Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Тыква превращается в золото: оладьи, которые исчезают со стола быстрее, чем вы их жарите
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии

Ученые раскрыли секрет активных пенсионеров: дело не в диете, а в том, кто встречает их у двери

4:43
Зоосфера

Домашние животные сопровождают человека на протяжении тысячелетий. Они дарят радость, снимают стресс, делают атмосферу в доме уютнее. Но последние исследования показали: для пожилых людей наличие питомца имеет ещё более серьёзное значение. Итальянские учёные доказали, что собаки и кошки помогают сохранить здоровье, продлить активное долголетие и улучшить психическое состояние.

Мужчина с собакой на холмах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с собакой на холмах

Исследование итальянских специалистов

Учёные опубликовали доклад "Люди в возрасте за 65 лет и домашние животные". В нём они собрали данные об образе жизни людей старшего возраста и сравнили показатели владельцев животных и тех, у кого их нет.

Вывод оказался убедительным: пожилые хозяева собак оказались на 57 % более физически активными, чем их сверстники без питомцев. Для научного сообщества это стало важным аргументом в пользу того, что забота о животном может быть своего рода "лекарством от старости".

Собаки как стимул к движению

Главная причина большей активности очевидна — собаку необходимо регулярно выгуливать. Даже если речь идёт о коротких прогулках дважды в день, они заставляют человека двигаться, дышать свежим воздухом и поддерживать мышцы в тонусе.

Физическая активность в пожилом возрасте напрямую влияет на состояние сердца и сосудов, снижает риск диабета и ожирения, улучшает работу суставов. Регулярные прогулки замедляют процессы старения и помогают сохранить подвижность.

Кроме того, выгул собаки имеет ещё один бонус — он стимулирует социальное взаимодействие. На улице пожилой человек чаще заводит разговоры с соседями и другими владельцами собак, что снижает чувство одиночества.

Кошки и их особая роль

Кошки не нуждаются в прогулках, но они оказывают не менее заметное влияние на качество жизни. Наблюдения показали, что хозяева кошек реже страдают от депрессивных состояний. Их эмоциональное здоровье стабильнее, а уровень тревожности ниже.

Общение с кошкой способствует выработке "гормонов счастья" — серотонина и окситоцина. Ласка, мурлыканье и тактильный контакт создают ощущение безопасности и уюта. Это особенно важно для людей старшего возраста, которые нередко сталкиваются с чувством одиночества после выхода на пенсию.

Влияние на психическое здоровье

Домашние животные помогают пожилым людям сохранить ясность ума и позитивный настрой. Забота о питомце формирует режим дня: нужно вовремя кормить животное, играть с ним, ухаживать за шерстью. Всё это создаёт ощущение структуры и смысла, что защищает психику от апатии.

Учёные также отмечают, что у людей, живущих с питомцами, выше уровень когнитивной активности. Они чаще взаимодействуют с окружающими, проявляют любопытство, обсуждают повадки животных. Всё это положительно сказывается на памяти и концентрации внимания.

Животные как источник энергии

Завести питомца — значит взять на себя ответственность. Даже простая мысль о том, что кошка или собака ждёт заботы, мотивирует пожилого человека вставать по утрам, двигаться и быть в тонусе. Это помогает сохранять чувство нужности и повышает самооценку.

Кроме того, животные делают жизнь более насыщенной эмоционально. Они радуются возвращению хозяина, требуют внимания, реагируют на заботу. Эти мелкие, но важные проявления любви помогают человеку чувствовать себя значимым.

Что говорят специалисты

По мнению исследователей, домашние животные могут рассматриваться как один из факторов, способствующих долголетию. Конечно, питомец не заменяет медицинскую помощь и не отменяет необходимости следить за здоровьем, но в качестве дополнительного источника активности и положительных эмоций он играет огромную роль.

Работа итальянских учёных подтвердила: собаки и кошки способны положительно влиять на продолжительность и качество жизни пожилых людей. Владельцы собак получают регулярную физическую нагрузку и сохраняют активность, а хозяева кошек — эмоциональную поддержку и гармонию. В итоге и те, и другие дольше остаются бодрыми, энергичными и психологически устойчивыми.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Военные новости
Секретные переговоры завершились сенсацией: Европа на пороге нового альянса
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Новости спорта
Руки упрямее живота: вот что нужно менять в тренировках, чтобы увидеть результат
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Электричество на вес золота: вот что произойдёт, если США закроют угольные станции
Похоронивший жену Пётр Чернышёв провёл мастер-класс: поклонники отмечают изменения во внешности
25 часов в небе: Китай открывает беспрецедентный маршрут через полмира
Смертельная болезнь издаёт запах — его не улавливают люди, но безошибочно распознают собаки
Тихий враг в вашем доме: почему безобидные ароматы могут стать причиной множества проблем
Волочковой надоело быть доброй: названа сумма, за которую балерина теперь будет давать интервью
Межзвёздная гостья 3I/ATLAS: чем объект уникален и чего ждать от его пролёта в октябре
За чистоту улиц придётся платить: новый сбор на собак в живописном уголке Италии
5 грубых ошибок перед домашней тренировкой: пора прекратить это делать, чтобы не навредить себе
25 сентября: Денис Давыдов, красные дьяволята и форсирование Днепра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.