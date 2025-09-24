Ученые раскрыли секрет активных пенсионеров: дело не в диете, а в том, кто встречает их у двери

Домашние животные сопровождают человека на протяжении тысячелетий. Они дарят радость, снимают стресс, делают атмосферу в доме уютнее. Но последние исследования показали: для пожилых людей наличие питомца имеет ещё более серьёзное значение. Итальянские учёные доказали, что собаки и кошки помогают сохранить здоровье, продлить активное долголетие и улучшить психическое состояние.

Исследование итальянских специалистов

Учёные опубликовали доклад "Люди в возрасте за 65 лет и домашние животные". В нём они собрали данные об образе жизни людей старшего возраста и сравнили показатели владельцев животных и тех, у кого их нет.

Вывод оказался убедительным: пожилые хозяева собак оказались на 57 % более физически активными, чем их сверстники без питомцев. Для научного сообщества это стало важным аргументом в пользу того, что забота о животном может быть своего рода "лекарством от старости".

Собаки как стимул к движению

Главная причина большей активности очевидна — собаку необходимо регулярно выгуливать. Даже если речь идёт о коротких прогулках дважды в день, они заставляют человека двигаться, дышать свежим воздухом и поддерживать мышцы в тонусе.

Физическая активность в пожилом возрасте напрямую влияет на состояние сердца и сосудов, снижает риск диабета и ожирения, улучшает работу суставов. Регулярные прогулки замедляют процессы старения и помогают сохранить подвижность.

Кроме того, выгул собаки имеет ещё один бонус — он стимулирует социальное взаимодействие. На улице пожилой человек чаще заводит разговоры с соседями и другими владельцами собак, что снижает чувство одиночества.

Кошки и их особая роль

Кошки не нуждаются в прогулках, но они оказывают не менее заметное влияние на качество жизни. Наблюдения показали, что хозяева кошек реже страдают от депрессивных состояний. Их эмоциональное здоровье стабильнее, а уровень тревожности ниже.

Общение с кошкой способствует выработке "гормонов счастья" — серотонина и окситоцина. Ласка, мурлыканье и тактильный контакт создают ощущение безопасности и уюта. Это особенно важно для людей старшего возраста, которые нередко сталкиваются с чувством одиночества после выхода на пенсию.

Влияние на психическое здоровье

Домашние животные помогают пожилым людям сохранить ясность ума и позитивный настрой. Забота о питомце формирует режим дня: нужно вовремя кормить животное, играть с ним, ухаживать за шерстью. Всё это создаёт ощущение структуры и смысла, что защищает психику от апатии.

Учёные также отмечают, что у людей, живущих с питомцами, выше уровень когнитивной активности. Они чаще взаимодействуют с окружающими, проявляют любопытство, обсуждают повадки животных. Всё это положительно сказывается на памяти и концентрации внимания.

Животные как источник энергии

Завести питомца — значит взять на себя ответственность. Даже простая мысль о том, что кошка или собака ждёт заботы, мотивирует пожилого человека вставать по утрам, двигаться и быть в тонусе. Это помогает сохранять чувство нужности и повышает самооценку.

Кроме того, животные делают жизнь более насыщенной эмоционально. Они радуются возвращению хозяина, требуют внимания, реагируют на заботу. Эти мелкие, но важные проявления любви помогают человеку чувствовать себя значимым.

Что говорят специалисты

По мнению исследователей, домашние животные могут рассматриваться как один из факторов, способствующих долголетию. Конечно, питомец не заменяет медицинскую помощь и не отменяет необходимости следить за здоровьем, но в качестве дополнительного источника активности и положительных эмоций он играет огромную роль.

Работа итальянских учёных подтвердила: собаки и кошки способны положительно влиять на продолжительность и качество жизни пожилых людей. Владельцы собак получают регулярную физическую нагрузку и сохраняют активность, а хозяева кошек — эмоциональную поддержку и гармонию. В итоге и те, и другие дольше остаются бодрыми, энергичными и психологически устойчивыми.