рака лёгких в 96,7 % случаев, а здоровые образцы — в 97,5 %. Такой результат впечатлил учёных и стал веским аргументом в пользу продолжения исследований.

Сейчас команда специалистов расширяет эксперименты, проверяя способности собак на других видах онкологических заболеваний. В частности, речь идёт о раке молочной железы. Если результаты окажутся столь же успешными, это станет серьёзным шагом вперёд для медицины.

Почему собаки чувствуют рак

Учёные считают, что дело в летучих органических соединениях, которые выделяются клетками организма при развитии опухоли. Эти вещества имеют едва уловимый запах, который человек не способен различить. Зато собака с её мощным обонятельным аппаратом легко улавливает такие изменения.

Интересно, что подобные эксперименты проводились и раньше. В разных странах фиксировались случаи, когда домашние питомцы начинали беспокоиться, обнюхивать или даже "указывать" хозяину на проблемные зоны тела. Позднее врачи действительно подтверждали наличие опухоли.

Будущее технологии

Хотя пока собаки вряд ли смогут массово заменить традиционные методы диагностики, исследования открывают возможности для создания приборов, работающих по тому же принципу. Уже сейчас инженеры разрабатывают электронные "носы", способные имитировать работу собачьих рецепторов. Если технологии удастся довести до уровня точности живого животного, медицина получит мощный инструмент для раннего выявления рака.

Способность собак определять рак крови и другие формы онкологии — одно из самых впечатляющих открытий последних лет. Эти исследования доказывают: верные спутники человека могут стать настоящими помощниками в борьбе с опасными болезнями. А главное — результаты дают надежду на то, что вскоре появятся более простые и доступные методы диагностики, которые помогут спасти тысячи жизней.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Мир. Новости мира
Лавров поставил условие: вот что Россия требует от США по Украине
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Домашние животные
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Мир. Новости мира
США сказали Москве последнее слово — переговоры или катастрофа
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.